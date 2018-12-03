Явлинский "объяснил", почему Россию может ожидать "крах"

Россия подошла вплотную к полномасштабной открытой войне с Украиной. Это не только преступно, но и в высшей степени противоречит национальным интересам России, перечёркивает обозримое будущее.

Путинский конфронтационный курс во внешней политике поставил нашу страну вне допустимых линий в момент принятия решения о произвольном одностороннем пересмотре границ с Украиной в свою пользу. Если Россия продолжит выстраивать такую политику, то конфронтация с мировым сообществом, соседями, Европой и США, всем миром будет только нарастать, а санкции и изоляция усиливаться. В результате России грозит необратимое экономическое и научно-техническое отставание и крах.