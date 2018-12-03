Формирование второй эскадрильи Су-30СМ заканчивается в Курском полку ЗВО

14-й гвардейский истребительный авиационный полк Западного военного округа пополнился очередным истребителем поколения 4++ Су-30СМ, сообщает пресс-служба ЗВО.Самолет своих ходом совершил перелет протяженностью более 5 тыс. км с аэродрома завода-изготовителя "Иркут" и прибыл к месту дислокации. Прием и проверка всех систем самолета, а также первый облет истребителя был произведен на аэродроме завода-изготовителя. Еще один истребитель будет получен до конца года.14-го гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЗВО ведет перевооружение с истребителей МиГ-29СМТ на истребители поколения 4++ Су-30СМ. В настоящее время в полку заканчивается формирование второй эскадрильи "Сушек".Ранее в течении 2018 года полк уже получил десять новых истребителей Су-30СМ, построенных для ВКС России в Иркутске по гособоронзаказу 2018 года. В 2017 году в полк поступили 12 истребителей Су-30СМ, позволивших сформировать первую эскадрилью из новых самолетов в полку. С получением этого самолета и еще одного до конца года, позволит сформировать в составе полка вторую эскадрилью Су-30СМ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в течении 2018 года Иркутский авиазавод поставит военным 14 самолетов Су30СМ, из них 12 пойдут в ВКС, а 2 - в морскую авиацию. Таким образом Иркутскому заводу осталось поставить один Су-30СМ в авиаполк в Курске к ранее поставленным одиннадцати, так как два Су для морской авиации отправились в Черняховск еще в начале июля этого года.