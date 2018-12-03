Новости

Сирийские военнослужащие проводят тренировки по эксплуатации С-300

22
Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские военнослужащие проводят интенсивные тренировки по эксплуатации поставленных из России зенитных ракетных комплексов С-300. В частности, об этом сообщают сирийские источники ливанского информационного ресурса AMN.

Сирийские военнослужащие проводят тренировки по эксплуатации С-300

Зенитные ракетные комплексы на территории РФ



Из сообщения:
Россияне работают с сирийскими военнослужащими, чтобы обучить их навыкам применения ЗРК С-300.


О пусках ракет не сообщается.

Несколько пусковых установок, как ранее сообщалось, были размещены вблизи города Масьяф на направлении Хама – Тартус.

Также сообщается, что в Сирии правительственные войска провели успешную операцию против боевиков, позиции которых находились на юге страны – неподалёку от границы с Иорданией. Сообщается, что в ходе операции САА в провинции Эс-Сувейда были уничтожены около 270 боевиков, которые ранее отказались сложить оружие. Итогом наступления стало не только уничтожение террористов, но и взятие целого арсенала вооружений, среди которых и американские противотанковые комплексы TOW.

В сообщениях утверждается, что все уничтоженные боевики принадлежали террористической группировке ИГ (*запрещена в России).

Информацией об успешной операции сирийских правительственных сил со СМИ поделился представитель командования Объединёнными силами ВС РФ в САР Олег Макаревич. По его словам, противник создал на участке, с изрезанной каньонами и пещерами, местности глубоко эшелонированную оборону. На ней были оборудованы многочисленные снайперские позиции, противотанковые засады, пути отхода, а подступы были заминированы.

По словам Олега Макаревича, действия САА были затруднены тем, что рельеф не позволял в полной мере использовать бронетехнику, при этом террористы активно применяли противотанковые ракетные комплексы и миномёты, чтобы максимально затруднить продвижение сирийской армии.

О потерях в рядах САА не сообщается.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти