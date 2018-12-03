Американский политик: нам не стоит втягиваться в «керченский» конфликт
США не должны позволять втягивать себя в чужие конфликты, в том числе в тот, который произошел недавно в Керченском проливе, пишет в своей статье для издания American Conservative американский политик Патрик Бьюкенен.
По его словам, украинцы уже проходили Керченский пролив и прекрасно знали правила пересечения государственной границы. Однако украинские корабли пошли напролом, чем спровоцировали силовые действия русских.
Как и ожидалось, в США осудили «российскую агрессию» и призвали администрацию поддержать «украинского союзника», отмечает автор.
Пружина начинает раскручиваться: президент объявляет военное положение, призывает Запад ввести новые санкции, а Соединенные Штаты – выступить против России. В Атлантическом совете уже предложили усилить американское присутствие в Черном море, поставить Киеву противокорабельные и зенитные ракеты, заблокировать строительство Северного и Южного потоков, ужесточить санкции и пр., говорится в материале.
Но какое отношение Вашингтон имеет к вопросу контроля над Керченским проливом, почему он должен противостоять Москве из-за Крымского полуострова, на территории которого находится Ливадийский дворец – летняя резиденция русского царя Николая II, задается вопросами политик.
По словам Бьюкенена, если Украина в 1991 году имела право отделиться от Российской Федерации, то почему самопровозглашенные республики Донбасса и Крым не имеют права на отделение?
Какое дело американскому народу до этих мест? И действительно ли американские власти готовы рискнуть развязать войну с Россией или Китаем из-за того, что им принадлежит, завершает автор свою статью очередными вопросами.
Напомним, инцидент с нарушением российской границы в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. В результате были задержаны 3 судна ВМСУ и 24 украинских моряка, трое из которых получили легкие ранения.
По его словам, украинцы уже проходили Керченский пролив и прекрасно знали правила пересечения государственной границы. Однако украинские корабли пошли напролом, чем спровоцировали силовые действия русских.
Как и ожидалось, в США осудили «российскую агрессию» и призвали администрацию поддержать «украинского союзника», отмечает автор.
Но зачем Петру Порошенко провоцировать русских? Да потому что его рейтинги упали ниже некуда. Ни Порошенко, ни его партия не получат никаких шансов на победу в выборах, если не произойдет чего-то драматического, и если в ответ он не предпримет что-нибудь эффектное и сенсационное,пишет Бьюкенен.
Пружина начинает раскручиваться: президент объявляет военное положение, призывает Запад ввести новые санкции, а Соединенные Штаты – выступить против России. В Атлантическом совете уже предложили усилить американское присутствие в Черном море, поставить Киеву противокорабельные и зенитные ракеты, заблокировать строительство Северного и Южного потоков, ужесточить санкции и пр., говорится в материале.
Но какое отношение Вашингтон имеет к вопросу контроля над Керченским проливом, почему он должен противостоять Москве из-за Крымского полуострова, на территории которого находится Ливадийский дворец – летняя резиденция русского царя Николая II, задается вопросами политик.
Почему мы позволяем втягивать себя во все ссоры, начиная с островков в Южно-Китайском море, и заканчивая Южными Курилами; почему мы должны решать, имело ли Приднестровье право отделиться от Молдовы, а Южная Осетия и Абхазия – от Грузии,пишет он.
По словам Бьюкенена, если Украина в 1991 году имела право отделиться от Российской Федерации, то почему самопровозглашенные республики Донбасса и Крым не имеют права на отделение?
Какое дело американскому народу до этих мест? И действительно ли американские власти готовы рискнуть развязать войну с Россией или Китаем из-за того, что им принадлежит, завершает автор свою статью очередными вопросами.
Напомним, инцидент с нарушением российской границы в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. В результате были задержаны 3 судна ВМСУ и 24 украинских моряка, трое из которых получили легкие ранения.
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