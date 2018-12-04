Автомобили Aurus. С точки зрения техники

Автомобиль Aurus Senat Limousine в "президентской" конфигурации. Фото НАМИ / nami.ru

Один из вариантов интерьера "Сената". Фото Aurus Russia / aurusmotors.com

"Сенат Лимузин" В.В. Путина перед церемонией инаугурации? 7 мая 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru

Президентский автомобиль во время визита в Хельсинки, 16 июля 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru