Такая странная Россия. Космос: очевидное и невероятное

По материалам:

https://www.roscosmos.ru/24523/

https://www.rbc.ru/society/30/11/2018/5c010dc49a794779e1eaf09c

https://alex-leshy.livejournal.com/1297949.html

https://ria.ru/economy/20181126/1533483071.html

Необходимое предисловие.Тут у нас участились жалобы от отдельно взятой категории людей на то, что мы, авторы, в своих материалах совершенно не делаем выводов на тему «что делать». То есть каждый пишущий на злобу дня просто-таки обязан не только указать на проблему, но и подготовить и расписать конкретные шаги по ее решению. Ну а еще лучше – решить проблему. Сразу так, чтобы далеко не ходить.Но в рамках программы-минимум – разжевать и положить в ротик читателю так, чтобы последнему оставалось только проглотить, стравить воздух и выразить либо "одобрямс", либо высочайший "неодобрямс". А вы там как хотите, так и живите.Увы, но нет. И по-прежнему мы считаем необходимым делать ставку на тех читателей, у которых голова – не место, куда едят, а где думают. И кто не задает вопросов типа «не, ну чё за статья, что автор-то предлагает, я не понял». Нет, оно понятно, что главное – выразить свое «фе» в комментариях, это понятно. Но многие из нас просто кайф испытывают, когда в комментариях еще одну статью рисуют умные люди.Так и сейчас, когда поговорим (очередной раз) о космической программе России, точнее, об ее ошметках. Почти без выводов, потому что выводы должны делать другие люди.Итак, тут недавно мы баяны рвали и бубны пробивали, радостно аккомпанируя одобрению Советом РАН по космосу проекта строительства обитаемой базы на Луне. Не все, конечно, но многие СМИ погрохотали на эту тему.Программа, да, не программа, а Программа! Две обсерватории (одна для радиоастрономии, вторая по исследованию космических излучений) и к ним в довесок три автоматические станции по сбору данных. «Луны» №№25, 26 и 27.К весне следующего года должна уже быть готова в плане лунная программа, и пока там американцы со своей лунной орбитальной платформой будут ковыряться, мы уже все запилим и запустим.Позволю себе кое-что из этой программы обсудить.График такой:2019 год. Лунная программа оформляется, получается из бюджета и начинаются работы.2022 год. Построены, выведены на орбиту и состыкованы с МКС три ключевых модуля, которым предстоит стать основой лунной орбитальной станции. А до этого на модулях будет что-то там отрабатываться.2025 год. Окончание подготовки и обучения на МКС. К этому моменту уже должен быть готов и базовый лунный орбитального модуль, и космический корабль «Федерация». На «Федерацию» как бы возложена доставка экипажей. К тому моменту «Федерация» уже должна тестово слетать к Луне в автоматическим режиме без экипажа.2032 год. К этому моменту пилотируемые полеты к Луне отработаны, модульная платформу на орбите вокруг Луны собрана и готова к приему экипажей, его орбите, можно приступать к монтажу обсерваторий на поверхности спутника.Где-то в районе 2030 года начинается высадка вахт, которые будут все это монтировать и возводить.2035 год. Российская лунная база переходит на постоянную работу.Ух? Ух. Красиво нарисовано. Жаль, не мной, реально гордился бы.Да, картинка нашего космического будущего выглядит весьма… сказочно. Я бы сказал – фантастично. Особенно если учесть, что согласно предыдущего «большого плана» «Роскосмоса» наша постоянная база на Луне должна уже три года функционировать. Ее начало работы, напомню, ориентировочно на 2015 год планировалось.Базы на Луне мы не имеем, но типа хотим. Ладно. Давайте начнем с того, чего мы пока еще не имеем, хорошо? Несколько занудно выходит, зато можно сравнить процессы на временном отрезке.Итак, чего у нас нет по списку.1. Сверхтяжелая ракета. Которая должна будет выводить сперва к МКС, а потом и к Луне все эти обсерватории, модули и прочее.Точнее, ракета-то у нас есть, это «Энергия» с г/п 100+ тонн. Но господин Рогозин в упор ее не замечает и про нее не в курсе. А потому ракету мы будем разрабатывать заново. С нуля.Говорят (сам не берусь утверждать), что проектные работы по ракете-носителю «Феникс» начались в 2018 году, первый пуск с Восточного запланирован на 2034 год.2. Стартовая площадка под «Феникс». Ее тоже пока нет. Строительство планируют начать в 2026 году, а первый пуск запланирован на 2028 год.3. Пилотируемого корабля «Федерация» тоже нет. Точнее, там что-то есть, работы вроде бы с 2009 года идут, но вот первый полет нам обещали в 2015-м, потом сдвинули на 2019-й, а потом и на 2023-й.Заметили расхождение? Вот и я обратил внимание. Когда идет череда популистских заявлений, это одно, а вот когда разложить – совсем другое выходит.Как можно начать строительство таких сооружений и высаживать на Луну космонавтов и доставлять части сооружений в 2030 году, если первый старт ракеты-носителя запланирован только на 2034 год?Хорошо, допустим, «Федерация» полетит. Что с того? Ну высадятся космонавты, попрыгают по Луне, вернутся обратно. Для обсерваторий требуется грузовик недюжинной мощности. Это факт.В общем, очевидно, что планы писали разные люди. Между тем, за планами стоят… правильно, деньги. Даже не деньги, тут речь идет уже о суммах.А что у нас с деньгами? А с деньгами, если коротко, как обычно – воруют. Кудрина цитировали многие на тему того, что по итогам проверок Счетной палаты в «Роскосмосе» украдено 760 миллиардов рублей.Тут все просто: можно верить, можно не верить. Лично мое мнение – Кудрину верить сложно. Во-первых, мы все прекрасно знаем, что представляет собой этот человек, во-вторых, чтобы осуществить свою мечту о всеобщей капитуляции перед Западом, Кудрин еще не то насчитает, а в-третьих (и это главное) – Кудрин ни за что в своих считаниях не отвечает.Понятно, что у нас воруют везде, где только можно. И «Роскосмос» — уже доказано – не исключение ничуть. Вопрос только в том, сколько в реальности.Тут вот по «Восточному» космодрому было криков на миллиарды, а по итогам выяснили, что наворовали «всего-то» 5% от общей стоимости. Да где сейчас меньше воруют? Коллеги не раз писали про дутый бюджет Пентагона, где 15 (а то и 20) процентов улетает, усыхает и испаряется. Так что 5% — ну вполне по нашим временам.Но деньги – это только половина проблемы, если не меньше. Хотя – проблема все равно, как ни выкручивай ее.Бюджет NASA в 2017 году составлял 19,5 млрд долларов. Бюджет «Роскосмоса» в том же году — 2,6 млрд долларов.Даже если там будут воровать вчетверо больше, чем у нас, все равно, не догнать. Даже учитывая то, что у нас все еще есть советский задел, не перегнать. Увы.Главный вопрос: а зачем нам эта лунная станция?Утереть нос американцам? Так мы уже утерли. Всем. Падающими в океан и разбросанными в околоземном пространстве спутниками (в том числе и не своими), участившимися авариями, в которых виноваты кладовщицы и слесаря и далее по списку.Но – пыжимся, как лягушки в басне Крылова, заявляя, что все можем. И завтра все будет.Очень так похоже на соседей с Украины, один в один прямо. Там тоже, что ни день – то очередная перемога. А на следующий день зрада.Мне сегодня уже наплевать, были американцы на Луне, или нет. Рогозину это много важнее. Для него прямо смысл жизни доказать то, что астронавты на Луну не высаживались.Да какая разница? У нас что-то измениться от этого?Мы перестанем посылать в космос корабли, которые являются модернизированными кораблями Сергея Королева на ракетах, которые проектировал и создавал Королев и его сподвижники?Сомнительно.Основание для таких мыслей и сомнений – отчет вышеупомянутого «Роскосмоса» за 2017 год, недавно рассекреченный и опубликованный.Если коротко – «все плохо, хотя могло быть хуже».Могло? Возможно, хотя согласно плана, доля российского экспорта ракетно-космической техники должна была по итогам 2017 года составить 24,5% от мирового, но по факту этот показатель составил 8,5% (по итогам 2016 года — 8,8%).И тут сразу по оправданиям от «Роскосмоса». Понятно, что виновато все: падение курса рубля, санкции, происки «Украины (об этом подробнее ниже), козни марсиан, демпинг со стороны американцев (прежде всего SpaceX) и так далее.Санкции… О да. В «Роскосмосе» признали, что сегодня не в состоянии оснастить технику «высококачественной импортной аппаратурой». Сказки про импортозамещение нам рассказали и даже показали, все тут понятно.Касаемо запусков. В документе указано, что по плану «Роскосмос» должен был запустить 25 аппаратов, а по факту запустил только 17. Здесь мы не будем учитывать четыре запуска чисто военного назначения, они по ведомству Минобороны проходят. А оставшиеся четыре – «на совести» Украины.Украина перестав поставлять продукцию «Южмаша» и харьковского НПО «Электроприбор» фактически убрала со стартовых столов, наземных и морских, ракеты-носители «Зенит» и «Рокот». Помимо РН есть проблемы и с разгонными блоками «Бриз-КМ», где, с одной стороны, украинские комплектующие вроде бы на 100% замещены, а с другой стороны, запуски посредством «Бриз-КМ» время от времени переносятся.Вот и вопрос: нам вообще космос для чего?Если даже дважды просмотреть Федеральную космическую программу, то все равно не понятно. Если Рогозина послушать (то еще удовольствие, конечно) – наша главная задача утереть нос американцам. Зачем – тоже не понятно. Такое впечатление, что от этого утирания что-то в нашей жизни кардинально изменится. Тогда вопрос – что?Если речь идет о «престиже страны», давайте вот это сразу уберем. Престиж страны складывается не только из работы в космосе и с космосом, не только в «демонстрации флага» путем таскания по морям древнего корыта, а из многих составляющих. В которых в основном у нас не все так прекрасно, как хотелось бы.Совершенно не стоит расценивать все сказанное как «давайте лучше дорого построим». Нет, дороги надо строить на земле, дорогу надо мостить в космос. Тем более, что мы там были первооткрывателями. Положение обязывает, как говорят французы.Но просто взять и с полной дурью убиться об ненужную нам Луну – это глупость. У нас нет нового космического корабля, у нас нет автоматических межпланетных станций, у нас много чего нет. Главное – нет собственной орбитальной станции, а которой можно было бы проводить любые испытания и эксперименты, не боясь лишних глаз.А силенок-то нет. Аварии и падения последнего времени показывают, что с реализацией у нас тоже проблем выше крыши.Нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, видимо, понимая это, сегодня пытается сдвинуть исполнение программы с 2022 на 2026−2027 годы. Да, эти даты в свое время были утверждены вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным, но… Видимо, «этот» Дмитрий Рогозин обладает большим информированием, чем «тот».Сегодня положение в «Роскосмосе» пытаются спасать весьма неоднозначными мерами, а именно слиянием всех видов космического производства в единый ракетно-космический холдинг.Если все пойдет по этому плану, то в одной системе с «Роскосмосом» окажутся:Концерн «Алмаз-Антей» (комплексы ПВО/ПРО).Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ракеты «Циркон», «Кинжал», «Авангард»).Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (связь, радиолокация и сопутствующее оборудование).Вроде ничего так смотрится. Все участники связаны если не с космосом (вот!) то с ракетной техникой. И, если посмотреть в отчеты, то и зарабатывать умеют (особенно «Алмазы», к которым очередь на год вперед стоит), и скандалов как-то не наблюдается вокруг.Так что возможно – подчеркну – это и выход.Ведь однозначно можно констатировать то, что несмотря на все танцы с бубном Рогозина вокруг «Роскосмоса», сегодня там просто не понимают, зачем они вообще нужны. Куда развиваться, как, и, самое главное – для чего.На этот вопрос ответ знал Королев. Рогозин – не Королев, и на высоту главного конструктора нашей космической отрасли журналиста-популиста и политика-неудачника не забросить никаким батутом.Ракетой-носителем типа «Энергии» или «Феникса» можно попробовать. Но «Феникса» еще создать предстоит.Так что «Роскосмосу» еще предстоят потрясения и перетряски. Во имя чего, спрашивается?Престиж страны или все-таки деньги?Знаете, вот сколько угодно можно смеяться над американцами, но у них ответ есть. Деньги. Более того, космос при правильном подходе — это огромные деньги.Почему в США так спокойно выбрасывают огромные суммы на российские двигатели для ракет и миллиарды на всякие игрушки типа «Хаббла» и «Джеймса Уэбба»?А потому что выгодно и прибыльно.Статистика проста и проста убийственна.Услуги вывода на орбиту груза в общем объеме космических прибылей составляют менее 10%. Чисто военные заморочки — около 11%.Научные разработки дают 3,6%. Причем, их еще применить надо.А где деньги, Билли?А тут:Наземный сервис орбитальной группировки — 35%.Но даже не это главное. Главное — прибыли от трансляции телекартинки, услуг связи и связанных с космосом сервисов (прогнозы погоды, глобальное позиционирование, наблюдение за земной поверхностью) — 40,1%.Собственно, вот где в космосе зарабатывают деньги.Понятно, почему так бегает Рогозин.Слишком долгое время Россия почивала на советских лаврах, полагая, что самым дешевым и надежным извозчиком она останется навсегда. Однако события последних двух лет показали, что мир способен уже реагировать на изменения, а мы – нет.И вдруг оказалось, что и конкуренты у нас имеются. И вполне себе такие конкуренты, зубастые. Можно долго и упорно поливать Маска всем подряд, но его ракеты начинают летать все более успешно. В отличие от нашей разрекламированной «Ангары», которая летает пока только на бумаге.Как человек, сведущий в различных посещениях различных предприятий, попробую предсказать, что довольно закрытая сегодня вроде бы гражданская компания «Роскосмос» после слияния с «зубрами» военной промышленности превратится в «черный ящик» по образцу и подобию советских супер засекреченных структур.Переживаемо, и, наверное, выгодно. Сегодня громкие слова Рогозина про повышение ответственности и самомотивацию сотрудников – это чистой воды «потемкинская деревня». То есть, просто обман слушателей, не более того. Старые советские работяги окончательно уходят по возрасту либо на пенсию, либо в свой космос. Кто идет на смену – тоже проблема.На смену приходят простые работяги, для которых работа на космос — это просто работа, нервная, геморройная и не слишком хорошо оплачиваемая.Так что о этой «самомотивации» забудем, ей взяться просто неоткуда. И все крики Рогозина – просто крики Рогозина, которые ни к чему не приведут. Если государство не хочет мотивировать работника, он сам не будет подменять собой все государство. И мотивировать работника будет сложно.А между тем, не за горами очень неприятный момент. Окончание срока эксплуатации МКС.И вот тут реально придется поломать голову над тем, что делать дальше. То ли самим создавать орбитальную станцию, о чем тоже есть куча сомнений, то ли наш космос останется чисто военным, судя по тому, кто будет над программами работать.И, как мне кажется, начинать надо именно с того, что определиться, какой у нас космос и где.Господа либералы, понятное дело, скажут, что надо сдаваться. Пока все не разворовали. И по-своему будут правы, поскольку отказ от нашей совершенно невнятной Федеральной космической программы – это сэкономленные 92 миллиарда рублей. В год.Но это еще и около 200 предприятий, на которых работает четверть миллиона человек. Понятно, «не вписались в рынок». Можно хоронить вместе с космической программой.Слить гражданский «Роскосмос» с тремя оружейными концернами, конечно, позволит обойтись без таких мер. И работа для людей найдется, и специалисты не разбегутся к конкурентам.Другой вопрос: на кой ляд сдались военным концернам лунные базы и прочая фантастика? Ответ: ни на какой. Это плюс и минус одновременно.Космическая программа, заключенная в военные рамки, – это деградация чистой воды. Мир сегодня таков, что, пожалуй, только Китай сможет самостоятельно потянуть космическую программу во всех отношениях. Замкнуться в «совершенно секретных» военных разработках – потерять все или почти все в будущей перспективе сотрудничества.Так что думаю, что «Роскосмос» стоит оставить гражданским, но вот цели и задачи стоит пересмотреть.И начать надо не с реализации откровенно идиотских «лунных» проектов, которые не дадут ничего, кроме освоенных миллиардов.А нам надо разработать новые, дешевые и надежные ракеты-носители в двух классах: среднем и легком, ну та же «Ангара», доведенная до ума. С целевой задачей захвата рынка коммерческих запусков в каждом из сегментов.Программа зарабатывания денег. Да, я о ГЛОНАСС.Производство спутников «ГЛОНАСС-К» прекратили, несмотря на то, что спутники были хорошие во всех отношениях. Но с долей иностранных компонентов под 80%. С началом санкций эта модель спутника закончилась.Хорошо, начали запускать снова «ГЛОНАСС-М». Предыдущее поколение с худшими характеристиками, но с меньшей долей импортных комплектующих. Ну, имеем, что имеем, как сказали бы украинцы.Сейчас «на доступных компонентах» (перевожу – на китайских) производятся спутники «ГЛОНАСС-К1» с перспективой перейти на версию «К2» по мере развития отечественного производства комплектующих. Осталось только всего ничего – построить заводы, родить оборудование и персонал, а персонал еще и обучить.К настоящему моменту «долю импорта» (все тот же Китай и контрабанда из Европы и США) удалось снизить до 40%, но только на самых ответственных проектах, вроде системы глобального позиционирования. В гражданских спутниках она по-прежнему составляет 70%.И это под громкие рапорты о том, что «у нас импортозамещение во всем». Ага, совершенно так! Все уже заместили. Вот только летать в космос оно не хочет, замещенное это.Вот приоритеты в развитии «Роскосмоса». Настоящие, а не сказочки про «лунные трактор на лунной базе» в исполнении Рогозина.Кстати, еще одно добавлю. Насчет мотивации, популяризации и прочего в плане космоса. Неплохо было бы взять пару мастер-классов у Шойгу. После того, как генерал-менеджер превратил танковые стрельбы в шоу мирового уровня, лишь немногим уступающим олимпийским недоиграм, можно было бы и поучиться. Рекламе, мотивации и прочим составляющим.Спасать «Роскосмос», конечно, надо. Тем более, что пока еще есть чего спасать. Но спасать реальными действиями, а не научно-фантастическими проектами по освоению бюд… лунной поверхности.