В Шотландии выставили на продажу станцию слежения за советскими спутниками

Бывшая станция стратегической радиоразведки НАТО Балдо Бридж, расположенная в Шотландии, выставлена на продажу. Станция была открыта в 1985 году и проработала всего два десятилетия, после чего была закрыта за ненадобностью, пишет "РГ" со ссылкой на The Drive.Станция стратегической радиоразведки НАТО Балдо Бридж была построена в 1985 году и должна была следить за радиообменом между советскими спутниками системы предупреждения о ракетном нападении и наземными командными пунктами, перехватывать сигналы на запуск советских баллистических ракет. Проработав два десятилетия станция, прозванная шотландцами "Мяч для гольфа" за огромный белый купол над главной антенной, была закрыта из-за окончания холодной войны и отсутствия вероятности угрозы ядерного нападения.Комментируя факт продажи станции, военный обозреватель издания Тайлер Рогоуэй отрекламировал станцию для будущих покупателей, заявив, что это "идеальное место для желающих иметь укрытие на случай ядерного Апокалипсиса". На территории бывшей станции радиоразведки есть все необходимое для выживания: глубокие бункеры и дизель-генераторы. Все это можно приобрести всего за 1,22 млн долларов. Купившему станцию в подарок достанется "спутниковая тарелка для подслушивания военных разговоров", добавил он.