Всем арестованным украинским морякам предъявлено обвинение

Украинским военным морякам и сотрудникам СБУ, задержанным 25 ноября 2018 года во время организованной провокации в Керченском проливе, предъявили обвинение. Все они обвиняются в незаконном пересечении российской государственной границы, сообщил один из адвокатов задержанных, передает ТАСС.По словам адвоката одного из задержанных моряков украинских ВМС Николая Полозова, всем морякам и сотрудникам СБУ, участвовавшим в провокации, предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ". Часть третья статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до шести лет, других санкций в виде штрафов, административных работ и т.д., данная часть не предусматривает.Напомним, что ранее арестованные на два месяца украинские моряки и сотрудники СБУ, были доставлены в Москву, где 20 моряков и одного сотрудника СБУ поместили в СИЗО №2 Лефортово, а двух моряков и сотрудника СБУ, получивших ранения, поместили в тюремную больницу СИЗО №1 "Матросская тишина". Арестованных переодели в тюремную форму, так как по правилам содержания в изоляторе, нахождение в российском СИЗО в военной форме иностранного государства запрещено. На настоящий момент все арестованные все еще находятся в карантине в одиночных камерах, по окончании которого будут переведены в камеры общего содержания.