Ракета-носитель "Союз-ФГ" успешно вывела корабль с экипажем на орбиту

С космодрома Байконур произведен первый после аварии запуск ракеты-носителя ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11", который доставит очередной экипаж к Международной космической станции (МКС).Изначально старт планировался на 20 декабря, но из-за произошедшей 11 октября этого года аварии на МКС не прибыл новый экипаж, а возвращение старого экипажа запланировано раньше 20 декабря. Таким образом станция какое-то время находилась бы без экипажа и наблюдения. В итоге было принято решение сдвинуть дату очередного запуска. В составе отправившегося на орбиту экипажа три человека: командир экипажа - россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Новый экипаж проведёт на орбите 194 дня.Во время полета к орбите все блоки отработали штатно, боковые блоки успешно отделились от центрального. После выхода на орбиту, пилотируемый корабль "Союз-МС-11" отправился к международной станции. Стыковка корабля со станцией запланирована на сегодня, по планам она произойдет в 20:36 мск. времени.