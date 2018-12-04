Автомобили Aurus. С точки зрения техники
В мае 2018 года избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации на новейшем автомобиле-лимузине Senat Limousine марки Aurus. Его сопровождали несколько других автомобилей того же семейства. Продолжается разработка новых образцов техники существующей линейки. Проект «Аурус», также известный под названиями «Кортеж» и ЕМП ожидаемо привлек внимание и стал темой массы обсуждений на разных уровнях. Особый интерес в этом проекте представляет его техническая часть. Разработчиками проекта были предложены весьма примечательные решения, на которых строится все семейство.
Стоит напомнить, что первые сведения о перспективной «Единой модульной платформе» (ЕМП) появились еще несколько лет назад, вскоре после старта этого проекта. В течение некоторого времени новые данные не появлялись, но к настоящему времени ситуация изменилась. О проекте ЕМП / «Кортеж» много рассказывали на разных уровнях, вплоть до руководства министерства промышленности и торговли. Кроме того, с некоторого времени на выставках стали появляться отдельные компоненты будущих машин. В частности, «премьера» нового двигателя состоялась еще в 2016 году.
В итоге к настоящему времени стало известно множество аспектов проекта ЕМП и особенностей автомобилей Aurus, ставших первым и главным его результатом. Основным источником официальной информации стали сообщения от ФГУП «НАМИ», являвшегося головным разработчиком нового проекта. Кроме того, отдельные сообщения поступали от других участников разработки. Также о проекте рассказывали высокопоставленные лица. К примеру, ряд важных заявлений сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Также не обошлось без иных источников. Несколько отечественных телеканалов сняли свои документальные фильмы об «Аурусе», а также публиковали разные новости о нем. Имелись и иные источники информации. К примеру, в конце ноября некоторые аспекты проекта раскрыл бывший начальник управления перспективных и поисковых проектов НАМИ Дмитрий Пронин (youtube-канал МОНСТРОХОD). Все это позволяет составить весьма подробную картину, раскрывающую технические особенности новейших отечественных автомобилей.
Участники проекта
Разработка проекта ЕМП в его актуальном виде началась в 2013 году. Головным исполнителем работ стал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Проект реализовывался при прямой поддержке Минпромторга. Государство взяло на себя как финансирование проекта, так и решение определенных организационных вопросов.
На разных этапах к программе «Кортеж» присоединялись различные организации, как отечественные, так и зарубежные. К примеру, существенный вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике новых двигателей внесла немецкая организация Porsche Engineering – частный немецкий «аналог» нашего НАМИ. Трансмиссия для ЕМП разрабатывалась при ведущей роли российской компании «КАТЕ». К серийному производству техники присоединились различные поставщики необходимых агрегатов из России и других стран. Окончательная сборка машин осуществляется на опытном заводе НАМИ, но в ближайшем будущем изготовление некоторых образцов передадут компании Sollers.
В общей сложности, на данный момент в программе «Кортеж» / ЕМП участвует около 150 различных предприятий автомобильной и машиностроительной отрасли. Порядка половины участников программы – российские организации и предприятия. Существенная часть агрегатов все еще приобретается за рубежом, но долю импортных комплектующих планируется сократить. В результате этого вырастет и количество отечественных производителей и поставщиков.
Проект ЕМП является уникальным для современной истории нашей автомобильной промышленности. В первую очередь, это связано с количеством участников и их ролями в проекте. В последние десятилетия ни один отечественный проект автомобиля не собирал столь крупную кооперацию. То же можно сказать и о значимости новых машин. Ожидается, что различные результаты программы ЕМП найдут применение при создании новых образцов автомобильной техники.
Двигатели для платформы
В основе проекта «Кортеж» лежала идея модульной платформы, конфигурация которой может меняться в соответствии с предъявляемыми требованиями. На общей платформе планировалось строить лимузин премиум-класса, седан, минивэн и другие варианты автомобилей. Они должны были отличаться конструктивными решениями, а также комплектацией. В частности, для разных машин предлагаются разные двигатели.
Краш-тест "Сената". Фото НАМИ / instagram.com/fgupnami
Для новой платформы решили разрабатывать целое семейство двигателей. НАМИ сформировал технические требования к этому изделию и приступил к его разработке. К этим НИОКР привлекли немецкую компанию Porsche Engineering, имеющую серьезную научно-исследовательскую базу для создания перспективных двигателей. Российские и немецкие специалисты провели необходимые исследования и сформировали облик будущего двигателя. При этом, как неоднократно указывалось, при разработке учитывалось российское техзадание, российские технологии и специфика нового изделия.
Наиболее мощным изделием линейки стал двигатель схемы V12 мощностью 850 л.с. с крутящим моментом 1320 Н*м. Такой двигатель комплектуется системой наддува типа Quadro turbo на основе четырех нагнетателей, каждый из которых обслуживает по три цилиндра. Используется непосредственный впрыск топлива. За счет наддува в топливной рампе создается давление 250 атм. Каждый цилиндр имеет по четыре клапана, что требует применения четырех распределительных валов. Последние приводятся в движение при помощи цепей. Имеется система изменения оборотов распредвалов в соответствии с режимом работы двигателя.
Все основные крупные агрегаты нового двигателя выполняются из алюминиевого сплава специальной разработки. При литье используются новые технологии. Благодаря этому сухая масса двигателя от НАМИ составляет всего 310 кг. Изделие комплектуется всеми необходимыми дополнительными устройствами. Управление работой двигателя осуществляется при помощи электроники.
Двигатель V12 предлагался для установки на «старшие» автомобили – прежде всего, на лимузин «Сенат». Впрочем, его разработка еще не завершена, и потому премиум-сегмент пока комплектуется двигателем V8 мощностью 600 л.с., построенным на тех же решениях. Другие образцы семейства Aurus должны будут оснащаться иной силовой установкой. Известно о продолжающихся работах по двигателю V6. В начале этого года также представили облик рядного четырехцилиндрового двигателя мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 380 Н*м. «Четверка» весит всего 150 кг и унифицирована с другими образцами семейства по некоторым узлам.
Эволюция коробки передач
Для «Аурусов» была разработана девятискоростная автоматическая коробка передач нового типа. Весьма любопытна история этого изделия, а также его потенциал в контексте развития автомобильной техники других классов. Дело в том, что в отдаленном прошлом схожая АКП, построенная на тех же решениях, могла появиться на серийных автомобилях отечественного производства, но этого не произошло.
Рядный четырехцилиндровый двигатель семейства Aurus. Рисунок НАМИ / instagram.com/fgupnami
Еще в начале двухтысячных годов российская компания «КАТЕ» разработала новый вариант АКП. Это была планетарная коробка без гидротрансформатора, имевшая семь передач переднего хода. Такое изделие предназначалось для новых автомобилей марки «ВАЗ» поперечным размещением двигателя и передним приводом. Новая отечественная АКП отличалась от существующих аналогов большей ценой, но при этом показывала преимущества технического характера. К сожалению, стоимость стала решающим фактором. Было решено отказаться от разработки «КАТЕ» в пользу иных АКП, менее дорогих и смелых с точки зрения конструкции.
Позже, уже после запуска проекта «Кортеж», компания «КАТЕ» на основе решений существующего проекта создала перспективную АКП. Изделие R932 предназначается для использования на автомобилях с продольным размещением двигателя и полным приводом, что сказалось на ее компоновке и габаритах. Вновь были использованы планетарные передачи, и вновь отказались от традиционного для АКП гидротрансформатора. За счет новых схем, в том числе уникальных и запатентованных, обеспечивается высокий коэффициент полезного действия.
Коробка R932 имеет девять передач переднего хода и одну заднего. На входном валу допускается мощность до 630 кВт при крутящем моменте до 1000 Н*м и скорости вращения до 6000 об/мин. Опытный образец имел длину 730 мм при поперечнике порядка 450 мм. Масса изделия – менее 140 кг. Управление работой АКП и переключением передач осуществляется при помощи электрических приводов с дистанционным управлением.
Представительское шасси
В конструкции ходовой части машин Aurus отсутствуют какие-либо революционные технические новшества, но и в этом случае она представляет интерес. При этом, как следует из доступных данных, речь идет о модульной архитектуре шасси. В зависимости от модификации и предназначения, машина может получать те или иные агрегаты особого назначения.
Передние колеса автомобилей получают независимую подвеску на двух рычагах со сдвоенным нижним шарниром. В некоторых модификациях передняя ось может дополняться собственной передачей и муфтой, обеспечивающими включение и отключение полного привода. Задние колеса подвешиваются на системе с четырьмя рычагами. Некоторые модификации автомобиля могут оснащаться управляемыми упругими элементами подвески, изменяющими параметры ходовой части.
Еще одна особенность ходовой части «старших» автомобилей линейки может быть отнесена к категории средств обеспечения безопасности. Лимузин для важных персон может комплектоваться колесами с жесткими вставками, обеспечивающими движение при пробитых покрышках. Естественно, «простые» модификации автомобилей «Аурус» не будут иметь подобного оснащения.
Экстерьер и безопасность
История создания узнаваемого внешнего вида машин ЕМП / «Кортеж» прекрасно известна. Сначала в работу был принят экстерьер, основанный на характерной внешности машины ЗИС-110 и современных решениях. Впоследствии внешний вид кузова несколько раз перерабатывали, и в итоге получился автомобиль Aurus в его актуальном виде. Были сохранены некоторые идеи самого первого варианта, но их дополнили современными «модными» элементами.
"Сенат Лимузин" В.В. Путина перед церемонией инаугурации? 7 мая 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru
Впрочем, новый кузов для лимузина, впервые показанного в мае этого года, представляет интерес не только с точки зрения своего внешнего вида. Для высокопоставленных лиц предлагается специальная модификация автомобиля с встроенной защитой от различных угроз. Официальные источники пока не раскрывали особенности конструкции защиты и ее характеристики. Причины этого понятны, но объективные факторы не мешают высказывать различные предположения.
По всей видимости, Aurus Senat Limousine оснащается полноценной броневой капсулой, образующей единый обитаемый объем с местами для водителя и пассажиров. Под всей внешней поверхностью кузова должны размещаться броневые детали с достаточным уровнем прочности. В проемах кузова устанавливаются сравнительно толстые многослойные бронестекла с заданным уровнем защиты. Вероятно, такая конструкция машины обеспечивает всеракурсную защиту от пуль всех калибров.
Президентский автомобиль во время визита в Хельсинки, 16 июля 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru
Также ранее упоминалась возможность продолжения движения после подрыва мины. Не в последнюю очередь это связано с применением внутренних вставок в колесах, принимающих на себя вес машины после разрушения покрышки.
С точки зрения техники
В этом году отечественная промышленность впервые показала готовые автомобили на «Единой модульной платформе» под названиями «Кортеж» и Aurus. Было много сказано о значении этого проекта для отечественной автомобильной промышленности, для престижа страны и т.д. При этом определенный интерес представляют именно технические аспекты нового проекта. Совсем не трудно заметить, что для создания автомобилей Aurus российским предприятиям пришлось решить массу серьезных задач и разработать большое количество совершенно новых компонентов. Таким образом, проект ЕМП стал серьезным толчком для развития отечественной автомобильной науки и техники.
К реализации проекта было привлечено более 70 отечественных организаций, отвечающих за разработку новых компонентов, а также за выпуск различной продукции. Таким образом, проект мобилизовал автомобильную промышленность и позволил массе предприятий оказаться «на переднем крае». Они смогли создать новые компоненты, а также освоить новые для себя технологии и производства. Участие нескольких десятков зарубежных компаний позволило отечественным специалистам получить доступ к их наработкам.
Согласно заявлениям разных лиц, на том или ином уровне имеющих отношение к проекту ЕМП, в будущем наработки по «Кортежу» могут найти применение при создании новых автомобилей всех основных классов. Различные компоненты и технологии, разработанные для премиумной техники, могут быть полезными и при создании автомобилей массовых классов. К примеру, уже создается «уменьшенный» двигатель, а также существует готовая упрощенная АКП для легковых автомобилей.
Новости последнего времени утверждают, что в следующем году автомобили марки «Аурус» поступят в продажу, и потенциальные заказчики смогут приобрести машины в любой представленной комплектации. Цены на подобную технику пока не опубликованы, но уже сейчас понятно, что за новую машину придется выложить немалую сумму. Как и планировалось, новые автомобили выйдут в представительский и высший сектор рынка. Однако теперь ясно, что проект ЕМП – как научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа – повлияет и на другие сферы и сектора рынка. Впрочем, сроки появления новых доступных автомобилей с элементами и решениями проекта «Кортеж» пока не уточнялись.
По материалам:
http://nami.ru/
http://aurusmotors.com/
http://katem.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
https://kolesa.ru/
https://autoreview.ru/
https://drive.ru/
https://youtube.com/watch?v=1PhLNbzsPmA
Стоит напомнить, что первые сведения о перспективной «Единой модульной платформе» (ЕМП) появились еще несколько лет назад, вскоре после старта этого проекта. В течение некоторого времени новые данные не появлялись, но к настоящему времени ситуация изменилась. О проекте ЕМП / «Кортеж» много рассказывали на разных уровнях, вплоть до руководства министерства промышленности и торговли. Кроме того, с некоторого времени на выставках стали появляться отдельные компоненты будущих машин. В частности, «премьера» нового двигателя состоялась еще в 2016 году.
В итоге к настоящему времени стало известно множество аспектов проекта ЕМП и особенностей автомобилей Aurus, ставших первым и главным его результатом. Основным источником официальной информации стали сообщения от ФГУП «НАМИ», являвшегося головным разработчиком нового проекта. Кроме того, отдельные сообщения поступали от других участников разработки. Также о проекте рассказывали высокопоставленные лица. К примеру, ряд важных заявлений сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Также не обошлось без иных источников. Несколько отечественных телеканалов сняли свои документальные фильмы об «Аурусе», а также публиковали разные новости о нем. Имелись и иные источники информации. К примеру, в конце ноября некоторые аспекты проекта раскрыл бывший начальник управления перспективных и поисковых проектов НАМИ Дмитрий Пронин (youtube-канал МОНСТРОХОD). Все это позволяет составить весьма подробную картину, раскрывающую технические особенности новейших отечественных автомобилей.
Участники проекта
Разработка проекта ЕМП в его актуальном виде началась в 2013 году. Головным исполнителем работ стал Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Проект реализовывался при прямой поддержке Минпромторга. Государство взяло на себя как финансирование проекта, так и решение определенных организационных вопросов.
На разных этапах к программе «Кортеж» присоединялись различные организации, как отечественные, так и зарубежные. К примеру, существенный вклад в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике новых двигателей внесла немецкая организация Porsche Engineering – частный немецкий «аналог» нашего НАМИ. Трансмиссия для ЕМП разрабатывалась при ведущей роли российской компании «КАТЕ». К серийному производству техники присоединились различные поставщики необходимых агрегатов из России и других стран. Окончательная сборка машин осуществляется на опытном заводе НАМИ, но в ближайшем будущем изготовление некоторых образцов передадут компании Sollers.
В общей сложности, на данный момент в программе «Кортеж» / ЕМП участвует около 150 различных предприятий автомобильной и машиностроительной отрасли. Порядка половины участников программы – российские организации и предприятия. Существенная часть агрегатов все еще приобретается за рубежом, но долю импортных комплектующих планируется сократить. В результате этого вырастет и количество отечественных производителей и поставщиков.
Проект ЕМП является уникальным для современной истории нашей автомобильной промышленности. В первую очередь, это связано с количеством участников и их ролями в проекте. В последние десятилетия ни один отечественный проект автомобиля не собирал столь крупную кооперацию. То же можно сказать и о значимости новых машин. Ожидается, что различные результаты программы ЕМП найдут применение при создании новых образцов автомобильной техники.
Двигатели для платформы
В основе проекта «Кортеж» лежала идея модульной платформы, конфигурация которой может меняться в соответствии с предъявляемыми требованиями. На общей платформе планировалось строить лимузин премиум-класса, седан, минивэн и другие варианты автомобилей. Они должны были отличаться конструктивными решениями, а также комплектацией. В частности, для разных машин предлагаются разные двигатели.
Краш-тест "Сената". Фото НАМИ / instagram.com/fgupnami
Для новой платформы решили разрабатывать целое семейство двигателей. НАМИ сформировал технические требования к этому изделию и приступил к его разработке. К этим НИОКР привлекли немецкую компанию Porsche Engineering, имеющую серьезную научно-исследовательскую базу для создания перспективных двигателей. Российские и немецкие специалисты провели необходимые исследования и сформировали облик будущего двигателя. При этом, как неоднократно указывалось, при разработке учитывалось российское техзадание, российские технологии и специфика нового изделия.
Наиболее мощным изделием линейки стал двигатель схемы V12 мощностью 850 л.с. с крутящим моментом 1320 Н*м. Такой двигатель комплектуется системой наддува типа Quadro turbo на основе четырех нагнетателей, каждый из которых обслуживает по три цилиндра. Используется непосредственный впрыск топлива. За счет наддува в топливной рампе создается давление 250 атм. Каждый цилиндр имеет по четыре клапана, что требует применения четырех распределительных валов. Последние приводятся в движение при помощи цепей. Имеется система изменения оборотов распредвалов в соответствии с режимом работы двигателя.
Все основные крупные агрегаты нового двигателя выполняются из алюминиевого сплава специальной разработки. При литье используются новые технологии. Благодаря этому сухая масса двигателя от НАМИ составляет всего 310 кг. Изделие комплектуется всеми необходимыми дополнительными устройствами. Управление работой двигателя осуществляется при помощи электроники.
Двигатель V12 предлагался для установки на «старшие» автомобили – прежде всего, на лимузин «Сенат». Впрочем, его разработка еще не завершена, и потому премиум-сегмент пока комплектуется двигателем V8 мощностью 600 л.с., построенным на тех же решениях. Другие образцы семейства Aurus должны будут оснащаться иной силовой установкой. Известно о продолжающихся работах по двигателю V6. В начале этого года также представили облик рядного четырехцилиндрового двигателя мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 380 Н*м. «Четверка» весит всего 150 кг и унифицирована с другими образцами семейства по некоторым узлам.
Эволюция коробки передач
Для «Аурусов» была разработана девятискоростная автоматическая коробка передач нового типа. Весьма любопытна история этого изделия, а также его потенциал в контексте развития автомобильной техники других классов. Дело в том, что в отдаленном прошлом схожая АКП, построенная на тех же решениях, могла появиться на серийных автомобилях отечественного производства, но этого не произошло.
Рядный четырехцилиндровый двигатель семейства Aurus. Рисунок НАМИ / instagram.com/fgupnami
Еще в начале двухтысячных годов российская компания «КАТЕ» разработала новый вариант АКП. Это была планетарная коробка без гидротрансформатора, имевшая семь передач переднего хода. Такое изделие предназначалось для новых автомобилей марки «ВАЗ» поперечным размещением двигателя и передним приводом. Новая отечественная АКП отличалась от существующих аналогов большей ценой, но при этом показывала преимущества технического характера. К сожалению, стоимость стала решающим фактором. Было решено отказаться от разработки «КАТЕ» в пользу иных АКП, менее дорогих и смелых с точки зрения конструкции.
Позже, уже после запуска проекта «Кортеж», компания «КАТЕ» на основе решений существующего проекта создала перспективную АКП. Изделие R932 предназначается для использования на автомобилях с продольным размещением двигателя и полным приводом, что сказалось на ее компоновке и габаритах. Вновь были использованы планетарные передачи, и вновь отказались от традиционного для АКП гидротрансформатора. За счет новых схем, в том числе уникальных и запатентованных, обеспечивается высокий коэффициент полезного действия.
Коробка R932 имеет девять передач переднего хода и одну заднего. На входном валу допускается мощность до 630 кВт при крутящем моменте до 1000 Н*м и скорости вращения до 6000 об/мин. Опытный образец имел длину 730 мм при поперечнике порядка 450 мм. Масса изделия – менее 140 кг. Управление работой АКП и переключением передач осуществляется при помощи электрических приводов с дистанционным управлением.
Представительское шасси
В конструкции ходовой части машин Aurus отсутствуют какие-либо революционные технические новшества, но и в этом случае она представляет интерес. При этом, как следует из доступных данных, речь идет о модульной архитектуре шасси. В зависимости от модификации и предназначения, машина может получать те или иные агрегаты особого назначения.
Передние колеса автомобилей получают независимую подвеску на двух рычагах со сдвоенным нижним шарниром. В некоторых модификациях передняя ось может дополняться собственной передачей и муфтой, обеспечивающими включение и отключение полного привода. Задние колеса подвешиваются на системе с четырьмя рычагами. Некоторые модификации автомобиля могут оснащаться управляемыми упругими элементами подвески, изменяющими параметры ходовой части.
Еще одна особенность ходовой части «старших» автомобилей линейки может быть отнесена к категории средств обеспечения безопасности. Лимузин для важных персон может комплектоваться колесами с жесткими вставками, обеспечивающими движение при пробитых покрышках. Естественно, «простые» модификации автомобилей «Аурус» не будут иметь подобного оснащения.
Экстерьер и безопасность
История создания узнаваемого внешнего вида машин ЕМП / «Кортеж» прекрасно известна. Сначала в работу был принят экстерьер, основанный на характерной внешности машины ЗИС-110 и современных решениях. Впоследствии внешний вид кузова несколько раз перерабатывали, и в итоге получился автомобиль Aurus в его актуальном виде. Были сохранены некоторые идеи самого первого варианта, но их дополнили современными «модными» элементами.
"Сенат Лимузин" В.В. Путина перед церемонией инаугурации? 7 мая 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru
Впрочем, новый кузов для лимузина, впервые показанного в мае этого года, представляет интерес не только с точки зрения своего внешнего вида. Для высокопоставленных лиц предлагается специальная модификация автомобиля с встроенной защитой от различных угроз. Официальные источники пока не раскрывали особенности конструкции защиты и ее характеристики. Причины этого понятны, но объективные факторы не мешают высказывать различные предположения.
По всей видимости, Aurus Senat Limousine оснащается полноценной броневой капсулой, образующей единый обитаемый объем с местами для водителя и пассажиров. Под всей внешней поверхностью кузова должны размещаться броневые детали с достаточным уровнем прочности. В проемах кузова устанавливаются сравнительно толстые многослойные бронестекла с заданным уровнем защиты. Вероятно, такая конструкция машины обеспечивает всеракурсную защиту от пуль всех калибров.
Президентский автомобиль во время визита в Хельсинки, 16 июля 2018 г. Фото Администрации президента РФ / kremlin.ru
Также ранее упоминалась возможность продолжения движения после подрыва мины. Не в последнюю очередь это связано с применением внутренних вставок в колесах, принимающих на себя вес машины после разрушения покрышки.
С точки зрения техники
В этом году отечественная промышленность впервые показала готовые автомобили на «Единой модульной платформе» под названиями «Кортеж» и Aurus. Было много сказано о значении этого проекта для отечественной автомобильной промышленности, для престижа страны и т.д. При этом определенный интерес представляют именно технические аспекты нового проекта. Совсем не трудно заметить, что для создания автомобилей Aurus российским предприятиям пришлось решить массу серьезных задач и разработать большое количество совершенно новых компонентов. Таким образом, проект ЕМП стал серьезным толчком для развития отечественной автомобильной науки и техники.
К реализации проекта было привлечено более 70 отечественных организаций, отвечающих за разработку новых компонентов, а также за выпуск различной продукции. Таким образом, проект мобилизовал автомобильную промышленность и позволил массе предприятий оказаться «на переднем крае». Они смогли создать новые компоненты, а также освоить новые для себя технологии и производства. Участие нескольких десятков зарубежных компаний позволило отечественным специалистам получить доступ к их наработкам.
Согласно заявлениям разных лиц, на том или ином уровне имеющих отношение к проекту ЕМП, в будущем наработки по «Кортежу» могут найти применение при создании новых автомобилей всех основных классов. Различные компоненты и технологии, разработанные для премиумной техники, могут быть полезными и при создании автомобилей массовых классов. К примеру, уже создается «уменьшенный» двигатель, а также существует готовая упрощенная АКП для легковых автомобилей.
Новости последнего времени утверждают, что в следующем году автомобили марки «Аурус» поступят в продажу, и потенциальные заказчики смогут приобрести машины в любой представленной комплектации. Цены на подобную технику пока не опубликованы, но уже сейчас понятно, что за новую машину придется выложить немалую сумму. Как и планировалось, новые автомобили выйдут в представительский и высший сектор рынка. Однако теперь ясно, что проект ЕМП – как научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа – повлияет и на другие сферы и сектора рынка. Впрочем, сроки появления новых доступных автомобилей с элементами и решениями проекта «Кортеж» пока не уточнялись.
По материалам:
http://nami.ru/
http://aurusmotors.com/
http://katem.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://ria.ru/
https://kolesa.ru/
https://autoreview.ru/
https://drive.ru/
https://youtube.com/watch?v=1PhLNbzsPmA
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter