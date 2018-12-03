Порошенко заявил о переброске сил и средств к границам России

Украинский президент Пётр Порошенко, который буквально накануне в ходе интервью одному из зарубежных СМИ требовал от России «отвести войска от границы с Украиной и вывести военные корабли из акватории Азовского моря», сегодня заявляет, что отдал приказ о наращивании сил и средств на границах с РФ. По словам Порошенко, переброска осуществляется «для повышения безопасности Украины».Также сегодня стартуют учения сразу в нескольких регионах Украины. Речь идёт о военных маневрах в пограничных областях страны. Это именно те области, где в конце ноября президентом Украины было введено военное положение. В маневрах задействуются военнослужащие ВСУ и пограничной службы.Сегодня же начаты масштабные военные сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. В сообщениях говорится о том, что резервисты и военнообязанные должны пройти 15-суточные сборы в составе бригады и 20-суточные сборы в составе учебных центров ВСУ.Отмечается, что сборы и военные учения будут завершены до наступления новогодних праздников.Напомним, что военное положение в 10 регионах Украины действует до 28 декабря. При этом у Порошенко есть право на продление этого режима при одобрении депутатами Верховной рады. Ранее ВРУ не поддержала введение военного положения на всей территории Украины, и Порошенко пришлось пересматривать свой указ, в котором впоследствии было указано о введении ВП в 10 областях – на границе с РФ и Приднестровьем.