Русские бросили в бой последний танк
После полного обретения «свободы и независимости» в результате государственного переворота на Украине в 2014 году формирование общественного мнения в стране стало необходимо как никогда ранее. Украинская пропаганда заработала в полную силу, что, естественно, повлекло немалое количество казусов, связанных, видимо, с интеллектуальными особенностями пришедших к власти.
Первые «результаты» работы украинских специалистов в области психологической борьбы были заметны во время крымских событий. Тогда там было «не все так однозначно», и «дочери офицеров» в социальных сетях пытались донести до мировой общественности, в какой опасности находится украинская демократия.
Позже деятельность украинских пропагандистов становилась все более очевидной. Так, в ноябре 2017 года украинской женской хакер-группой «Берегини» были опубликованы данные о военнослужащих 72 центра информационно-психологических операций ССО Украины. Были раскрыты 146 специалиста с фейковыми страницами в социальных сетях, на которых можно было увидеть, как формируется мнение «справжних» патриотов.
Именно эти люди рассказывали, как ВСУ «успешно противостоят российской агрессии» на Востоке Украины, что «потерь нет», а украинские солдаты в Дебальцево и Иловайске видели котлы исключительно… с борщом.
Но самым забавным показателем профессионализма экспертов в области информационно-психологических операций являются поиски этих самых специалистов. В марте 2018 года на странице Житомирского городского центра занятости в Facebook было размещено довольно занимательное объявление, которое недвусмысленно сообщало об открытых в войсковой части А1182 Сил специальных операций ВСУ вакансиях веб-аналитиков, IT-специалистов, контент-менеджеров, графических дизайнеров, видеооператоров, дикторов, историков и прочих профессионалов.
Анекдотичность этой ситуации состоит даже не в том, что людей в режимную часть набирают по объявлению, а не готовят в специальных военных вузах и военных кафедрах, ну или не вербуют гражданских специалистов, а, скорее, в креативности этого объявления.
Первое, что видит потенциальный «спецназовец», это двух гипотетических коллег, один из которых размещает уникальный контент прямо на передовой, а второй в весьма расслабленном состоянии наблюдает в сторону противника, даже не приведя оружие в положение к бою. Рядом со спецами автомобиль, естественно, с номерами на переднем бампере «ПТН-ПНХ», на заднем, надо думать, номера «СУ-ГС».
В относительной дали колышется флаг ДНР, рядом расположен заглохший российский танк, судя по наличию георгиевской ленты на борту, прибывший сразу после окончания Парада Победы с Красной площади. Видимо, настолько сильны ВСУ, что россияне бросили последний резерв в бой. Перед танком идут ополченцы, трусливо помахивая белым флагом, понятное дело – сдаваться. Как тут не сдаться, когда такие специалисты работают, сопротивление, как говорится, бесполезно.
Украинская пропаганда – она даже в объявлении пропаганда и тоже украинская, бессмысленная и беспощадная. Таким образом, учитывая вышесказанное, приходишь к вполне конкретным выводам.
Во-первых, количество сливов в СМИ относительно ССО Украины говорит о весьма посредственном профессионализме украинских специалистов.
Во-вторых, объявление с таким количеством открытых вакансий в закрытое формирование говорит о чудовищной неукомплектованности квалифицированными профессионалами.
В-третьих, сама идея рекламы и ее уровень подтверждают весьма посредственные аналитически-прогностические способности военнослужащих, которые задумали, реализовали и разрешили ее проведение, так как пользы от нее гораздо меньше, чем вреда.
Тем не менее, несмотря на столь неутешительные факты, в данный момент на Украине вполне достаточно грамотных пропагандистов, которые вполне успешно добиваются своих целей. Только паспорта у них явно другого государства, но об этом в следующий раз.
Первые «результаты» работы украинских специалистов в области психологической борьбы были заметны во время крымских событий. Тогда там было «не все так однозначно», и «дочери офицеров» в социальных сетях пытались донести до мировой общественности, в какой опасности находится украинская демократия.
Позже деятельность украинских пропагандистов становилась все более очевидной. Так, в ноябре 2017 года украинской женской хакер-группой «Берегини» были опубликованы данные о военнослужащих 72 центра информационно-психологических операций ССО Украины. Были раскрыты 146 специалиста с фейковыми страницами в социальных сетях, на которых можно было увидеть, как формируется мнение «справжних» патриотов.
Именно эти люди рассказывали, как ВСУ «успешно противостоят российской агрессии» на Востоке Украины, что «потерь нет», а украинские солдаты в Дебальцево и Иловайске видели котлы исключительно… с борщом.
Но самым забавным показателем профессионализма экспертов в области информационно-психологических операций являются поиски этих самых специалистов. В марте 2018 года на странице Житомирского городского центра занятости в Facebook было размещено довольно занимательное объявление, которое недвусмысленно сообщало об открытых в войсковой части А1182 Сил специальных операций ВСУ вакансиях веб-аналитиков, IT-специалистов, контент-менеджеров, графических дизайнеров, видеооператоров, дикторов, историков и прочих профессионалов.
Анекдотичность этой ситуации состоит даже не в том, что людей в режимную часть набирают по объявлению, а не готовят в специальных военных вузах и военных кафедрах, ну или не вербуют гражданских специалистов, а, скорее, в креативности этого объявления.
Первое, что видит потенциальный «спецназовец», это двух гипотетических коллег, один из которых размещает уникальный контент прямо на передовой, а второй в весьма расслабленном состоянии наблюдает в сторону противника, даже не приведя оружие в положение к бою. Рядом со спецами автомобиль, естественно, с номерами на переднем бампере «ПТН-ПНХ», на заднем, надо думать, номера «СУ-ГС».
В относительной дали колышется флаг ДНР, рядом расположен заглохший российский танк, судя по наличию георгиевской ленты на борту, прибывший сразу после окончания Парада Победы с Красной площади. Видимо, настолько сильны ВСУ, что россияне бросили последний резерв в бой. Перед танком идут ополченцы, трусливо помахивая белым флагом, понятное дело – сдаваться. Как тут не сдаться, когда такие специалисты работают, сопротивление, как говорится, бесполезно.
Украинская пропаганда – она даже в объявлении пропаганда и тоже украинская, бессмысленная и беспощадная. Таким образом, учитывая вышесказанное, приходишь к вполне конкретным выводам.
Во-первых, количество сливов в СМИ относительно ССО Украины говорит о весьма посредственном профессионализме украинских специалистов.
Во-вторых, объявление с таким количеством открытых вакансий в закрытое формирование говорит о чудовищной неукомплектованности квалифицированными профессионалами.
В-третьих, сама идея рекламы и ее уровень подтверждают весьма посредственные аналитически-прогностические способности военнослужащих, которые задумали, реализовали и разрешили ее проведение, так как пользы от нее гораздо меньше, чем вреда.
Тем не менее, несмотря на столь неутешительные факты, в данный момент на Украине вполне достаточно грамотных пропагандистов, которые вполне успешно добиваются своих целей. Только паспорта у них явно другого государства, но об этом в следующий раз.
- Автор:
- Петр Романов
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