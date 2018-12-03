Сводка от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР за неделю (23.11.18 – 29.11.18)
Дмитрий Астрахань военкор пресс-службы НМ ДНР
На этой недели ситуация в ДНР продолжала оставаться относительно спокойной, в отличии от ЛНР, где мин и снарядов было выпущено в 10 раз больше. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 135 раз, а ЛНР 34 раза, но мин и снарядов по ДНР было выпущено 59, а по ЛНР 540.
К сожалению, не смотря на низкий уровень обстрелов, продолжают гибнуть люди. За прошедшую неделю ранен один мирный житель и погибло двое военнослужащих НМ ДНР.
Всего с 1 января по 29 ноября 2018 года на территории ДНР погибло 154 человека, среди которых 9 женщин и 145 мужчин, в том числе 5 детей. А с начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4721 человек, среди которых 614 женщин и 4107 мужчин, в том числе 81 ребенок.
Вообще до украинской провокации в Керченском проливе у нас обстрелы плавно снижались. А как провокация не прошла, снова начали увеличиваться. Ну, и конечно, введение «Военного положения» с 9 утра 28 ноября повлияло. Есть опасность, что провокации продолжаться уже на «земле», да и националисты будут «мстить за украинский флот».
Обращаю внимание, не смотря на то, что началась зима, на украинских складах продолжаются проблемы. Так, 17 ноября, на охраняемой стоянке техники, расположенной внутри здания фермы на северной окраине Мариуполя, произошел пожар. Оперативно потушить пожар не удалось, локализовать его смогли только прибывшие с опозданием пожарные расчеты.
В результате данного происшествия было уничтожено:
- 130-мм самоходный ПТРК 9п149 «Штурм-С» - 1 ед.;
- противотанковая сверхзвуковая ракета 9м114 «Кокон» - 20 ед.;
- пусковой механизм 9п519 к ПЗРК «Игла» - 1 ед.;
- зенитная управляемая ракета 9м39 для ПЗРК «Игла» - 2 ед.;
- автомобиль «Камаз-5320» - 1 ед.;
- автомобиль «Газ-66» - 1 ед.;
- автомобиль «УАЗ» - 2 ед.;
- а также десятки радиостанций, бронежилетов и касок, хранившихся в грузовиках.
18 ноября, на территории парка батареи ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) 28-й омбр в районе н.п. Курахово один из боевиков бригады целенаправленно выстрелил из гранатомета по площадке с техникой.
В результате попадания и возникшего пожара, уничтожено 4 единицы БМП-1 с полными боекомплектами, а также 12 единиц ПТУР. При этом сам «стрелок» от разлета осколков погиб.
25 ноября, ночью нашими подразделениями ПВО был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат противника, после пересечения им линии боевого соприкосновения. Беспилотник был ударным и нес на себе снаряд с зажигательной смесью, об этом свидетельствовала большая вспышка в момент его уничтожения. БЛА был уничтожен в районе н.п. Пантелеймоновка, практически над домами мирных граждан, где нет позиций наших защитников.
26 ноября, в районе н.п. Доломитное на Горловском направлении был уничтожен БЛА. При этом, БЛА нес на себе зажигательные боеприпасы, которые при его ликвидации спровоцировали вспышку.
26 ноября, в районе населенного пункта Сокольники, в нарушение Минских договоренностей, противник проводил корректировку артиллеристского огня с применением БЛА. В результате слаженных действий подразделений ПВО НМ украинский БЛА типа «Фантом-3», который направлялся с направления н.п. Крымское был сбит.
27 ноября, при попытке украинскими террористами осуществить обстрел н.п. Спартак произошел очередной разрыв украинского миномета «Молот». В результате разрыва мины в канале ствола «Молота» получил тяжелые ранения боевик 2-й минометной батареи 42-го батальона 57-й механизированной бригады.
27 ноября, в районе н.п. Старогнатовка, в результате неумелого обращения с автоматическим гранатометом АГС, получил ранения боевик из 128-й горно-штурмовой бригады.
29 ноября, в 18:15 в районе н.п. Сокольники, была предпринята бессмысленная попытка продвижения ДРГ ВСУ. В ходе ведения диверсионно-разведывательных действий, группа в количестве до 20 человек, выдвинулась в сторону наших позиций и подорвалась на минно-взрывных заграждениях. В результате, не менее пяти человек погибло и восемь ранено. Остальные, после подрыва в панике открыли беспорядочную стрельбу и в спешном порядке отошли.
ДНР:
Главарями вооруженных формирований Украины ведется подготовка ударной группировки в зоне «ООС» к наступательным действиям против нашей Республики. О чем говорит сосредоточение на Мариупольском тактическом направлении трех бригад – 79 одшбр, 36 обрМП и 128 огшбр, получивших задачу провести в начале декабря наступательные действия в районе н.п. Новоазовск с выходом к границе с Российской Федерацией.
При этом, для прорыва наиболее сложных участков линии обороны НМ ДНР начальником ГШ Украины Муженко поставлена задача Наеву задействовать подразделения 128 огшбр.
Стоит отметить, что командование «ООС» в данной ситуации планирует использовать, так называемые, элитные соединения десантников и морских пехотинцев не по прямому предназначению, а как обычную пехоту, бросив их на убой для прорыва переднего края обороны НМ ДНР. Это говорит о полной некомпетентности Наева, который ради преданности к Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей.
Также, нашей разведкой отмечается переброска к линии боевого соприкосновения запрещенных вооружений и на других направлениях. В настоящее время на станции разгрузки Константиновка, на Горловском направлении, нами зафиксировано прибытие БрАГ 25 овдбр. В частности, 16 единиц 120-мм самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона-С», 10 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 10 единиц установок РСЗО «Град». И это в дополнении к уже имеющимся тяжелым вооружениям 92 омбр, дислоцируемой в данном районе.
ЛНР:
Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии фронта.
- в район н.п. Новоалександровка, прибыла колонна противника в составе 1 единицы БМП и 3 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами; - в н.п. Муратово, скопление до 20 единиц бронированной техники противника; - в н.п. Казачий, прибыла колонна военной техники в составе 1 единицы БМП и 7 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и горючим; - в н.п. Счастье, на территории Луганской ТЭЦ обнаружены: 2 единицы РСЗО «Град», 1 единица БМП-1, 3 единицы БМП-2, 8 единиц БТР;
- в н.п. Трехизбенка, замечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО; - из н.п. Северодонецка в направлении н.п. Новоайдар двигались колонны техники противника в количестве до 40 единиц. Украинская военная техника и вооружение, которые в нарушение минских соглашений находятся вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ. На этой неделе вне мест хранения зафиксировано: 3 единицы - 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»; 5 единиц - 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б»; 7 единиц - 100-мм противотанковых пушек «Рапира»; 4 единицы танков Т-72; 3 единицы - 82-мм минометов «Василек»; 5 единиц - 122 -мм САУ «Гвоздика»; 3 единицы - 122 - мм РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
23.11.18, пятница
11:20 - 82 мм (6) - с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 11:25-12:00 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, выпущено 4 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 4 выстрела БМП-1, применялось стрелковое оружие;
14:00 - 82 мм (6) - с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 15:05 - 82 мм (19), СПГ-9 (6), АГС (29) – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 15:50 - АГС (29), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 16:45-17:20 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35-18:10 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, произведено 30 выстрела ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:40-18:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, выпущено 4 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:40-18:20 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский, выпущена 1 граната СПГ-9, произведено 40 выстрелов ЗУ-23;
18:30-19:00 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, выпущено 2 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:40 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущено 2 гранаты РПГ, 15 гранат АГС применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:10 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), произведено 30 выстрелов БМП-2;
19:55-20:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30-21:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
20:35-21:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущена 1 граната РПГ, произведено 20 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 - 120 мм (16), БМП-1 (15), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 21:10-22:10 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15-21:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 15 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
21:40 - 120 мм (5), СПГ-9 (3), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Михайловка; 22:10-22:40 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30 - 82 мм (22), КК – с направления Крымское – в направлении Желобок; 22:50-23:30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
23:50-00:20 - н.п. Невельское - н.п. Лозовое (пос. ш-ты им. Изотова), применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, 7 раз.
24.11.18, суббота
00:15 - СО – с направления Станица Луганская – в направлении памятник Князю Игорю;
00:55-01:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применялось стрелковое оружие;
06:10 - 120 мм (12) - с направления Крымское – в направлении Желобок;
08:15 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 7 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
08:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 5 выстрелов БМП-1, применялось стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
12:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:10 - РПГ (8) – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 21:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: произведено 5 выстрелов БМП-1;
22:50 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50 - 82 мм (13), БМП-1 (5), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, 4 раза.
25.11.18, воскресенье
08:15-08:35 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 4 мины калибром 120 мм, 6 мин калибром 82 мм;
09:50-10:15 – н.п. Верхнеторецкое - н.п. Красный Партизан: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:00-10:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено 2 гранаты из СПГ-9;
10:20 - 82 мм (4), АГС (29) - с направления Троицкое – в направлении Калиново;
11:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 3 мины калибром 120 мм; 11:45 - 120 мм (5), 82 мм (5), СПГ-9 (12) – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 12:50 - 82 мм (3) – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
13:00-13:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы; 15:15 - 82 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 15:20 - 82 мм (6), БМП-1 (15) - с направления Золотое – в направлении Марьевка;
17:00-17:20 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05-17:25 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:50-18:10 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - Аэропорт: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
18:25-18:45 – н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
18:50-19:10 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, 3 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:30 – н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:35-19:55 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:40 – н.п. Дзержинск (ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00-21:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, 5 раз.
26.11.18, понедельник
07:00 - 82 мм (10) - с направления Крымское – в направлении Сокольники; 08:00 - 82 мм (17) – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
09:10-09:50 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): произведено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:50 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 6 мин калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы;
11:00 - АГС (29) – с направления Золотое – в направлении Молодёжное; 15:35 - АГС (29), СО – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 16:40-17:00 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 120 мм, 4 мины калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, 4 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: произведено 40 выстрелов ЗУ-23, применяются крупнокалиберные пулеметы;
17:25 - БМП-1 (9), КК - с направления Луганское – в направлении Калиновка; 17:35-18:10 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 4 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 4 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:15-18:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:25-19:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:50 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 2 мины калибром 82 мм, 1 выстрел СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:50 – н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 2 мины калибром 82 мм, выпущено 29 гранат АГС, 4 гранаты СПГ-9, произведено 30 выстрелов БМП-2, выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:20-20:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 7 выстрелов БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:25 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 9 мин калибром 120 мм;
21:40 - СО - с направления Станица Луганская – в направлении памятник Князю Игорю; 21:45-22:10 – н.п. Троицкое - н.п. Михайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50-22:20 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:05-22:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, 6 раз.
27.11.18, вторник
01:30 - 120 мм (20) - с направления Кряковка – в направлении Сокольники;
09:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:10 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялось стрелковое оружие;
10:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
11:45 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: произведено 3 выстрела БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:00 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:50 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35- н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:00 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:20 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:20 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: применялось стрелковое оружие;
20:30 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 40 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:20 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 1 раз.
28.11.18, среда
00:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:15-10:35 - н.п. Пески – Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
10:30-10:50 - н.п. Каменка – н.п. Васильевка: совершено 30 выстрелов БМП-2;
11:15 - 120 мм (11), 82 мм (10), БМП-1 (4) – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 13:20-13:40 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им.Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30 - БМП-1 (15) - с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 16:30-16:50 - н.п. Авдеевка (вентствол ш-ты Бутовка) – н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 15 выстрелов БМП-2;
17:25-17:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-17:55 - н.п. Каменка - н.п. Крутая балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:30-17:55 - н.п. Широкино - н.п. Саханка применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - 120 мм (10), БМП-1 (13), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка; 18:15-18:35 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
18:50-19:15 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:50-20:10 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
20:25 - СПГ-9 (8) – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 20:30-20:50 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:10-21:30 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30-22:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 15 гранат АГС, 10 выстрелов БМП-2.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 4 раза.
29.11.18, четверг
00:25 - 120 мм (10) - с направления Новотошковское – в направлении Фрунзе;
11:55-12:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:40 - 82 мм (6), СПГ-9 (10), КК - с направления Луганское – в направлении Логвиново;
16:50-17:20 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущена 1 мина 120 мм миномета, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - 120 мм (5) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 17:10-17:40 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20-18:00 - н.п. Верхнеторецкое - н.п. Михайловка, произведено 60 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:45-18:20 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применили стрелковое оружие;
18:00 - 82 мм (16), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5; 18:00-18:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, 20 выстрелов БМП-2, применили стрелковое оружие;
18:10-18:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, произведено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:30-19:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:05 - 120 мм (4) – с направления Золотое-4 – в направлении Марьевка; 19:10 - 82 мм (6), СПГ-9 (6) - с направления Троицкое – в направлении Калиново; 19:10-19:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина), применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:50 - н.п. Каменка- н.п. Васильевка, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00-20:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 2 гранаты СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20 - 120 мм (8), 82 мм (12) - с направления Крымское – в направлении Пришиб;
20:35-21:10 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский, произведено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30-22:10 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, выпущено 15 гранат АГС, произведено 30 выстрелов ЗУ-23;
21:40-22:10 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, произведено 7 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак, применили стрелковое оружие;
22:35-23:10 - н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак, выпущено 4 гранаты СПГ-9, применили стрелковое оружие;
23:30-00:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применили стрелковое и крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз, ЛНР 7 раз.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 135 раз. По двадцать одному населенному пункту Республики противник выпустил 59 мин калибром 82 и 120 мм, из которых 32 калибром 120 мм, применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжили свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Гольмовский, Васильевка и Зайцево.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 34 раза. Всего по территории Республики было выпущено более 540 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Калиновка, Логвиново, Калиново, Молодежное, Марьевка, Михайловка, Золотое-5, Фрунзе, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб, Красный Яр и памятник Князю Игорю.
Всем терпения и здоровья!
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