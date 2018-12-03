Новости

Порошенко внёс в Раду предложение разорвать договор о дружбе с Россией

38
Украина прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, соответствующий проект закона сегодня внес в Верховную Раду президент Украины Порошенко. Об этом заявила представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Порошенко внёс в Раду предложение разорвать договор о дружбе с Россией



Луценко сообщила о "надежде Порошенко" на то, что украинские депутаты поддержат внесенный законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Также сообщается о решении Киева в "ближайшее время" разорвать около 40 договоров и соглашений с Россией, принятых до 2014 года.

Ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия договора о дружбе с Россией, при этом заявил, что украина прекращает действие договора, а не денонсирует его. Напомним, что действие договора прекращается 31 марта 2019 года.

Между тем в Кремле исключили проведения в ближайшее время телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Порошенко. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина нет телефонного разговора с Порошенко и в ближайшее время разговор не планируется.

Ранее Порошенко пожаловался французским СМИ на нежелание Путина с ним общаться по телефону.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
38 комментариев

Объявление

Сайту «Военное обозрение» требуются авторы в новостной отдел. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Обращаться: smirnovvad@gmail.com

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти