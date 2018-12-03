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США и Британия могут поссориться из-за F-35

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Лондон рискует снизить мощность своих авианесущих кораблей и навредить добрым отношениям с Соединенными Штатами, если продолжит настаивать на пересмотре заявки на истребители-бомбардировщики F-35, пишет Sky News.




По словам источника телеканала, Британия планировала закупить в США 138 американских истребителей F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако в настоящее время военное руководство намерено заменить часть из них версией «А».

Видимо, британские военные пытаются сэкономить, отмечает издание, указывая на разницу в стоимости: цена F-35B составляет £90 млн., а F-35А – £70 млн.

Однако, по мнению собеседника, изменение количества самолетов морского базирования приведет к срыву авианосной программы Британии – уменьшится количество эскадрилий, способных выполнять операции с борта авианосцев «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский».

Он также полагает, что это негативно скажется на отношениях с Вашингтоном, где подобный шаг могут воспринять как предательство.

Источник пояснил, что американцы всегда считали Британию единственным равным партнером, способным эффективно использовать авианесущие корабли.

А теперь представьте: британцы появляются на месте проведения операции без боеспособного авианосца… Это полностью дискредитирует возможности Королевского флота, и будет выглядеть как огромное предательство,
сказал он.

Собеседник также напомнил, США помогали британскому флоту восстановить способность проводить операции на море после того как тот в 2010 году в целях экономии приостановил использование авианосцев.
Использованы фотографии:
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