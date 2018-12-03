Трамп заявил о готовности обсуждать с Путиным прекращение гонки вооружений
Лишнее подтверждение тому, что Дональд Трамп может менять своё мнение даже не в течение нескольких суток, а в течение одного дня, приходит сегодня из США. Президент Соединённых Штатов, который совсем недавно заявлял о неготовности вести переговоры с Владимиром Путиным, так как «Москва не отпустила украинских моряков», теперь объявляет, что готов обсудить с российским коллегой важные вопросы.
Соответствующий твит Трамп уже сделал в своём микроблоге. При этом в своей заметки Трамп упомянул и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, стоит встретится (с Путиным и Си) и обсудить вопросы прекращения гонки вооружений.
Дональд Трамп в Твиттере:
Самое интересное, что Трамп сам поддержал увеличение американского военного бюджета.
Подписчики страницы Трампа прокомментировали эту заметку по-разному.
Льюис Гётц:
Скотт Пис:
Джейна Хайд:
Другие пользовали привели конкретные примеры того, что Трамп в своё время поддержал рост военного бюджета. Но, судя по всему, все эти напоминания для него не имеют серьёзного отношения. Ведь Трамп - "хозяин своего слова" в том смысле, что сегодня слово дал, завтра забрал обратно...
Соответствующий твит Трамп уже сделал в своём микроблоге. При этом в своей заметки Трамп упомянул и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, стоит встретится (с Путиным и Си) и обсудить вопросы прекращения гонки вооружений.
Дональд Трамп в Твиттере:
Я уверен, что в какой-то момент председатель Си и я вместе с президентом России Путиным начнём говорить о прекращении того, что стало главной и неконтролируемой причиной гонки вооружений. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов. Безумие!
Самое интересное, что Трамп сам поддержал увеличение американского военного бюджета.
Подписчики страницы Трампа прокомментировали эту заметку по-разному.
Льюис Гётц:
Это попытка исправить большую проблему, которую Вы сами и создали. Ха-ха-ха!
Скотт Пис:
А я думал, что вы гордитесь американским военным бюджетом.
Джейна Хайд:
Но разве Вы не тот самый человек, который увеличил военные расходы. Дайте угадаю: вы забыли об этом или теперь пытаетесь обвинить в этом демократов?
Другие пользовали привели конкретные примеры того, что Трамп в своё время поддержал рост военного бюджета. Но, судя по всему, все эти напоминания для него не имеют серьёзного отношения. Ведь Трамп - "хозяин своего слова" в том смысле, что сегодня слово дал, завтра забрал обратно...
- Использованы фотографии:
- https://www.instagram.com/Trump
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