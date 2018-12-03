Явлинский "объяснил", почему Россию может ожидать "крах"
На днях на официальном сайте Григория Явлинского вышла статья, в которой он представил своё мнение по поводу позиции России в современном мире. Чтобы понять основной посыл статьи, достаточно обратить внимание всего на одно слово – «аннексия». Именно так оппозиционный политик называет воссоединение Крыма с Россией, добавляя, что этот процесс превратил РФ в «страну с непризнанными границами».
Судя по всему, г-н Явлинский забывает, что в мире и до воссоединения Крыма с Россией имелись государства, которые пытались оспорить границы Российской Федерации. Среди таких стран, например, Япония и Латвия. Первая продолжает рассчитывать на получение Южных Курил, вторая претендует на один из районов российского Северо-Запада.
Складывающуюся ситуацию Явлинский характеризует так:
Вряд ли стоит предполагать, что Явлинский не в курсе того, что Россия не собирается воевать с Украиной, как не в курсе и того, что западные спецслужбы именно Украину и подталкивают к полномасштабной и открытой войне с РФ. Если действительно не в курсе, то компетентность политика вызывает вопросы. А если в курсе, то получается, что Явлинский пытается сознательно вводить в заблуждение своих сторонников.
Война с Украиной действительно противоречит национальным интересам России, именно поэтому Украину и пытаются втолкнуть её нынешние "партнёры" в огонь полноценной войны с РФ.
Из статьи Г.Явлинского:
Нужно ли эту тираду понимать так, что в 90-е годы, когда Явлинский представлял федеральные власти, входя в число депутатов Госдумы, Россия «экономическим и научно-технически процветала»? Ведь тогда упомянутые Европа и США, глядя на события в РФ, одобрительно направляли большой палец вверх, а Украина по-соседски спокойно воровала газ из транзитной трубы, готовясь к антиконституционным госпереворотам и нанося многомиллиардный ущерб российской экономике.
Явлинский заявляет, что сегодня у России не осталось союзников в мире. По его словам, на их место пришли ситуационные партнёры со своими интересами. В этой связи возникает вопрос: а когда, по мнению Явлинского, у России (СССР) были союзники?
США и Британия во время Второй мировой войны? Да. Но здесь нужно учесть и тот факт, что до начала союзнических отношений с СССР эти страны (в том числе) как минимум закрыли глаза на закрепление позиций нацистского режима в Германии. Мюнхенский сговор с прямым участием Лондона – тому пример.
Быть может, союзником России был Вашингтон после развала СССР? Это и вовсе абсурд, учитывая то, что фактически все решения за тогдашние власти РФ эпохи 90-х принимались американскими «друзьями». Вывозили из страны обогащённый уран; оказались главными контролёрами на атомных объектах РФ, не допуская российских специалистов на свои; подсказывали, как быстрее и проще уничтожить оборонный потенциал; содействовали приходу международного терроризма на Северный Кавказ; выступили соавторами разорительной ваучерной приватизации. За это «союзники» поставляли в Советский Союз так называемую гуманитарную помощь. Неужели Григорий Алексеевич ностальгирует по «ножкам Буша» и «гуманитарным» дырявым джинсам от европейских и американских партнёров?
Судя по всему, г-н Явлинский забывает, что в мире и до воссоединения Крыма с Россией имелись государства, которые пытались оспорить границы Российской Федерации. Среди таких стран, например, Япония и Латвия. Первая продолжает рассчитывать на получение Южных Курил, вторая претендует на один из районов российского Северо-Запада.
Складывающуюся ситуацию Явлинский характеризует так:
Россия подошла вплотную к полномасштабной открытой войне с Украиной. Это не только преступно, но и в высшей степени противоречит национальным интересам России, перечёркивает обозримое будущее.
Вряд ли стоит предполагать, что Явлинский не в курсе того, что Россия не собирается воевать с Украиной, как не в курсе и того, что западные спецслужбы именно Украину и подталкивают к полномасштабной и открытой войне с РФ. Если действительно не в курсе, то компетентность политика вызывает вопросы. А если в курсе, то получается, что Явлинский пытается сознательно вводить в заблуждение своих сторонников.
Война с Украиной действительно противоречит национальным интересам России, именно поэтому Украину и пытаются втолкнуть её нынешние "партнёры" в огонь полноценной войны с РФ.
Из статьи Г.Явлинского:
Путинский конфронтационный курс во внешней политике поставил нашу страну вне допустимых линий в момент принятия решения о произвольном одностороннем пересмотре границ с Украиной в свою пользу. Если Россия продолжит выстраивать такую политику, то конфронтация с мировым сообществом, соседями, Европой и США, всем миром будет только нарастать, а санкции и изоляция усиливаться. В результате России грозит необратимое экономическое и научно-техническое отставание и крах.
Нужно ли эту тираду понимать так, что в 90-е годы, когда Явлинский представлял федеральные власти, входя в число депутатов Госдумы, Россия «экономическим и научно-технически процветала»? Ведь тогда упомянутые Европа и США, глядя на события в РФ, одобрительно направляли большой палец вверх, а Украина по-соседски спокойно воровала газ из транзитной трубы, готовясь к антиконституционным госпереворотам и нанося многомиллиардный ущерб российской экономике.
Явлинский заявляет, что сегодня у России не осталось союзников в мире. По его словам, на их место пришли ситуационные партнёры со своими интересами. В этой связи возникает вопрос: а когда, по мнению Явлинского, у России (СССР) были союзники?
США и Британия во время Второй мировой войны? Да. Но здесь нужно учесть и тот факт, что до начала союзнических отношений с СССР эти страны (в том числе) как минимум закрыли глаза на закрепление позиций нацистского режима в Германии. Мюнхенский сговор с прямым участием Лондона – тому пример.
Быть может, союзником России был Вашингтон после развала СССР? Это и вовсе абсурд, учитывая то, что фактически все решения за тогдашние власти РФ эпохи 90-х принимались американскими «друзьями». Вывозили из страны обогащённый уран; оказались главными контролёрами на атомных объектах РФ, не допуская российских специалистов на свои; подсказывали, как быстрее и проще уничтожить оборонный потенциал; содействовали приходу международного терроризма на Северный Кавказ; выступили соавторами разорительной ваучерной приватизации. За это «союзники» поставляли в Советский Союз так называемую гуманитарную помощь. Неужели Григорий Алексеевич ностальгирует по «ножкам Буша» и «гуманитарным» дырявым джинсам от европейских и американских партнёров?
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter