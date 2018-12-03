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В «Энергомаше» рассказали о создании ракетного двигателя РД-171МВ

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Все сроки по созданию РД-171МВ выполняются в полном объеме, сообщил в интервью Коммерсанту глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

В «Энергомаше» рассказали о создании ракетного двигателя РД-171МВ



По словам Арбузова, эскизный проект двигателя был разработан в конце 2017 года. Сегодня идет выпуск конструкторской документации, проводятся работы по подготовке производственных мощностей и стендовой базы. В текущем году также создан конструкторский макет агрегата с учетом требований, адаптированных к новой ракете. До конца года в РКЦ «Прогресс» будет поставлен динамический макет.

Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год,
сказал он.

Арбузов сообщил, что первый товарный двигатель планируется поставить заказчику в 2021 году. Он предназначен для беспилотного запуска «Союза-5», который должен состояться в 2022 году. Для пилотируемого запуска РД-171МВ будет поставлен в 2023 году.

На вопрос о возможных поставках двигателей компании S7 Space (для «Морского старта») глава предприятия ответил, что «они собираются покупать», однако контракт пока не подписан – еще нет четкого понимания по тому, сколько поставлять и куда. А тот контракт, который везде анонсируется (на 12 ракет), скорее всего, будет комплектоваться агрегатами старой конструкции, пояснил он.

Что касается сотрудничества в этой области с китайскими коллегами, то они, возможно, будут участвовать в создании метанового и водородного двигателей для верхних ступеней носителей. При этом вопрос о передаче китайской стороне технологий не стоит.

Трансферт технологий может быть вариантом сотрудничества в каких-то других сферах, но «точно не в ракетном двигателестроении», добавил он.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/roscosmos
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НПО "Энергомаш" анонсировало новые сроки испытаний двигателя РД-171МВ
Испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" начнутся в 2019 году
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