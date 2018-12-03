Тихоокеанский флот признан лучшим в 2018 году

Я благодарю всех вас за службу и надеюсь, что следующий год станет для тихоокеанцев годом качественного развития, что позволит нам вновь показывать высокие результаты,

Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам 2018 года признан лучшим в ВМФ России, сообщает пресс-служба ВВО.В понедельник в соединениях и частях ТОФ прошли торжественные митинги, посвященные началу нового учебного года, на которых присутствовали представители командования Восточного округа, члены Военного совета, начальники управлений.Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил соединение надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.В своем выступлении он отметил, что по итогам 2018 года ТОФ выполнил все поставленные перед ним учебно-боевые задачи.Он напомнил, что соединения флота приняли участие в масштабном учении «Восток-2018», а также в ряде специальных учений. Корабли ТОФ осуществили ряд дальних походов с визитами в порты десяти государств. Наплаванность всех кораблей превысила 17 тыс. суток. Моряки получили 14 призов главкома ВМФ по различным видам подготовки, а Тихоокеанский флот в целом второй год подряд получил первое место среди флотов ВМФ.сказал командующий.Мероприятие завершилось прохождением личного состава.В пресс-службе сообщили также о завершении делового захода отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в военно-морскую базу Чанги (Сингапур).В рамках визита руководство отряда посетило командующего ВМС Сингапура, командира базы и мэра города. На крейсере побывал российский посол в Сингапуре Андрей Татаринов. Для моряков были организованы экскурсии по историческим местам города.