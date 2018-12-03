Разведывательная авиация США продолжает "кружить" в районе Крыма

Американский самолеты-разведчики и разведывательные дроны продолжают почти ежедневные вылеты в район Крымского полуострова и Керченского пролива. Согласно данным интернет ресурсов, ведущих наблюдение за перемещением авиации, с 25 ноября, когда произошел инцидент с нарушением российской госграницы украинскими катерами, зафиксировано 9 разведывательных полетов американских разведчиков в этом районе, а десятый начался сегодня утром.Накануне многочасовую разведку в районе Керченской переправы провел стратегический разведывательный дрон ВВС США RQ-4A Global Hawk, который вылетел с авиабазы Сигонелла в Греции и в течении нескольких часов кружил над нейтральными водами в районе Крыма. При чем сообщается, что в отличии от всех прошлых раз, когда разведка беспилотника начиналась с пролета вдоль линии разграничения на Донбассе, дрон сразу же направился в район Крымского полуострова и Керченской переправы, где и провел все время разведки.Не успел RQ-4A Global Hawk покинуть воздушное пространство над нейтральными водами Черного моря, как его место занял патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, который провел разведку южного побережья Крыма, после чего продолжил разведку вдоль побережья от Сочи до Новороссийска, в некоторых местах приближаясь к побережью на расстояние 40 километров.В настоящее время в районе крымского побережья ведет разведку самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V, вылетевший с греческого острова Крит. Самолет предназначен для вскрытия систем ПВО с больших расстояний.