Трамп заявил о готовности обсуждать с Путиным прекращение гонки вооружений

Я уверен, что в какой-то момент председатель Си и я вместе с президентом России Путиным начнём говорить о прекращении того, что стало главной и неконтролируемой причиной гонки вооружений. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов. Безумие!

Это попытка исправить большую проблему, которую Вы сами и создали. Ха-ха-ха!

А я думал, что вы гордитесь американским военным бюджетом.

Но разве Вы не тот самый человек, который увеличил военные расходы. Дайте угадаю: вы забыли об этом или теперь пытаетесь обвинить в этом демократов?