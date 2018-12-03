В Мексике обсуждают жесты президента Лопеса Обрадора во время инаугурации

В Мексике состоялась инаугурация избранного президента страны Мануэля Лопеса Обрадора. При этом кадры с церемонии облетели весь мир, вызвав широкий резонанс. Причиной реакции на то, как к присяге приводили новоиспечённого мексиканского президента, стали жесты, которые демонстрировались как самим Лопесом Обрадором, так и его сторонниками в парламенте страны.Новый президент Мексики, заявляя о том, что теперь в стране будет покончено с бедностью и нищетой, направил руку вперёд с опущенной вниз ладонью. Аналогичный жест повторили и депутаты законодательного органа Мексики. Жест во многом напоминает нацистское приветствие. По крайней мере, именно так он был охарактеризован в ряде мексиканских газет. При этом в других СМИ заявлено, что это "ритуальные жесты коренных народов".Во время инаугурации Обрадор в присутствии индейских шаманов поклялся положить конец социальному неравенству и повысить уровень жизни коренных народов страны. После этого Лопес Обрадор прошёл через индейский обряд «очищения», который выглядел весьма оригинально.После церемонии президент «пошёл в народ», стал обниматься с мужчинами и целовать руки женщинам.Стало известно, что первым распоряжением нового президента стало распоряжение о продаже президентского авиалайнера. Лопес Обрадор заявил, что будет пользоваться дл перелётов обычными рейсами. Стоимость лайнера – около 220 млн долларов, известно, что ему два года. Вырученные от продажи президентского самолёта средства планируется направить на «покрытие долгов».Лопесу Обрадору 65 лет. Участвовал в выборах президента в 2006 и 2012 годах, но всякий раз уступал. В 2018 году лидер Движения национального возрождения выборы выиграл.