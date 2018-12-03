США убедили союзников в нарушении Россией ДРСМД
Во вторник в Брюсселе откроется двухдневная встреча глав МИД стран НАТО, а в минувшую пятницу американцы впервые представили европейцам данные своей спутниковой разведки, якобы доказывающей, что в РФ испытана крылатая ракета наземного базирования, имеющая запрещенную договором дальность, сообщает Коммерсантъ.
По данным немецкой прессы, у ФРГ и у других стран не осталось по этому поводу никаких сомнений – все готовы подписаться под заявлением с резкой критикой действий Москвы.
Речь идет о ракете 9М729, именно она вызывает тревогу у Вашингтона. Версия Национальной разведки США такова: разработка 9М729 началась в 2000-х годах в ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в «Алмаз-Антей»). Испытания завершились к 2015 году. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой.
По словам директора разведки Дэниела Коутса, ракета понадобилась Москве, чтобы иметь возможность наносить удары по европейским странам НАТО, а ее разработка говорит о том, что Россия больше не хочет быть связанной условиями договора о РСМД. Он также утверждает, что российский ОПК уже оснастил этими ракетами несколько дивизионов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о «нечистоплотных попытках» создать у мирового сообщества впечатления, будто бы несоблюдение Москвой ДРСМД является установленным фактом. По его словам, упомянутая 9М729 является модификацией ракеты для комплекса «Искандер», и ее модернизация коснулась лишь боевой части. Россия проинформировала Запад, что проведет ее пуск на максимальную дальность в ходе учения «Запад-2017». Ракета пролетела 480 км.
Рябков также заверил, что данная ракета, как и все предыдущие, не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором (от 500 км до 5,5 тыс. км).
Напомним, не так давно Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РСМД от 1987 года, поскольку Россия нарушает его положения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал американского президента, отметив, что новая российская ракета «несет угрозу всему Североатлантическому альянсу».
По данным немецкой прессы, у ФРГ и у других стран не осталось по этому поводу никаких сомнений – все готовы подписаться под заявлением с резкой критикой действий Москвы.
Речь идет о ракете 9М729, именно она вызывает тревогу у Вашингтона. Версия Национальной разведки США такова: разработка 9М729 началась в 2000-х годах в ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в «Алмаз-Антей»). Испытания завершились к 2015 году. Ракета может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой.
По словам директора разведки Дэниела Коутса, ракета понадобилась Москве, чтобы иметь возможность наносить удары по европейским странам НАТО, а ее разработка говорит о том, что Россия больше не хочет быть связанной условиями договора о РСМД. Он также утверждает, что российский ОПК уже оснастил этими ракетами несколько дивизионов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о «нечистоплотных попытках» создать у мирового сообщества впечатления, будто бы несоблюдение Москвой ДРСМД является установленным фактом. По его словам, упомянутая 9М729 является модификацией ракеты для комплекса «Искандер», и ее модернизация коснулась лишь боевой части. Россия проинформировала Запад, что проведет ее пуск на максимальную дальность в ходе учения «Запад-2017». Ракета пролетела 480 км.
Рябков также заверил, что данная ракета, как и все предыдущие, не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором (от 500 км до 5,5 тыс. км).
Напомним, не так давно Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РСМД от 1987 года, поскольку Россия нарушает его положения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал американского президента, отметив, что новая российская ракета «несет угрозу всему Североатлантическому альянсу».
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