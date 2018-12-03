Новый пункт базирования КФл готов к приёму кораблей
Созданная в гавани Махачкалы инфраструктура готова к приему кораблей и судов Каспийской флотилии (КФл), сообщает пресс-служба Южного округа.
Согласно информации, корабли КФл зайдут в гавань уже в первой декаде декабря. В настоящее время на объекте завершается благоустройство территории.
По данным пресс-службы, специалисты провели в гавани работу по углублению дна, построили причальную стенку, обустроили площадки для обеспечения швартовки кораблей и технического обслуживания маломерных судов.
Сообщается, что причальный фронт составил свыше 160 погонным метров, а плавучие причалы могут принять одновременно более 20 кораблей и судов обеспечения.
О решении командования перевести КФл из Астрахани в Дагестан стало известно в апреле текущего года.
Также пресс-служба сообщила о создании в составе флотилии полка морской пехоты.
К настоящему времени полк полностью укомплектован личным составом и вооружением. В распоряжение морпехов переданы, в том числе БТР-82А, самоходные орудия 2С9 «Нона» (120 мм), гаубицы Д-30 (122 мм), беспилотники «Элерон» и «Орлан».
Для военнослужащих подготовлена вся необходимая инфраструктура и учебно-материальная база. Поблизости от военного городка в обустроен полигон с войсковым стрельбищем, учебными тактическими полями и автодромом.
Согласно информации, корабли КФл зайдут в гавань уже в первой декаде декабря. В настоящее время на объекте завершается благоустройство территории.
По данным пресс-службы, специалисты провели в гавани работу по углублению дна, построили причальную стенку, обустроили площадки для обеспечения швартовки кораблей и технического обслуживания маломерных судов.
Сообщается, что причальный фронт составил свыше 160 погонным метров, а плавучие причалы могут принять одновременно более 20 кораблей и судов обеспечения.
О решении командования перевести КФл из Астрахани в Дагестан стало известно в апреле текущего года.
Также пресс-служба сообщила о создании в составе флотилии полка морской пехоты.
К настоящему времени полк полностью укомплектован личным составом и вооружением. В распоряжение морпехов переданы, в том числе БТР-82А, самоходные орудия 2С9 «Нона» (120 мм), гаубицы Д-30 (122 мм), беспилотники «Элерон» и «Орлан».
Для военнослужащих подготовлена вся необходимая инфраструктура и учебно-материальная база. Поблизости от военного городка в обустроен полигон с войсковым стрельбищем, учебными тактическими полями и автодромом.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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