Американский сенатор предложил ввести в Чёрное море флот США
Соединенным Штатам необходимо разговаривать с Россией "с позиции силы". Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Баррассо, комментируя отмену встречи американского президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. О призвал США и НАТО к решительным действиям против "российской агрессии" в отношении Украины, пишет газета The Hill
Как заявил сенатор, Трамп поступил правильно, не став встречаться с Владимиром Путиным, так как, по его мнению, российский лидер - это человек, который понимает только силу и считается только с силовым давлением. Барассо убежден, что словами с Путиным разговаривать бесполезно, так как "они для него ничего не значат", поэтому Америка должна предпринять более активные шага, направленные против "российской агрессии".
Сенатор предложил направить в Черное море американский флот и корабли НАТО, чтобы они "продемонстрировали силу". Вторым шагом по сдерживанию России должна стать организация дополнительных поставок средств ПВО и противокорабельного оружия Киеву.
Данное предложение американского сенатора появилось на фоне отказа Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным в рамках саммита "большой двадцатки" в Аргентине, якобы из-за инцидента в Керченском проливе.
Как заявил сенатор, Трамп поступил правильно, не став встречаться с Владимиром Путиным, так как, по его мнению, российский лидер - это человек, который понимает только силу и считается только с силовым давлением. Барассо убежден, что словами с Путиным разговаривать бесполезно, так как "они для него ничего не значат", поэтому Америка должна предпринять более активные шага, направленные против "российской агрессии".
Сенатор предложил направить в Черное море американский флот и корабли НАТО, чтобы они "продемонстрировали силу". Вторым шагом по сдерживанию России должна стать организация дополнительных поставок средств ПВО и противокорабельного оружия Киеву.
Данное предложение американского сенатора появилось на фоне отказа Дональда Трампа встречаться с Владимиром Путиным в рамках саммита "большой двадцатки" в Аргентине, якобы из-за инцидента в Керченском проливе.
- Использованы фотографии:
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