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СМИ Британии: Провал спецназа Израиля чуть было не привёл регион к новой войне

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Британские СМИ публикуют, как сами сообщают, «подробности» инцидента в секторе Газа, когда границу с этой палестинской территорией в прошлом месяце пересекла группа израильских спецназовцев. В материале Independent сама операция названа «провалом израильского спецназа».

СМИ Британии: Провал спецназа Израиля чуть было не привёл регион к новой войне



В издании заявлено, что несколько израильских офицеров (в группе были и женщины-военнослужащие) пересекли границу Газы под видом представителей гражданской неправительственной организации – медицинской службы. При этом у израильтян были поддельные документы на имена реальных жителей Газы.

Журналисты Independent пишут о том, что эти подробности им представители члены командования ХАМАС. Также заявлено, что израильские военнослужащие выполняли специальное задание командования по установлению средств мониторинга – скрытых аудиоустройств и средств фиксации изображения.

В итоге их деятельность была раскрыта. В конечном итоге это привело к перестрелке, в результате которой погиб один израильский офицер, ещё один был ранен. Израильская сторона сообщала о гибели по меньшей мере семи палестинцев.

Британское СМИ пишет, что "провал израильского спецназа чуть было не вверг регион в новую войну".

Напомним, что тогдашний глава МО Израиля Авигдор Либерман предлагал начать полномасштабную операцию в Газе. В итоге ему пришлось отправиться в отставку.

Ситуация в секторе продолжает оставаться сложной, однако постоянных взаимных (израильско-палестинских) обстрелов уже нет.
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