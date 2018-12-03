В Раде рассказали о «большой беде» Украины
«Большая беда» Украины заключается в самом Петре Порошенко: западные страны стали хуже к ней относиться, ассоциируя страну с ее нынешним президентом, приводит РИА Новости мнение депутата Верховной рады Евгения Мураева.
По его словам, Порошенко растерял всякую поддержку как со стороны военных блоков, так и со стороны тех государств, которые до определенного момента лояльно относились к Украине.
Последняя провокация близ Керченского пролива была выгодна лишь украинскому президенту, однако он не смог добиться желаемых результатов, отметил Мураев.
Он отметил, что украинские моряки действительно могли погибнуть в Черном море 25 ноября – это уже все понимают. Если проанализировать те команды, которые они получали, то это фактически «был билет в одну сторону».
Между тем, украинский президент в очередной раз рассказал о неудавшейся попытке связаться с Владимиром Путиным после «керченского» инцидента.
Порошенко заявил французским журналистам, что готов к телефонным переговорам в любом формате – в двухстороннем, с участием американских партнеров либо в составе «нормандской четверки».
По его словам, своими действиями в Керченском проливе Москва грубо нарушила нормы международного права.
Ранее помощник президента РФ подтвердил наличие запроса украинской стороны на телефонный разговор, однако он не состоялся, поскольку при подготовке подобных диалогов учитываются несколько факторов, в том числе график работы президента, проведенный анализ задач, которые ставят стороны и др. В итоге «запрос был, а разговора не было», добавил Ушаков.
Напомним, инцидент с нарушением границы РФ в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. В результате были задержаны 3 судна ВМСУ (два бронекатера и буксир), а также 24 украинских моряка, три из которых получили легкие ранения.
По его словам, Порошенко растерял всякую поддержку как со стороны военных блоков, так и со стороны тех государств, которые до определенного момента лояльно относились к Украине.
Последняя провокация близ Керченского пролива была выгодна лишь украинскому президенту, однако он не смог добиться желаемых результатов, отметил Мураев.
Он отметил, что украинские моряки действительно могли погибнуть в Черном море 25 ноября – это уже все понимают. Если проанализировать те команды, которые они получали, то это фактически «был билет в одну сторону».
Вот если бы они погибли – Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком,добавил депутат.
Между тем, украинский президент в очередной раз рассказал о неудавшейся попытке связаться с Владимиром Путиным после «керченского» инцидента.
Порошенко заявил французским журналистам, что готов к телефонным переговорам в любом формате – в двухстороннем, с участием американских партнеров либо в составе «нормандской четверки».
По его словам, своими действиями в Керченском проливе Москва грубо нарушила нормы международного права.
Весь мир требует безотлагательно освободить украинских моряков,подчеркнул Порошенко.
Ранее помощник президента РФ подтвердил наличие запроса украинской стороны на телефонный разговор, однако он не состоялся, поскольку при подготовке подобных диалогов учитываются несколько факторов, в том числе график работы президента, проведенный анализ задач, которые ставят стороны и др. В итоге «запрос был, а разговора не было», добавил Ушаков.
Напомним, инцидент с нарушением границы РФ в районе Керченского пролива произошел 25 ноября. В результате были задержаны 3 судна ВМСУ (два бронекатера и буксир), а также 24 украинских моряка, три из которых получили легкие ранения.
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