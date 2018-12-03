Российские РЛС защитили от ложных срабатываний
Конструкторы концерна РТИ разработали новый метод контроля работы РЛС, входящих в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет защитить оборудование от ложного срабатывания, передает РИА Новости.
Как сообщали в концерне, разработан новый метод оперативного контроля работы радиотехнических систем, в том числе РЛС дальнего обнаружения. Он позволит обеспечить работу станций в непрерывном режиме, сократит время на обнаружение и устранение неисправности, а также предотвратит риски их некорректной работы.
Там пояснили, что новый метод включает оценку интенсивности излучения солнца, а также мощности внутреннего шума приемной аппаратуры.
По словам конструкторов, особенность нового метода в том, что он не только позволяет исправить недостатки нынешнего метода контроля, но и повышает достоверность контроля радиотехнических характеристик РЛС дальнего обнаружения. Таким образом повышаются характеристики и всей СПРН.
Система решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет. Основу наземного эшелона СПРН составляют РЛС семейства «Воронеж».
Издание напоминает, что ошибочное срабатывание системы в 1983 могло привести к ядерной войне: 26 сентября указанного года из-за ошибочного срабатывания на командный пункт Серпухов-15 (в 100 км от Москвы) поступило сообщение о ракетной атаке со стороны США. Дежуривший тогда офицер Станислав Петров определил, что аппаратура дала сбой. Позднее выяснилось, что причиной тревоги стали солнечные лучи – отразившись от облаков, они засветили датчики обнаружения.
Как сообщали в концерне, разработан новый метод оперативного контроля работы радиотехнических систем, в том числе РЛС дальнего обнаружения. Он позволит обеспечить работу станций в непрерывном режиме, сократит время на обнаружение и устранение неисправности, а также предотвратит риски их некорректной работы.
Там пояснили, что новый метод включает оценку интенсивности излучения солнца, а также мощности внутреннего шума приемной аппаратуры.
По словам конструкторов, особенность нового метода в том, что он не только позволяет исправить недостатки нынешнего метода контроля, но и повышает достоверность контроля радиотехнических характеристик РЛС дальнего обнаружения. Таким образом повышаются характеристики и всей СПРН.
Система решает задачи получения и выдачи данных о ракетных пусках и траектории ракет. Основу наземного эшелона СПРН составляют РЛС семейства «Воронеж».
Издание напоминает, что ошибочное срабатывание системы в 1983 могло привести к ядерной войне: 26 сентября указанного года из-за ошибочного срабатывания на командный пункт Серпухов-15 (в 100 км от Москвы) поступило сообщение о ракетной атаке со стороны США. Дежуривший тогда офицер Станислав Петров определил, что аппаратура дала сбой. Позднее выяснилось, что причиной тревоги стали солнечные лучи – отразившись от облаков, они засветили датчики обнаружения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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