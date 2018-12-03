СМИ Британии: Провал спецназа Израиля чуть было не привёл регион к новой войне
Британские СМИ публикуют, как сами сообщают, «подробности» инцидента в секторе Газа, когда границу с этой палестинской территорией в прошлом месяце пересекла группа израильских спецназовцев. В материале Independent сама операция названа «провалом израильского спецназа».
В издании заявлено, что несколько израильских офицеров (в группе были и женщины-военнослужащие) пересекли границу Газы под видом представителей гражданской неправительственной организации – медицинской службы. При этом у израильтян были поддельные документы на имена реальных жителей Газы.
Журналисты Independent пишут о том, что эти подробности им представители члены командования ХАМАС. Также заявлено, что израильские военнослужащие выполняли специальное задание командования по установлению средств мониторинга – скрытых аудиоустройств и средств фиксации изображения.
В итоге их деятельность была раскрыта. В конечном итоге это привело к перестрелке, в результате которой погиб один израильский офицер, ещё один был ранен. Израильская сторона сообщала о гибели по меньшей мере семи палестинцев.
Британское СМИ пишет, что "провал израильского спецназа чуть было не вверг регион в новую войну".
Напомним, что тогдашний глава МО Израиля Авигдор Либерман предлагал начать полномасштабную операцию в Газе. В итоге ему пришлось отправиться в отставку.
Ситуация в секторе продолжает оставаться сложной, однако постоянных взаимных (израильско-палестинских) обстрелов уже нет.
В издании заявлено, что несколько израильских офицеров (в группе были и женщины-военнослужащие) пересекли границу Газы под видом представителей гражданской неправительственной организации – медицинской службы. При этом у израильтян были поддельные документы на имена реальных жителей Газы.
Журналисты Independent пишут о том, что эти подробности им представители члены командования ХАМАС. Также заявлено, что израильские военнослужащие выполняли специальное задание командования по установлению средств мониторинга – скрытых аудиоустройств и средств фиксации изображения.
В итоге их деятельность была раскрыта. В конечном итоге это привело к перестрелке, в результате которой погиб один израильский офицер, ещё один был ранен. Израильская сторона сообщала о гибели по меньшей мере семи палестинцев.
Британское СМИ пишет, что "провал израильского спецназа чуть было не вверг регион в новую войну".
Напомним, что тогдашний глава МО Израиля Авигдор Либерман предлагал начать полномасштабную операцию в Газе. В итоге ему пришлось отправиться в отставку.
Ситуация в секторе продолжает оставаться сложной, однако постоянных взаимных (израильско-палестинских) обстрелов уже нет.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter