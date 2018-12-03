Портрет американского генерала-русофоба стал мишенью в Екатеринбурге

На днях в центре внимания СМИ оказались организованные екатеринбургским фондом «Содействие беспризорникам» соревнования среди детей школьного возраста по стрельбе из пневматической винтовки. После того, как были подведены итоги этого спортивного мероприятия, организаторы дали возможность всем желающим пострелять, а в качестве мишени предложили портрет американского генерала в отставке, 74-летнего Роберта Скейлза, участника Вьетнамской войны, известного в американских кругах писателя, журналиста и военного аналитика.Бек Манасов, руководитель фонда, объяснил это стремлением фонда усилить работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которое должно знать, что у России есть много врагов, включая Роберта Скейлза.Напомним, что генерал Скейлз в своих выступлениях неоднократно призывал «начать убивать русских». Так в марте 2015 года в эфирепрозвучало одно из его скандальных заявлений, когда генералу задали вопрос об Украине. В частности, он заявил, что существует единственный вариант, который позволит Соединённым Штатам подмять ситуацию под себя в регионе – «начать убивать русских», «убивать как можно больше российских солдат…».Ещё ранее, в феврале на страницахвоенный аналитик предложил способ, как это можно сделать - использовать РСЗО. «Системы залпового огня смогут методично уничтожать русские цели, одна ракета — одна цель», - писал он в издании.Участие в боевых действиях во Вьетнаме, а затем и в холодной войне, как видно, не прошло бесследно для американского пожилого «ястреба».Однако значит ли это, что навыки стрельбы нужно тренировать на его портрете? - большой вопрос. Настоящий патриотизм у подрастающего поколения на этом вряд ли воспитаешь.