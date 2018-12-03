США призвали Чехию противостоять "российской агрессии" в Арктике

Соединенные Штаты призвали Чехию увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять "российской агрессии" в Арктике. Бывшая замглавы американской дипмиссии в Чехии Мэри Томпсон-Джонс подготовила соответствующий доклад, в котором заявляет, что Чехия должна оказать странам, имеющим выход к Арктике, помощь своими сухопутными силами и ВВС, сообщает RT.Согласно американскому докладу, Чехии предлагается вместе со странами, имеющими выход в Арктику и также состоящими в НАТО, противостоять "российской агрессии" неморскими средствами - сухопутными войсками и военной авиацией. Для этого США предлагают Чехии увеличить военные расходы.Вашингтон предупреждает Прагу, что Россия "милитаризирует Арктику". Кроме этого, утверждает составитель доклада, Россия "угрожает нападением" странам арктического и балтийского региона, а также уже провела "ряд военных действий в отношении этих стран". По ее словам российская армия проводит кибератаки в отношении данных стран, постоянно нарушает воздушное пространство скандинавских и прибалтийских стран, проводит политику "запугивания". Не стоит сбрасывать со счетов постоянное нахождение подводного флота России рядом или в самих территориальных водах Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, добавила Мэри Томпсон-Джонс.Эксперты в области безопасности Европы уже отметили абсурдность американского доклада, заявив, что с помощью таких документов Вашингтон пытается навязать свою политику европейским странам, не обращая внимания на их интересы и нужды.