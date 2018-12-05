Майдан для Макрона. Если покрышки зажигают, значит, это кому-нибудь нужно
17 ноября возмущённая толпа «парижан», все как один одетая в жёлтые светоотражающие жилеты, после блокировки Парижской окружной дороги двинулась к Елисейскому дворцу, но на площади Согласия их заблокировала полиция и в итоге рассеяла по городу. Как утверждают различные «демократические» движения и некоторые СМИ, «жёлтые жилеты», конечно, вышли просто против повышения цен на топливо, и инициатива исходила исключительно от широких народных масс.
При этом «широкие народные массы», не имея ярко выраженного лидера (ребята только начинают делить политическую кормушку), обладали прекрасной координацией по классической схеме через социальные сети. В итоге «самоорганизованные» граждане смогли набрать общую массу протестующих числом свыше 250 тысяч душ. А сами протесты прокатились по всей Франции. Как оказалось, это было только начало.
Все последующие дни протесты проходили с меньшим пылом и азартом. Однако, как выяснилось, «жёлтые жилеты» просто собирались с силами. Всё покатилось по наклонной. Бурное оживление социальных сетей было окрашено новым символом «жёлтого жилета», прежнее негодование повышением цен в итоге сменилось классическими призывами «в отставку» (технология апробированная, меняются только фамилии). Даже появились свои сакральные жертвы.
Сладкая копоть свободы...
Так, на улицах Кале (порт и «столица» департамента Па-де-Кале) женщина-автомобилист, заблокированная в собственном авто и окружённая буйной толпой «жёлтых жилетов», стучащих и пинающих так не вовремя выехавшую машину, не выдержала и непреднамеренно нажала на газ. Понять нервную барышню, кстати, несложно – на пассажирском кресле рядом с ней сидел её ребёнок, которого она везла в поликлинику. В итоге корпусом машины была задета одна из протестующих – 63-летняя пенсионерка. По неподтверждённым данным, женщина скончалась.
Но, как бы это цинично ни звучало, здесь важно другое. Не успели несчастную отскрести от асфальта и отправить, как это и полагается, в госпиталь, как социальные сети облетела срочная и не оставляющая разночтений новость: «Сторонники Макрона на автомобилях таранят мирных протестующих». Естественно, вполне разумные вопросы «насколько автомобилисты вообще политизированы» и «насколько протестующие являются мирными» либо автоматически признаны вредными, либо не задаются вовсе. В данном контексте выжила ли пожилая мадам или нет, не так уж и важно, т.к. свою роль она сыграла.
В итоге акции стали набирать оборот. Словно стараясь побить свой собственный «субботний» рекорд по празднику массового непослушания, «жёлтые жилеты» всколыхнули Париж сначала 24 ноября, а после серии протестов в будние дни, чтобы, так сказать, поддерживать толпу в тонусе, ещё более активные столкновения начались 1 декабря. Буйные молодчики по традиции принялись разбирать брусчатку и асфальт, вскрывая тело столицы «случайно» прихваченными из дому ломами. Из подручных материалов, которые протестующие собирали отовсюду – разбирая строительные леса, выламывая ограждения и снося поддоны с цветами и зеленью, которые хозяева кафе не успели унести, стали возводиться баррикады.
И наконец полыхнул классический символ современной «революции» — покрышки, как только «жилетки» смогли полноценно обосноваться на части Елисейских полей. Правда, чаще всего покрышки горели вместе с автомобилями. Стычки с полицией на данный момент достигли таких масштабов, что парижским властям пришлось мобилизовать резервы и увеличить количество представителей правоохранительных органов на улицах. Был применён весь спектр технических средств разгона незаконно протестующих: от резиновых пуль до водомётов и слезоточивого газа.
Более того, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что в данный момент власти Пятой республики не исключают введения чрезвычайного положения в связи с акциями массового неповиновения. На данный момент уточнить количество пострадавших в ходе столкновений с полицией не представляется возможным ни в Париже, ни во Франции в целом. Спорадические всплески протестной активности захлестнули всю страну и всю столицу. Нельзя и точно подсчитать количество задержанных.
На данный момент активность «жёлтых жилетов» несколько снизилась. К возвращению Макрона из Аргентины в родную вотчину местные власти принялись отмывать оскорбительные граффити, которыми успели пометить улицы протестующие, и приводить центр столицы в порядок. Сами «жёлтые жилеты» заявили, что празднику непослушания нужно просто «проспаться», и они непременно вернутся в следующие выходные. На практике это означает, что в будние дни следует ожидать перманентных вспышек насилия от распробовавших вкус крови толп и сожженных машин, а также актов вандализма и грабежей, которые легко списать на восстание масс. Да их уже и списывают.
Эммануэль Макрон при этом заявил, что не потерпит еженедельных погромов в столице Франции. Однако сразу решил смягчить свой боевой порыв, дабы оставить пространство для маневра, и возложил вину за поджоги и беспорядки на провокаторов. А самих провокаторов назначили из числа «ультраправых», т.е. булыжник улетел в огород Марин Ле Пен. Также Макрон поручил начать переговоры с манифестантами. Как это ни смешно, но перед этим он же заявил, что не позволит отменять уже принятые им решения по реформам, как экономическим, так и социальным. К примеру, его трудовая реформа была встречена в штыки ещё в прошлом году.
Чья это машина, видимо, не имеет значения
С виду классический майдан с покрышками. Но есть и свои особенности. Во-первых, Эммануэль Макрон, выращенный инвестиционным волком Rothschild & Cie Banque (дочерний французский банк семейства Ротшильдов), отнюдь не желает составить компанию Януковичу и слоняться по Ростову в поисках свежеиспечённого французского багета. Поэтому он не боится силовых мер и поэтому же не исключает чрезвычайного положения в стране, чтобы разогнать толпу самыми жёсткими методами. К примеру, в некоторых источниках уже упоминается до трёх погибших. И методы полиции из-за этого «пустяка» пока не изменились. Складывается впечатление, что французские правоохранители вообще в первый раз в жизни дорвались до дубинок, называемых в простонародье «демократизаторами».
Во-вторых, до сих пор на арену не вышли конкретные заказчики всего этого действа. Ведь, как известно, если покрышки зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. В данной же ситуации кажется, что протестный бунт выставлен на продажу. Словно спонсоры не справились сами и, продолжая акцию, ждут, кто готов оплатить их труды, кто готов оказать поддержку и помочь хозяевам либо выйти «в кэш», либо политически обосноваться у власти.
Таким образом, существует несколько версий того, кто командует праздником. По первой версии, учитывая практически кальку событий с неприкрыто режиссируемых «цветных революций» (каждая из которых всегда отличалась ярким «брендовым» цветом – «оранжевая» на Украине, революция «жёлтых зонтиков» в Гонконге, «революция роз» в Грузии и т.д.), дорожка ведёт в Вашингтон. И для этого имеются весомые аргументы. Так, после того как «динозавр» ЕС Ангела Меркель превратилась в «хромую утку», корону главы Евросоюза решил примерить Макрон. А Эммануэль человек не без амбиций, поэтому начал сразу с весьма одиозных заявлений.
На долгую память
Сначала Макрон объявил, что, каким бы лютым злом ни был лидер Сирии Асад, но решать будущее этой страны будет сам народ. Т.е. Эммануэль фактически процитировал Владимира Путина. Естественно, в Вашингтоне скривились. Далее Макрон огорошил американских коллег утверждением, что пора бы Европе самой о себе позаботиться и о своём суверенитете, т.е. начать создавать свою армию и отлаживать работу спецслужб. Это может означать лишь только одно – право Трампа и США торговать своей «крышей», которая ввиду участившихся терактов и наплыва мигрантов, кажется, протекает, ставится под вопрос.
К тому же, несмотря на дружеские поглаживания, Трамп к Эммануэлю охладел до степени враждебности. То хозяин Вашингтона напомнит Макрону о низком рейтинге, то открыто потребует Францию «платить долги за американскую защиту». При этом представители США регулярно называют Макрона таким же националистом, как и Ле Пен, но более направленным на властвование в ЕС, а не только во Франции.
Исходя из второй версии, сам Макрон не так далёк от истины, подозревая, что свинью ему подложили французские правые. Т.е. в виновниках беспорядков видят «белую Францию», для которой повышение цен стало просто поводом, последней каплей. И немудрено, учитывая, что Ле Пен не так уж и сильно отстала в рейтинге от Макрона, а Корсика после избрания Эммануэля и вовсе пригрозила выходом из состава республики.
Третья версия выглядит «ободряюще». То есть в данных событиях не видят ничего необычного. Мол, французские профсоюзы и различные движения никогда в Пятой республике не боялись поджечь столицу, чтобы позже в узком кругу выгодно для обеих сторон решить вопрос и увести пламенных борцов с улицы по домам. К тому же новости о периодических поджогах авто и стычках с полицией уже давно стали стандартными, особенно после пятничной молитвы в «ближневосточных» кварталах Парижа или после футбольного матча. Однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что возмущения не носят внешний управляемый характер.
При этом «широкие народные массы», не имея ярко выраженного лидера (ребята только начинают делить политическую кормушку), обладали прекрасной координацией по классической схеме через социальные сети. В итоге «самоорганизованные» граждане смогли набрать общую массу протестующих числом свыше 250 тысяч душ. А сами протесты прокатились по всей Франции. Как оказалось, это было только начало.
Все последующие дни протесты проходили с меньшим пылом и азартом. Однако, как выяснилось, «жёлтые жилеты» просто собирались с силами. Всё покатилось по наклонной. Бурное оживление социальных сетей было окрашено новым символом «жёлтого жилета», прежнее негодование повышением цен в итоге сменилось классическими призывами «в отставку» (технология апробированная, меняются только фамилии). Даже появились свои сакральные жертвы.
Сладкая копоть свободы...
Так, на улицах Кале (порт и «столица» департамента Па-де-Кале) женщина-автомобилист, заблокированная в собственном авто и окружённая буйной толпой «жёлтых жилетов», стучащих и пинающих так не вовремя выехавшую машину, не выдержала и непреднамеренно нажала на газ. Понять нервную барышню, кстати, несложно – на пассажирском кресле рядом с ней сидел её ребёнок, которого она везла в поликлинику. В итоге корпусом машины была задета одна из протестующих – 63-летняя пенсионерка. По неподтверждённым данным, женщина скончалась.
Но, как бы это цинично ни звучало, здесь важно другое. Не успели несчастную отскрести от асфальта и отправить, как это и полагается, в госпиталь, как социальные сети облетела срочная и не оставляющая разночтений новость: «Сторонники Макрона на автомобилях таранят мирных протестующих». Естественно, вполне разумные вопросы «насколько автомобилисты вообще политизированы» и «насколько протестующие являются мирными» либо автоматически признаны вредными, либо не задаются вовсе. В данном контексте выжила ли пожилая мадам или нет, не так уж и важно, т.к. свою роль она сыграла.
В итоге акции стали набирать оборот. Словно стараясь побить свой собственный «субботний» рекорд по празднику массового непослушания, «жёлтые жилеты» всколыхнули Париж сначала 24 ноября, а после серии протестов в будние дни, чтобы, так сказать, поддерживать толпу в тонусе, ещё более активные столкновения начались 1 декабря. Буйные молодчики по традиции принялись разбирать брусчатку и асфальт, вскрывая тело столицы «случайно» прихваченными из дому ломами. Из подручных материалов, которые протестующие собирали отовсюду – разбирая строительные леса, выламывая ограждения и снося поддоны с цветами и зеленью, которые хозяева кафе не успели унести, стали возводиться баррикады.
И наконец полыхнул классический символ современной «революции» — покрышки, как только «жилетки» смогли полноценно обосноваться на части Елисейских полей. Правда, чаще всего покрышки горели вместе с автомобилями. Стычки с полицией на данный момент достигли таких масштабов, что парижским властям пришлось мобилизовать резервы и увеличить количество представителей правоохранительных органов на улицах. Был применён весь спектр технических средств разгона незаконно протестующих: от резиновых пуль до водомётов и слезоточивого газа.
Более того, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что в данный момент власти Пятой республики не исключают введения чрезвычайного положения в связи с акциями массового неповиновения. На данный момент уточнить количество пострадавших в ходе столкновений с полицией не представляется возможным ни в Париже, ни во Франции в целом. Спорадические всплески протестной активности захлестнули всю страну и всю столицу. Нельзя и точно подсчитать количество задержанных.
На данный момент активность «жёлтых жилетов» несколько снизилась. К возвращению Макрона из Аргентины в родную вотчину местные власти принялись отмывать оскорбительные граффити, которыми успели пометить улицы протестующие, и приводить центр столицы в порядок. Сами «жёлтые жилеты» заявили, что празднику непослушания нужно просто «проспаться», и они непременно вернутся в следующие выходные. На практике это означает, что в будние дни следует ожидать перманентных вспышек насилия от распробовавших вкус крови толп и сожженных машин, а также актов вандализма и грабежей, которые легко списать на восстание масс. Да их уже и списывают.
Эммануэль Макрон при этом заявил, что не потерпит еженедельных погромов в столице Франции. Однако сразу решил смягчить свой боевой порыв, дабы оставить пространство для маневра, и возложил вину за поджоги и беспорядки на провокаторов. А самих провокаторов назначили из числа «ультраправых», т.е. булыжник улетел в огород Марин Ле Пен. Также Макрон поручил начать переговоры с манифестантами. Как это ни смешно, но перед этим он же заявил, что не позволит отменять уже принятые им решения по реформам, как экономическим, так и социальным. К примеру, его трудовая реформа была встречена в штыки ещё в прошлом году.
Чья это машина, видимо, не имеет значения
С виду классический майдан с покрышками. Но есть и свои особенности. Во-первых, Эммануэль Макрон, выращенный инвестиционным волком Rothschild & Cie Banque (дочерний французский банк семейства Ротшильдов), отнюдь не желает составить компанию Януковичу и слоняться по Ростову в поисках свежеиспечённого французского багета. Поэтому он не боится силовых мер и поэтому же не исключает чрезвычайного положения в стране, чтобы разогнать толпу самыми жёсткими методами. К примеру, в некоторых источниках уже упоминается до трёх погибших. И методы полиции из-за этого «пустяка» пока не изменились. Складывается впечатление, что французские правоохранители вообще в первый раз в жизни дорвались до дубинок, называемых в простонародье «демократизаторами».
Во-вторых, до сих пор на арену не вышли конкретные заказчики всего этого действа. Ведь, как известно, если покрышки зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. В данной же ситуации кажется, что протестный бунт выставлен на продажу. Словно спонсоры не справились сами и, продолжая акцию, ждут, кто готов оплатить их труды, кто готов оказать поддержку и помочь хозяевам либо выйти «в кэш», либо политически обосноваться у власти.
Таким образом, существует несколько версий того, кто командует праздником. По первой версии, учитывая практически кальку событий с неприкрыто режиссируемых «цветных революций» (каждая из которых всегда отличалась ярким «брендовым» цветом – «оранжевая» на Украине, революция «жёлтых зонтиков» в Гонконге, «революция роз» в Грузии и т.д.), дорожка ведёт в Вашингтон. И для этого имеются весомые аргументы. Так, после того как «динозавр» ЕС Ангела Меркель превратилась в «хромую утку», корону главы Евросоюза решил примерить Макрон. А Эммануэль человек не без амбиций, поэтому начал сразу с весьма одиозных заявлений.
На долгую память
Сначала Макрон объявил, что, каким бы лютым злом ни был лидер Сирии Асад, но решать будущее этой страны будет сам народ. Т.е. Эммануэль фактически процитировал Владимира Путина. Естественно, в Вашингтоне скривились. Далее Макрон огорошил американских коллег утверждением, что пора бы Европе самой о себе позаботиться и о своём суверенитете, т.е. начать создавать свою армию и отлаживать работу спецслужб. Это может означать лишь только одно – право Трампа и США торговать своей «крышей», которая ввиду участившихся терактов и наплыва мигрантов, кажется, протекает, ставится под вопрос.
К тому же, несмотря на дружеские поглаживания, Трамп к Эммануэлю охладел до степени враждебности. То хозяин Вашингтона напомнит Макрону о низком рейтинге, то открыто потребует Францию «платить долги за американскую защиту». При этом представители США регулярно называют Макрона таким же националистом, как и Ле Пен, но более направленным на властвование в ЕС, а не только во Франции.
Исходя из второй версии, сам Макрон не так далёк от истины, подозревая, что свинью ему подложили французские правые. Т.е. в виновниках беспорядков видят «белую Францию», для которой повышение цен стало просто поводом, последней каплей. И немудрено, учитывая, что Ле Пен не так уж и сильно отстала в рейтинге от Макрона, а Корсика после избрания Эммануэля и вовсе пригрозила выходом из состава республики.
Третья версия выглядит «ободряюще». То есть в данных событиях не видят ничего необычного. Мол, французские профсоюзы и различные движения никогда в Пятой республике не боялись поджечь столицу, чтобы позже в узком кругу выгодно для обеих сторон решить вопрос и увести пламенных борцов с улицы по домам. К тому же новости о периодических поджогах авто и стычках с полицией уже давно стали стандартными, особенно после пятничной молитвы в «ближневосточных» кварталах Парижа или после футбольного матча. Однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что возмущения не носят внешний управляемый характер.
- Автор:
- Восточный ветер
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