Катар анонсировал выход из ОПЕК, цены на нефть пошли вверх

Рынок сжиженного природного газа растёт. Мы собираемся повысить инвестиции в эту энергетическую отрасль.

Катарские власти сообщили, что страна выйдет из Организации стран-экспортёров нефти. Такое заявление сегодня сделал министр энергетики Саад аль-Кааби. По его словам, выход Катара из ОПЕК произойдёт 1 января 2019 года.Аль-Кааби отметил, что страна видит существенный экономический эффект от добычи газа, а также от реализации проектов по его сжижению и экспорта на мировой рынок.Катарский министр:На фоне этого заявления представителя катарского правительства нефть демонстрирует существенный рост после нескольких недель падения. Баррель нефти к выходным торговался на отметке $59,05, снова просев ниже психологического уровня рентабельности сланцевой нефтедобычи. На утренних торгах баррель подскочил почти до 63 долларов. Изначально рост связали с «договорённостями России и Саудовской Аравии».Эксперты отмечают, что выход Катара из ОПЕК придаст росту нефтяных котировок ещё более внушительный темп.Вместе с подорожанием нефти пошли вверх и котировки многих российских нефтяных компаний. Акции «Лукойла» прибавили почти 3%, «Транснефти» - 2,4%, «Роснефти» - 1,5%. При этом снизилась стоимость акций «Газпрома» и «Новатэка». Так, «Газпром» потерял 2,2%, а «Новатэк» - более 3,4%.Напомним, что Катар входит в число стран-лидеров по объёмам добычи и экспорта газа в мире.