Спецназ ВСУ использует на Донбассе патроны повышенной мощности
Спецподразделения украинской армии используют в Донбассе боеприпасы повышенной мощности, сообщает украино-британская компания Stiletto Systems.
Предприятие разрабатывает стрелковое оружие и патроны к нему. В числе разработок – пули, способные пробить стальной лист толщиной 20,5 мм.
В целом эффективность патрона зависит от приданной пуле кинетической энергии и ее бронебойной сердцевины, то есть качества основного материала и его формы, говорится в материале.
Сообщается, что усовершенствованная пуля Stiletto Systems имеет новую конструкцию (состоит из 3 частей) и разработана с применением новых материалов, за счет чего повысилась ее бронебойность.
В компании считают, что принцип конструкции их пули позволяет переходить военнослужащим на оружие меньшего калибра без потери эффективности стрельбы, что значительно дешевле.
Например, американскую винтовку М107 калибра 12,7 мм, пробивающую со 10 метров броню толщиной 20 мм, вполне может заменить стандартная снайперская винтовка (7,62 мм) с бронебойным патроном Stiletto Systems. При этом патрон к американской винтовке стоит $10, а цена патрона, разработанного компанией, – в пределах одного доллара.
Кроме того, боец, вооруженный автоматом АК-74 (5,45 мм), может получить боеприпасы, пробивающие с 220 метров 14-мм броню. Этого будет достаточно, чтобы пробить корпус БТР или вывести из строя двигатель автомашины, говорится в материале.
Предприятие разрабатывает стрелковое оружие и патроны к нему. В числе разработок – пули, способные пробить стальной лист толщиной 20,5 мм.
В целом эффективность патрона зависит от приданной пуле кинетической энергии и ее бронебойной сердцевины, то есть качества основного материала и его формы, говорится в материале.
Сообщается, что усовершенствованная пуля Stiletto Systems имеет новую конструкцию (состоит из 3 частей) и разработана с применением новых материалов, за счет чего повысилась ее бронебойность.
В компании считают, что принцип конструкции их пули позволяет переходить военнослужащим на оружие меньшего калибра без потери эффективности стрельбы, что значительно дешевле.
Например, американскую винтовку М107 калибра 12,7 мм, пробивающую со 10 метров броню толщиной 20 мм, вполне может заменить стандартная снайперская винтовка (7,62 мм) с бронебойным патроном Stiletto Systems. При этом патрон к американской винтовке стоит $10, а цена патрона, разработанного компанией, – в пределах одного доллара.
Кроме того, боец, вооруженный автоматом АК-74 (5,45 мм), может получить боеприпасы, пробивающие с 220 метров 14-мм броню. Этого будет достаточно, чтобы пробить корпус БТР или вывести из строя двигатель автомашины, говорится в материале.
- Использованы фотографии:
- Всеукраинский центр волонтеров, https://www.peoplesproject.com
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