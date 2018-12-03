УЕФА вводит запрет на матчи в регионах Украины с введённым военным положением

Функционерам УЕФА пришлось собираться на специальное заседание в связи введённым на Украине военным положением. Исполнительный комитет европейской футбольной ассоциации принял решение, которое говорит о невозможности проведения матча Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Лионом» (Франция) в Харькове. Изначально регламент предполагал, что именно на харьковском стадионе и будет проведён матч между французским и украинским клубами.Отмечается, что матч будет перенесён в связи с тем, что Харьковская область (наряду с девятью другими регионами Украины) попала в список областей, где действует введённое президентом военное положение.Исполком УЕФА сообщает, что он вводит запрет на проведение футбольных матчей в регионах Украины, в которых введено военное положение, а также в тех областях, в которые можно попасть исключительно через указанные регионы.Теперь идут интенсивные консультации, на каком именно стадионе будет проведён матч Лиги чемпионов.Ранее уже переносился матч Лиги Европы, в котором принимал участие клуб из Полтавы. Несмотря на то, что Полтавщина не включена в список регионов на военном положении, было принято решение о переносе матча в Киев. Отмечается, что и в случае с «Лионом» встреча так же может пройти именно в столице Украины.Несколько дней назад представитель французского «Лиона» в интервью СМИ отмечал, что клубу сложно найти самолёт, который полетел бы на территорию Украины.На этом фоне из Харьковской области приходят сообщения о том, что в области действуют 27 мобильных и стационарных постов полиции вокруг административного центра региона. К патрулированию улиц привлечено более 1,3 тыс. сотрудников национальной полиции. Наибольшее число полицейских в тех городах, которые территориально входят в районы, примыкающие к границе РФ.