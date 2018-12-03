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Всем арестованным украинским морякам предъявлено обвинение

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Украинским военным морякам и сотрудникам СБУ, задержанным 25 ноября 2018 года во время организованной провокации в Керченском проливе, предъявили обвинение. Все они обвиняются в незаконном пересечении российской государственной границы, сообщил один из адвокатов задержанных, передает ТАСС.

Всем арестованным украинским морякам предъявлено обвинение



По словам адвоката одного из задержанных моряков украинских ВМС Николая Полозова, всем морякам и сотрудникам СБУ, участвовавшим в провокации, предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ". Часть третья статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до шести лет, других санкций в виде штрафов, административных работ и т.д., данная часть не предусматривает.

Напомним, что ранее арестованные на два месяца украинские моряки и сотрудники СБУ, были доставлены в Москву, где 20 моряков и одного сотрудника СБУ поместили в СИЗО №2 Лефортово, а двух моряков и сотрудника СБУ, получивших ранения, поместили в тюремную больницу СИЗО №1 "Матросская тишина". Арестованных переодели в тюремную форму, так как по правилам содержания в изоляторе, нахождение в российском СИЗО в военной форме иностранного государства запрещено. На настоящий момент все арестованные все еще находятся в карантине в одиночных камерах, по окончании которого будут переведены в камеры общего содержания.
Использованы фотографии:
http://wikimapia.org/
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