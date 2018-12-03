На Украине объявили сборы резервистов ВСУ и отрядов территориальной обороны

В десяти областях Украины, где введено военное положение, начались сборы резервистов и военнообязанных, сообщает пресс-служба украинского Генштаба в Facebook.Согласно сообщению украинского военного ведомства, масштабные сборы будут проведены с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей и продлятся до 20 суток, "чтобы предоставить всем военнообязанным вернуться домой к католическому Рождеству". Сборы будут проводиться как в составе бригад, так и в составе учебных центров. Кроме этого в областях с введенным военным положением будут проведены массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны. Сборы продлятся до 10 суток, за это время бригады и батальоны территориальной обороны должны провести "боевое слаживание" и быть готовым к отражению нападения на свои области. Для сборов будут использованы полигоны в Херсонской и Запорожской областях.Между тем, на фоне заявления Порошенко о передислокации подразделений ВСУ ближе к российской границе, якобы для подготовки отражения "российской агрессии", появилась достоверная информация о подготовке нескольких вариантов наступления на республики Донбасса, разрабатываемых с помощью британских и американских специалистов. Под видом перемещения частей и техники по причине военного положения, ВСУ продолжают концентрировать значительные силы на Горловском и Мариупольском направлении. Основной задачей называется выход подразделений ВСУ на российскую границу и блокировка республик в своеобразном "котле", после чего на территорию будет введен контингент НАТО под видом миротворцев.