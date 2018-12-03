Американский политик: нам не стоит втягиваться в «керченский» конфликт

Но зачем Петру Порошенко провоцировать русских? Да потому что его рейтинги упали ниже некуда. Ни Порошенко, ни его партия не получат никаких шансов на победу в выборах, если не произойдет чего-то драматического, и если в ответ он не предпримет что-нибудь эффектное и сенсационное,

Почему мы позволяем втягивать себя во все ссоры, начиная с островков в Южно-Китайском море, и заканчивая Южными Курилами; почему мы должны решать, имело ли Приднестровье право отделиться от Молдовы, а Южная Осетия и Абхазия – от Грузии,

США не должны позволять втягивать себя в чужие конфликты, в том числе в тот, который произошел недавно в Керченском проливе, пишет в своей статье для издания American Conservative американский политик Патрик Бьюкенен.По его словам, украинцы уже проходили Керченский пролив и прекрасно знали правила пересечения государственной границы. Однако украинские корабли пошли напролом, чем спровоцировали силовые действия русских.Как и ожидалось, в США осудили «российскую агрессию» и призвали администрацию поддержать «украинского союзника», отмечает автор.пишет Бьюкенен.Пружина начинает раскручиваться: президент объявляет военное положение, призывает Запад ввести новые санкции, а Соединенные Штаты – выступить против России. В Атлантическом совете уже предложили усилить американское присутствие в Черном море, поставить Киеву противокорабельные и зенитные ракеты, заблокировать строительство Северного и Южного потоков, ужесточить санкции и пр., говорится в материале.Но какое отношение Вашингтон имеет к вопросу контроля над Керченским проливом, почему он должен противостоять Москве из-за Крымского полуострова, на территории которого находится Ливадийский дворец – летняя резиденция русского царя Николая II, задается вопросами политик.пишет он.По словам Бьюкенена, если Украина в 1991 году имела право отделиться от Российской Федерации, то почему самопровозглашенные республики Донбасса и Крым не имеют права на отделение?Какое дело американскому народу до этих мест? И действительно ли американские власти готовы рискнуть развязать войну с Россией или Китаем из-за того, что им принадлежит, завершает автор свою статью очередными вопросами.Напомним, инцидент с нарушением российской границы в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. В результате были задержаны 3 судна ВМСУ и 24 украинских моряка, трое из которых получили легкие ранения.