Сирийские военнослужащие проводят тренировки по эксплуатации С-300
Из Сирии приходят сообщения о том, что сирийские военнослужащие проводят интенсивные тренировки по эксплуатации поставленных из России зенитных ракетных комплексов С-300. В частности, об этом сообщают сирийские источники ливанского информационного ресурса AMN.
Из сообщения:
О пусках ракет не сообщается.
Несколько пусковых установок, как ранее сообщалось, были размещены вблизи города Масьяф на направлении Хама – Тартус.
Также сообщается, что в Сирии правительственные войска провели успешную операцию против боевиков, позиции которых находились на юге страны – неподалёку от границы с Иорданией. Сообщается, что в ходе операции САА в провинции Эс-Сувейда были уничтожены около 270 боевиков, которые ранее отказались сложить оружие. Итогом наступления стало не только уничтожение террористов, но и взятие целого арсенала вооружений, среди которых и американские противотанковые комплексы TOW.
В сообщениях утверждается, что все уничтоженные боевики принадлежали террористической группировке ИГ (*запрещена в России).
Информацией об успешной операции сирийских правительственных сил со СМИ поделился представитель командования Объединёнными силами ВС РФ в САР Олег Макаревич. По его словам, противник создал на участке, с изрезанной каньонами и пещерами, местности глубоко эшелонированную оборону. На ней были оборудованы многочисленные снайперские позиции, противотанковые засады, пути отхода, а подступы были заминированы.
По словам Олега Макаревича, действия САА были затруднены тем, что рельеф не позволял в полной мере использовать бронетехнику, при этом террористы активно применяли противотанковые ракетные комплексы и миномёты, чтобы максимально затруднить продвижение сирийской армии.
О потерях в рядах САА не сообщается.
Зенитные ракетные комплексы на территории РФ
Из сообщения:
Россияне работают с сирийскими военнослужащими, чтобы обучить их навыкам применения ЗРК С-300.
О пусках ракет не сообщается.
Несколько пусковых установок, как ранее сообщалось, были размещены вблизи города Масьяф на направлении Хама – Тартус.
Также сообщается, что в Сирии правительственные войска провели успешную операцию против боевиков, позиции которых находились на юге страны – неподалёку от границы с Иорданией. Сообщается, что в ходе операции САА в провинции Эс-Сувейда были уничтожены около 270 боевиков, которые ранее отказались сложить оружие. Итогом наступления стало не только уничтожение террористов, но и взятие целого арсенала вооружений, среди которых и американские противотанковые комплексы TOW.
В сообщениях утверждается, что все уничтоженные боевики принадлежали террористической группировке ИГ (*запрещена в России).
Информацией об успешной операции сирийских правительственных сил со СМИ поделился представитель командования Объединёнными силами ВС РФ в САР Олег Макаревич. По его словам, противник создал на участке, с изрезанной каньонами и пещерами, местности глубоко эшелонированную оборону. На ней были оборудованы многочисленные снайперские позиции, противотанковые засады, пути отхода, а подступы были заминированы.
По словам Олега Макаревича, действия САА были затруднены тем, что рельеф не позволял в полной мере использовать бронетехнику, при этом террористы активно применяли противотанковые ракетные комплексы и миномёты, чтобы максимально затруднить продвижение сирийской армии.
О потерях в рядах САА не сообщается.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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