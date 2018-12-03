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Ракета-носитель "Союз-ФГ" успешно вывела корабль с экипажем на орбиту

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С космодрома Байконур произведен первый после аварии запуск ракеты-носителя ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11", который доставит очередной экипаж к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель "Союз-ФГ" успешно вывела корабль с экипажем на орбиту



Изначально старт планировался на 20 декабря, но из-за произошедшей 11 октября этого года аварии на МКС не прибыл новый экипаж, а возвращение старого экипажа запланировано раньше 20 декабря. Таким образом станция какое-то время находилась бы без экипажа и наблюдения. В итоге было принято решение сдвинуть дату очередного запуска. В составе отправившегося на орбиту экипажа три человека: командир экипажа - россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Новый экипаж проведёт на орбите 194 дня.

Во время полета к орбите все блоки отработали штатно, боковые блоки успешно отделились от центрального. После выхода на орбиту, пилотируемый корабль "Союз-МС-11" отправился к международной станции. Стыковка корабля со станцией запланирована на сегодня, по планам она произойдет в 20:36 мск. времени.
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