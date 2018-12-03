МО РФ рассекретило новый блок документов Великой Отечественной войны

Я думаю – вот почему. Россия – страна героев. Ее историческая судьба определила особый тип стойкости. И высшее ее проявление – жертвенность. И панфиловцы, и Матросов, и Зоя, и молодогвардейцы – всё это святые мученики вне религиозного контекста,

Минобороны РФ открыло на своем сайте новый раздел, в котором о Дню неизвестного солдата публиковало новые рассекреченные документы времен Великой отечественной войны.Раздел открывает учетная карточка воинского захоронения советских солдат, откуда в начале декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата и затем предан земле у кремлевской стены в Москве. Именно там вскоре запылал Вечный огонь.Прах был взят из братской могилы, расположенной на 40-м километре Ленинградского шоссе, где зимой 1941-го проходила линия обороны Москвы. Именно здесь были произнесены слова: «Отступать некуда, за нами Москва». Позже (в 1974 году) в том районе был возведен обелиск на кургане Славы.Третьего декабря 1941 года 1199 стрелковому полку 354-й дивизии удалось организовать оборону и удерживать рубеж Большие Ржавки – Савелки. Опубликованные документы рассказывают о воинском и человеческом подвиге.Читателю будет интересен рассекреченный журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, а также рукописный приказ от 6.12.1941 г. 1199-го стрелкового полка о переходе советских частей в наступление.Между тем Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах дело, подтверждающее, что бой с участием 28 панфиловцев действительно был. Об этом рассказал Российской газете министр культуры РФ Владимир Мединский.Напомним, в 2015 году директор Госархива РФ Сергей Мироненко на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве назвал подвиг 28 панфиловцев мифом.Однако осенью этого года в архивах обнаружены три новых свидетельства, доказывающих, что бой 28 панфиловцев в ноябре 1941 года действительно имел место. В документах содержится описание боя, приводятся многочисленные подробности.Мединский подчеркнул, что о панфиловцах всегда говорили как о символе, но теперь появились документы подтверждающие достоверность произошедшего, в том числе слова политрука Клочкова «Отступать некуда».Министр предложил задаться вопросом, почему раз за разом «мусолятся» одни и те же «подробности» вокруг панфиловцев, Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, «Молодой гвардии», пытаясь свести на нет их подвиг.отметил он, добавив, что споры вокруг этих героев носят идеологический характер.