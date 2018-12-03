Новости

Катар анонсировал выход из ОПЕК, цены на нефть пошли вверх

25
Катарские власти сообщили, что страна выйдет из Организации стран-экспортёров нефти. Такое заявление сегодня сделал министр энергетики Саад аль-Кааби. По его словам, выход Катара из ОПЕК произойдёт 1 января 2019 года.




Аль-Кааби отметил, что страна видит существенный экономический эффект от добычи газа, а также от реализации проектов по его сжижению и экспорта на мировой рынок.

Катарский министр:
Рынок сжиженного природного газа растёт. Мы собираемся повысить инвестиции в эту энергетическую отрасль.


На фоне этого заявления представителя катарского правительства нефть демонстрирует существенный рост после нескольких недель падения. Баррель нефти к выходным торговался на отметке $59,05, снова просев ниже психологического уровня рентабельности сланцевой нефтедобычи. На утренних торгах баррель подскочил почти до 63 долларов. Изначально рост связали с «договорённостями России и Саудовской Аравии».

Эксперты отмечают, что выход Катара из ОПЕК придаст росту нефтяных котировок ещё более внушительный темп.

Вместе с подорожанием нефти пошли вверх и котировки многих российских нефтяных компаний. Акции «Лукойла» прибавили почти 3%, «Транснефти» - 2,4%, «Роснефти» - 1,5%. При этом снизилась стоимость акций «Газпрома» и «Новатэка». Так, «Газпром» потерял 2,2%, а «Новатэк» - более 3,4%.

Напомним, что Катар входит в число стран-лидеров по объёмам добычи и экспорта газа в мире.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти