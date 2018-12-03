США и Британия могут поссориться из-за F-35

А теперь представьте: британцы появляются на месте проведения операции без боеспособного авианосца… Это полностью дискредитирует возможности Королевского флота, и будет выглядеть как огромное предательство,

Лондон рискует снизить мощность своих авианесущих кораблей и навредить добрым отношениям с Соединенными Штатами, если продолжит настаивать на пересмотре заявки на истребители-бомбардировщики F-35, пишет Sky News По словам источника телеканала, Британия планировала закупить в США 138 американских истребителей F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако в настоящее время военное руководство намерено заменить часть из них версией «А».Видимо, британские военные пытаются сэкономить, отмечает издание, указывая на разницу в стоимости: цена F-35B составляет £90 млн., а F-35А – £70 млн.Однако, по мнению собеседника, изменение количества самолетов морского базирования приведет к срыву авианосной программы Британии – уменьшится количество эскадрилий, способных выполнять операции с борта авианосцев «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский».Он также полагает, что это негативно скажется на отношениях с Вашингтоном, где подобный шаг могут воспринять как предательство.Источник пояснил, что американцы всегда считали Британию единственным равным партнером, способным эффективно использовать авианесущие корабли.сказал он.Собеседник также напомнил, США помогали британскому флоту восстановить способность проводить операции на море после того как тот в 2010 году в целях экономии приостановил использование авианосцев.