Эстонское ТВ: Русские парни в эстонской армии
Сотрудниками эстонского русскоязычного канала ETV+ был подготовлен сюжет о службе русских молодых людей в эстонской армии, пишет портал err.ee. Отмечается, что в последнее время в Армию обороны Эстонии приходит все больше русскоязычных людей для прохождения срочной службы, некоторые почти не знают эстонского. Вероятно, передача снята с целью пропаганды срочной службы в войсках Эстонии.
«Вообще ноль. Когда-то я эстонский учил, но мне он никогда не нужен был. Первые дни в армии было сложно. Здесь самое главное — найти людей, которые помогут. Мне повезло, я нашел нужных ребят. Сама по себе армия сложная поначалу, но все зависит от окружения», - рассказал рядовой Герман Валласоо.
Рядовой Владислав Лазуткин вспоминает, что самым тяжелым был курс молодого бойца, продлившийся полтора месяца: «Знания эстонского не хватало очень. И уставал много». Родители молодых людей, призванных на срочную службу, считают, что именно первые дни службы самые сложные для солдата, ведь его вырывают из привычной обстановки, общение с ним ведут в приказном тоне и на эстонском языке. Многие срочники в первые дни службы начинают думать, что армия – это что-то ужасное.
В эстонской армии идет ограничение пользования телефонами и интернетом. Современному поколению первое время тяжело обходиться без этих средств, однако, когда этот период проходит, служба становится значительно легче, считает младший фельдфебель Алексей Комаров.
Майор Хеннес Меймре заявляет, что в армии у молодых людей появляется уникальная возможность понять важность эстонского языка и научиться хорошо на нем говорить.
Сами же срочники отмечают, что необходимо преодолеть тяготы именно первых недель службы. «Нужно готовиться к тому, что не всё так легко и просто. Здесь надо иметь какой-то характер, стержень, потому что бывает много сложностей: лагеря, леса, походы. Нужен характер, чтобы все это пройти», - говорит младший сержант Анатолий Моташнев.
«Вообще ноль. Когда-то я эстонский учил, но мне он никогда не нужен был. Первые дни в армии было сложно. Здесь самое главное — найти людей, которые помогут. Мне повезло, я нашел нужных ребят. Сама по себе армия сложная поначалу, но все зависит от окружения», - рассказал рядовой Герман Валласоо.
Рядовой Владислав Лазуткин вспоминает, что самым тяжелым был курс молодого бойца, продлившийся полтора месяца: «Знания эстонского не хватало очень. И уставал много». Родители молодых людей, призванных на срочную службу, считают, что именно первые дни службы самые сложные для солдата, ведь его вырывают из привычной обстановки, общение с ним ведут в приказном тоне и на эстонском языке. Многие срочники в первые дни службы начинают думать, что армия – это что-то ужасное.
В эстонской армии идет ограничение пользования телефонами и интернетом. Современному поколению первое время тяжело обходиться без этих средств, однако, когда этот период проходит, служба становится значительно легче, считает младший фельдфебель Алексей Комаров.
Майор Хеннес Меймре заявляет, что в армии у молодых людей появляется уникальная возможность понять важность эстонского языка и научиться хорошо на нем говорить.
Сами же срочники отмечают, что необходимо преодолеть тяготы именно первых недель службы. «Нужно готовиться к тому, что не всё так легко и просто. Здесь надо иметь какой-то характер, стержень, потому что бывает много сложностей: лагеря, леса, походы. Нужен характер, чтобы все это пройти», - говорит младший сержант Анатолий Моташнев.
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- err.ee
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