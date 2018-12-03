Порошенко внёс в Раду предложение разорвать договор о дружбе с Россией

Украина прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, соответствующий проект закона сегодня внес в Верховную Раду президент Украины Порошенко. Об этом заявила представитель украинского президента в Верховной Раде Ирина Луценко.Луценко сообщила о "надежде Порошенко" на то, что украинские депутаты поддержат внесенный законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Также сообщается о решении Киева в "ближайшее время" разорвать около 40 договоров и соглашений с Россией, принятых до 2014 года.Ранее Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия договора о дружбе с Россией, при этом заявил, что украина прекращает действие договора, а не денонсирует его. Напомним, что действие договора прекращается 31 марта 2019 года.Между тем в Кремле исключили проведения в ближайшее время телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Порошенко. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина нет телефонного разговора с Порошенко и в ближайшее время разговор не планируется.Ранее Порошенко пожаловался французским СМИ на нежелание Путина с ним общаться по телефону.