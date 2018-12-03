Порошенко: ЕСПЧ принял срочное и важное решение по РФ и морякам Украины

Европейский суд по правам человека в ответ на заявление Украины уже вынес срочное и важное решение — обязал Россию предоставить информацию по задержанию моряков и юридических обоснований их задержания; местам их удерживания; причиненным ранениям; оказанной медпомощи.

Президент Украины Пётр Порошенко провёл очередной брифинг, где затронул вопрос собственной провокации в Чёрном море. На этот раз Порошенко объявил, что «важное решение» принято Европейским судом по правам человека по отношению к РФ. Это решение касается арестованных по решению симферопольского суда украинских моряков, нарушителей государственной границы России. Напомним, что ранее Киев обращался в ЕСПЧ по этому вопросу.Порошенко:На сайте организации подобного рода материалов нет. Не подтверждает этих сведений и МИД России.С другой стороны, даже если ЕСПЧ действительно предпринял очередной антироссийский шаг, то для РФ он не имеет никакого значения. Россия фактически получила право не признавать решений ЕСПЧ, так как российская делегация в ПАСЕ подвергается дискриминации, а выборы судей ЕСПЧ проводятся без участия России. Ранее РФ приостановила выплаты в единый фонд Совета Европы, отметив, что платить не будет до тех пор, пока российские представители не будут восстановлены в правах.На этом фоне на Украине заявлено, что на моряков "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу" в Москве оказывается давление. Ссылаются при этом на адвокатов. А почему же украинские СМИ ничего не сообщают, например, об оказании СБУ давления на капитана российского судна "Норд", захваченного Украиной? Почему ЕСПЧ до сих пор не озаботился судьбой россиянина, томящегося несколько месяцев в украинских застенках? Почему ЕСПЧ интересует судьба Сенцова, но суд равнодушен к судьбе Вышинского? Обычная для Запада практика двойных стандартов, которую становится уже невозможно скрыть.