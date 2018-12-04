РЛС «Контейнер». Полгода до боевого дежурства
В последние годы особое внимание уделяется развитию средств предупреждения о воздушно-космическом и ракетном нападении. Уже построено значительное число радиолокационных станций, и продолжается развертывание новых. На днях на опытно-боевое дежурство заступил очередной представитель этого класса. Вблизи населенного пункта Ковылкино (Республика Мордовия) начала работу новейшая РЛС загоризонтного обнаружения 29Б6 «Контейнер». Как утверждается, этот комплекс является важнейшим элементом строящейся системы обеспечения стратегической безопасности.
1 декабря департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны сообщил о начале опытно-боевого дежурства новейшей РЛС. Из официальных сообщений следует, что в ближайшее время станция «Контейнер» должна будет пройти государственные испытания, по результатам которых поступит на вооружение, а также начнет полноценное боевое дежурство. Завершение государственных испытаний запланировано на следующий 2019 год. Тогда же дежурство станции перестанет быть опытным.
Антенное поле РЛС "Контейнер" вблизи г. Ковылкино
Пресс-служба Минобороны привела слова командующего 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Демина, прокомментировавшего последние события. Генерал отметил, что станция «Контейнер» способна вести наблюдения за воздушными целями далеко за пределами границ нашей страны. Это позволит вооруженным силам вовремя вскрыть взлет самолетов или запуск ракет вероятного противника в направлении России. Станция сможет находить и сопровождать самолеты, крылатые ракеты и, в перспективе, гиперзвуковые боеприпасы. Таким образом, «Контейнер» оказывается важным звеном в системе стратегического сдерживания.
2 декабря военное ведомство опубликовало новые сведения о ходе работ по проекту «Контейнер». В частности, были уточнены сроки завершения текущих этапов проекта. В ближайшее время расчеты новой РЛС вместе с особой комиссией проведут все испытания и проверки. Принятие станции на вооружение и полноценный ввод в эксплуатацию должны состояться примерно через полгода.
Сообщается, что в Мордовии развернут первый образец изделия 29Б6. При этом в текущих Госпрограммах вооружений предусматривается продолжение строительства таких станций. В обозримом будущем на территории России должны появиться еще несколько «Контейнеров». Впрочем, количество новых РЛС и места их размещения на официальном уровне пока не уточнялись.
***
Необходимо отметить, что последние сообщения о загоризонтной РЛС 29Б6 «Контейнер» являются поводом для оптимизма. Судя по данным последних месяцев, работы по развертыванию таких систем идут с некоторым опережением графика. Всего несколько месяцев назад оборонная промышленность указывала иные сроки запуска государственных испытаний и, как следствие, начала боевого дежурства станции.
13 сентября 2018 г. «Российская газета» опубликовала интервью с генеральным директором НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (НИИДАР, г. Москва) Кириллом Макаровым. Руководитель организации, создавшей «Контейнер», уточнил актуальные на тот момент планы в отношении этой станции. К. Макаров рассказал, что в самое ближайшее время должна была произойти настоящая сенсация в области радиолокационных систем.
В то время продолжалась подготовка к началу государственных испытаний совершенно новой РЛС «Контейнер». Первая станция этого типа должна была заступить на опытно-боевое дежурство в начале следующего года. Таким образом, новости последних дней показывают, что первая станция типа 29Б6 начала государственные испытания с определенным опережением графика: она приступила к опытно-боевому дежурству, как минимум, на месяц раньше планировавшегося ранее срока.
К. Макаров также рассказал о возможностях и примерных характеристиках «Контейнера». Главное преимущество таких РЛС заключается в возможности обнаружения и идентификации различных летательных аппаратов на расстояниях в тысячи километров от российских границ. Станция способна видеть и опознавать самолеты, вертолеты, беспилотники и т.д. При этом «Контейнер» имеет преимущества перед другими станциями в виде большой дальности обнаружения. К примеру, «обычная» РЛС способна сопровождать самолет на дальности 400 км, тогда как «Контейнер» заметит его на расстоянии около 2000 км.
Таким образом, развернутый в Мордовии «Контейнер» способен контролировать деятельность европейской части НАТО и отслеживать воздушную обстановку над соответствующими странами. В результате эти государства не смогут незаметно поднять в воздух ударную группу бомбардировщиков или «рой» беспилотных летательных аппаратов.
***
Новости последних месяцев об успехах в рамках проекта «Контейнер» представляют большой интерес. Дело в том, что разработка перспективной РЛС загоризонтного обзора стартовала достаточно давно и серьезно затянулась. Проектирование велось с середины девяностых годов, а различные этапы испытаний продолжаются до сих пор. Впрочем, за это время промышленность могла довести конструкцию до совершенства, а также обновить ее с использованием современной компонентной базы. Таким образом, в следующем году на вооружение сможет поступить улучшенный вариант станции, способный полноценно решать все поставленные задачи.
Головным разработчиком проекта 29Б6 «Контейнер» является НИИ Дальней радиосвязи. На разных этапах к проекту привлекались другие предприятия. Так, во второй половине девяностых годов вместе с НИИДАР над «Контейнером» работало Правдинское конструкторское бюро завода радиорелейной аппаратуры. Затем к работам присоединился сам Правдинский радиозавод – ему предстояло построить первый экземпляр перспективной РЛС.
По известным данным, развертывание средств «Контейнера» началось в 2002 году. Параллельно велось строительство двух объектов с разными средствами комплекса. Один из них строился в г. Городец (Нижегородская область), другой – в г. Ковылкино (Мордовия). В том же году стартовали первые испытания. Отработка и проверка различных компонентов заняла более десяти лет. 2 декабря 2013 года первый образец 29Б6 был поставлен на опытно-боевое дежурство в составе 590-го отдельного радиотехнического узла загоризонтного обнаружения.
Специалистам оборонной промышленности и вооруженных сил предстояло испытать перспективную РЛС, а также, при возникновении такой необходимости, доработать ее. В частности, с самого начала шла речь об увеличении горизонтального сектора обзора с исходных 180° до 240°.
Приемные антенны в Мордовии
К настоящему времени НИИДАР, смежные предприятия и армия завершили основные проверки и доводку перспективной станции, что позволило подготовить и запустить новый этап работ. Несколько дней назад первый образец «Контейнера» заступил на опытно-боевое дежурство в рамках государственных испытаний. В течение нескольких следующих месяцев планируется принять станцию на вооружение.
***
По известным данным, изделие 29Б6 «Контейнер» представляет собой двухкоординатную радиолокационную станцию, использующую эффект отражения радиоволн от ионосферы Земли. При разработке нового проекта учитывался опыт создания и эксплуатации более старых загоризонтных РЛС. Станция способна засекать и сопровождать аэродинамические цели разных типов с отличающимися параметрами.
РЛС «Контейнер» состоит из двух основных частей: это приемное и передающее антенное поле, размещенное на значительном расстоянии друг от друга. Передающая часть станции находится в Нижегородской области, приемная – в Мордовии. Оба поля представляют собой крупные площадки с большим числом мачт, на которых устанавливаются передающие или приемные элементы. К примеру, вблизи г. Ковылкино на площадке размером 1300 х 200 м развернуты 144 антенно-фидерные мачты высотой по 34 м каждая.
Антенные поля работают вместе с аппаратурным комплексом, элементы которого монтируются в стандартных контейнерах. Аппаратура контейнеров и антенны соединяются друг с другом при помощи многочисленных кабельных линий. В недавнем интервью гендиректора НИИДАР упоминалось, что РЛС «Контейнер», решая сложные задачи, нуждается в мощной электронно-вычислительной технике с особым программным обеспечением. Для станции 29Б6 были разработаны необходимые компоненты такого рода.
В нынешнем виде радиолокационная станция «Контейнер» способна следить за воздушной обстановкой на дальностях порядка 3 тыс. км. На таких расстояниях обеспечивается как обзор, так и обнаружение целей с последующим их взятием на сопровождение. Обеспечивается сопровождение различных аэродинамических целей, в том числе малоразмерных и с малой отражающей поверхностью. Аппаратура комплекса обеспечивает одновременное сопровождение 5 тыс. объектов.
Таким образом, при помощи новой загоризонтной РЛС российские вооруженные силы могут вести наблюдение за крупным регионом, включающим всю Европу, в том числе подавляющее большинство стран НАТО. Стратегические последствия этого очевидны. Специализированная станция «Контейнер» позволит вести постоянное наблюдение за активностью военно-воздушных сил зарубежных стран и своевременно узнавать об их действиях. В угрожаемый период это также позволит быстро выявить подготовку к авиационной атаке либо к удару при помощи тех или иных ракет.
Схема комплекса, принимающего и обрабатывающего радиосигналы
По известным данным, РЛС 29Б6 предназначается только для наблюдения за аэродинамическими объектами. Отслеживание баллистических ракет не является ее задачей. Однако для работы с подобными целями у нашей страны уже есть несколько современных радиолокационных станций. Таким образом, благодаря появлению первого «Контейнера» на западном направлении появляется смешанная система наблюдения, обеспечивающая обнаружение целей всех основных классов. Система предупреждения о воздушно-космическом или ракетном нападении приобретает новые возможности.
***
Еще несколько лет назад появились первые сообщения о возможном строительстве новых станций «Контейнер» на разных направлениях. В частности, с 2015 года циркулируют слухи о развертывании такой РЛС на Дальнем Востоке, откуда она сможет контролировать значительную часть Тихого океана и отслеживать активность зарубежных стран в этом районе. Впрочем, информация о дальневосточном «Контейнере» пока не получала подтверждения.
В то же время, российское министерство обороны уже открыто упоминает намерение строить новые РЛС 29Б6 в разных районах. Количество таких станций и места их размещения пока не уточнялись. Вероятно, эту информацию раскроют позже – после принятия первой станции на вооружение. Очевидно, что строительство новых «Контейнеров» усилит потенциал средств наблюдения на всех стратегических направлениях.
Процесс разработки, испытаний и доводки первой станции типа 29Б6 «Контейнер» занял несколько десятилетий. Проектные работы стартовали еще в середине девяностых, а готовый образец поступит на вооружение только в 2019 году. По всей видимости, такие сроки выполнения проекта были связаны с отсутствием необходимого финансирования на некоторых этапах работ, а также с общей сложностью. Как следует из последних сообщений, основная часть задач была успешно решена, и теперь участникам проекта вряд ли придется сталкиваться с серьезными проблемами.
Вероятно, дальнейшее строительство и освоение новых РЛС «Контейнер» будет представлять собой менее сложный процесс и займет меньше времени. Таким образом, на развертывание полной сети станций этого типа может уйти даже меньше времени, чем понадобилось для испытаний и доводки первого образца. Впрочем, точные данные на этот счет пока отсутствуют.
Российская промышленность продолжает развивать, строить и внедрять радиолокационные средства разных классов, в том числе необходимые для использования в стратегической системе предупреждения о воздушном и ракетном нападении. Один из образцов такого рода уже несколько лет проходит испытания, и в ближайшем будущем должен будет поступить на вооружение. Полноценное боевое дежурство первого «Контейнера» начнется всего через несколько месяцев.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-768.html
1 декабря департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны сообщил о начале опытно-боевого дежурства новейшей РЛС. Из официальных сообщений следует, что в ближайшее время станция «Контейнер» должна будет пройти государственные испытания, по результатам которых поступит на вооружение, а также начнет полноценное боевое дежурство. Завершение государственных испытаний запланировано на следующий 2019 год. Тогда же дежурство станции перестанет быть опытным.
Антенное поле РЛС "Контейнер" вблизи г. Ковылкино
Пресс-служба Минобороны привела слова командующего 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Андрея Демина, прокомментировавшего последние события. Генерал отметил, что станция «Контейнер» способна вести наблюдения за воздушными целями далеко за пределами границ нашей страны. Это позволит вооруженным силам вовремя вскрыть взлет самолетов или запуск ракет вероятного противника в направлении России. Станция сможет находить и сопровождать самолеты, крылатые ракеты и, в перспективе, гиперзвуковые боеприпасы. Таким образом, «Контейнер» оказывается важным звеном в системе стратегического сдерживания.
2 декабря военное ведомство опубликовало новые сведения о ходе работ по проекту «Контейнер». В частности, были уточнены сроки завершения текущих этапов проекта. В ближайшее время расчеты новой РЛС вместе с особой комиссией проведут все испытания и проверки. Принятие станции на вооружение и полноценный ввод в эксплуатацию должны состояться примерно через полгода.
Сообщается, что в Мордовии развернут первый образец изделия 29Б6. При этом в текущих Госпрограммах вооружений предусматривается продолжение строительства таких станций. В обозримом будущем на территории России должны появиться еще несколько «Контейнеров». Впрочем, количество новых РЛС и места их размещения на официальном уровне пока не уточнялись.
***
Необходимо отметить, что последние сообщения о загоризонтной РЛС 29Б6 «Контейнер» являются поводом для оптимизма. Судя по данным последних месяцев, работы по развертыванию таких систем идут с некоторым опережением графика. Всего несколько месяцев назад оборонная промышленность указывала иные сроки запуска государственных испытаний и, как следствие, начала боевого дежурства станции.
13 сентября 2018 г. «Российская газета» опубликовала интервью с генеральным директором НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (НИИДАР, г. Москва) Кириллом Макаровым. Руководитель организации, создавшей «Контейнер», уточнил актуальные на тот момент планы в отношении этой станции. К. Макаров рассказал, что в самое ближайшее время должна была произойти настоящая сенсация в области радиолокационных систем.
В то время продолжалась подготовка к началу государственных испытаний совершенно новой РЛС «Контейнер». Первая станция этого типа должна была заступить на опытно-боевое дежурство в начале следующего года. Таким образом, новости последних дней показывают, что первая станция типа 29Б6 начала государственные испытания с определенным опережением графика: она приступила к опытно-боевому дежурству, как минимум, на месяц раньше планировавшегося ранее срока.
К. Макаров также рассказал о возможностях и примерных характеристиках «Контейнера». Главное преимущество таких РЛС заключается в возможности обнаружения и идентификации различных летательных аппаратов на расстояниях в тысячи километров от российских границ. Станция способна видеть и опознавать самолеты, вертолеты, беспилотники и т.д. При этом «Контейнер» имеет преимущества перед другими станциями в виде большой дальности обнаружения. К примеру, «обычная» РЛС способна сопровождать самолет на дальности 400 км, тогда как «Контейнер» заметит его на расстоянии около 2000 км.
Таким образом, развернутый в Мордовии «Контейнер» способен контролировать деятельность европейской части НАТО и отслеживать воздушную обстановку над соответствующими странами. В результате эти государства не смогут незаметно поднять в воздух ударную группу бомбардировщиков или «рой» беспилотных летательных аппаратов.
***
Новости последних месяцев об успехах в рамках проекта «Контейнер» представляют большой интерес. Дело в том, что разработка перспективной РЛС загоризонтного обзора стартовала достаточно давно и серьезно затянулась. Проектирование велось с середины девяностых годов, а различные этапы испытаний продолжаются до сих пор. Впрочем, за это время промышленность могла довести конструкцию до совершенства, а также обновить ее с использованием современной компонентной базы. Таким образом, в следующем году на вооружение сможет поступить улучшенный вариант станции, способный полноценно решать все поставленные задачи.
Головным разработчиком проекта 29Б6 «Контейнер» является НИИ Дальней радиосвязи. На разных этапах к проекту привлекались другие предприятия. Так, во второй половине девяностых годов вместе с НИИДАР над «Контейнером» работало Правдинское конструкторское бюро завода радиорелейной аппаратуры. Затем к работам присоединился сам Правдинский радиозавод – ему предстояло построить первый экземпляр перспективной РЛС.
По известным данным, развертывание средств «Контейнера» началось в 2002 году. Параллельно велось строительство двух объектов с разными средствами комплекса. Один из них строился в г. Городец (Нижегородская область), другой – в г. Ковылкино (Мордовия). В том же году стартовали первые испытания. Отработка и проверка различных компонентов заняла более десяти лет. 2 декабря 2013 года первый образец 29Б6 был поставлен на опытно-боевое дежурство в составе 590-го отдельного радиотехнического узла загоризонтного обнаружения.
Специалистам оборонной промышленности и вооруженных сил предстояло испытать перспективную РЛС, а также, при возникновении такой необходимости, доработать ее. В частности, с самого начала шла речь об увеличении горизонтального сектора обзора с исходных 180° до 240°.
Приемные антенны в Мордовии
К настоящему времени НИИДАР, смежные предприятия и армия завершили основные проверки и доводку перспективной станции, что позволило подготовить и запустить новый этап работ. Несколько дней назад первый образец «Контейнера» заступил на опытно-боевое дежурство в рамках государственных испытаний. В течение нескольких следующих месяцев планируется принять станцию на вооружение.
***
По известным данным, изделие 29Б6 «Контейнер» представляет собой двухкоординатную радиолокационную станцию, использующую эффект отражения радиоволн от ионосферы Земли. При разработке нового проекта учитывался опыт создания и эксплуатации более старых загоризонтных РЛС. Станция способна засекать и сопровождать аэродинамические цели разных типов с отличающимися параметрами.
РЛС «Контейнер» состоит из двух основных частей: это приемное и передающее антенное поле, размещенное на значительном расстоянии друг от друга. Передающая часть станции находится в Нижегородской области, приемная – в Мордовии. Оба поля представляют собой крупные площадки с большим числом мачт, на которых устанавливаются передающие или приемные элементы. К примеру, вблизи г. Ковылкино на площадке размером 1300 х 200 м развернуты 144 антенно-фидерные мачты высотой по 34 м каждая.
Антенные поля работают вместе с аппаратурным комплексом, элементы которого монтируются в стандартных контейнерах. Аппаратура контейнеров и антенны соединяются друг с другом при помощи многочисленных кабельных линий. В недавнем интервью гендиректора НИИДАР упоминалось, что РЛС «Контейнер», решая сложные задачи, нуждается в мощной электронно-вычислительной технике с особым программным обеспечением. Для станции 29Б6 были разработаны необходимые компоненты такого рода.
В нынешнем виде радиолокационная станция «Контейнер» способна следить за воздушной обстановкой на дальностях порядка 3 тыс. км. На таких расстояниях обеспечивается как обзор, так и обнаружение целей с последующим их взятием на сопровождение. Обеспечивается сопровождение различных аэродинамических целей, в том числе малоразмерных и с малой отражающей поверхностью. Аппаратура комплекса обеспечивает одновременное сопровождение 5 тыс. объектов.
Таким образом, при помощи новой загоризонтной РЛС российские вооруженные силы могут вести наблюдение за крупным регионом, включающим всю Европу, в том числе подавляющее большинство стран НАТО. Стратегические последствия этого очевидны. Специализированная станция «Контейнер» позволит вести постоянное наблюдение за активностью военно-воздушных сил зарубежных стран и своевременно узнавать об их действиях. В угрожаемый период это также позволит быстро выявить подготовку к авиационной атаке либо к удару при помощи тех или иных ракет.
Схема комплекса, принимающего и обрабатывающего радиосигналы
По известным данным, РЛС 29Б6 предназначается только для наблюдения за аэродинамическими объектами. Отслеживание баллистических ракет не является ее задачей. Однако для работы с подобными целями у нашей страны уже есть несколько современных радиолокационных станций. Таким образом, благодаря появлению первого «Контейнера» на западном направлении появляется смешанная система наблюдения, обеспечивающая обнаружение целей всех основных классов. Система предупреждения о воздушно-космическом или ракетном нападении приобретает новые возможности.
***
Еще несколько лет назад появились первые сообщения о возможном строительстве новых станций «Контейнер» на разных направлениях. В частности, с 2015 года циркулируют слухи о развертывании такой РЛС на Дальнем Востоке, откуда она сможет контролировать значительную часть Тихого океана и отслеживать активность зарубежных стран в этом районе. Впрочем, информация о дальневосточном «Контейнере» пока не получала подтверждения.
В то же время, российское министерство обороны уже открыто упоминает намерение строить новые РЛС 29Б6 в разных районах. Количество таких станций и места их размещения пока не уточнялись. Вероятно, эту информацию раскроют позже – после принятия первой станции на вооружение. Очевидно, что строительство новых «Контейнеров» усилит потенциал средств наблюдения на всех стратегических направлениях.
Процесс разработки, испытаний и доводки первой станции типа 29Б6 «Контейнер» занял несколько десятилетий. Проектные работы стартовали еще в середине девяностых, а готовый образец поступит на вооружение только в 2019 году. По всей видимости, такие сроки выполнения проекта были связаны с отсутствием необходимого финансирования на некоторых этапах работ, а также с общей сложностью. Как следует из последних сообщений, основная часть задач была успешно решена, и теперь участникам проекта вряд ли придется сталкиваться с серьезными проблемами.
Вероятно, дальнейшее строительство и освоение новых РЛС «Контейнер» будет представлять собой менее сложный процесс и займет меньше времени. Таким образом, на развертывание полной сети станций этого типа может уйти даже меньше времени, чем понадобилось для испытаний и доводки первого образца. Впрочем, точные данные на этот счет пока отсутствуют.
Российская промышленность продолжает развивать, строить и внедрять радиолокационные средства разных классов, в том числе необходимые для использования в стратегической системе предупреждения о воздушном и ракетном нападении. Один из образцов такого рода уже несколько лет проходит испытания, и в ближайшем будущем должен будет поступить на вооружение. Полноценное боевое дежурство первого «Контейнера» начнется всего через несколько месяцев.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://defendingrussia.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-768.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ / mil.ru, Militaryrussia.ru
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