Кого и, главное, зачем пугают войной «патриоты»?

Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=1yZNJH--IuQ

Вы никогда не задумывались о том, что сегодня быть патриотом можно не только со знаком плюс, но и со знаком минус? Патриот может быть не только защитником страны, но и откровенным паникером, который толкает страну в пучину сомнений. А возможно, и провокатором, который толкает дальше, в войну, в революцию, в хаос. И всё это из вполне осознанного и даже гипертрофированного патриотизма.Понятно, что у каждого свое личное понимание того, как надо правильно любить свою Родину. И мы будем не осуждать, а обсуждать некоторые вещи, которые не так давно произошли в нашем информпространстве.На первый взгляд, это выглядит дико. Как можно толкать страну к гибели, будучи истинным патриотом? Как можно любить страну и стремиться к её уничтожению? Патриот же, наоборот, стремится к тому, чтобы его Родина всегда побеждала. Всегда была во всеоружии и всегда готова к отражению и прочее.Сразу оговоримся, что патриотизм Власова, Солженицына, Резуна и прочих мы патриотизмом не считаем вообще.А если войны нет? Или есть, но не там, где желает патриот? Или там, где надо, но не так, как хочется? Что тогда? А вот тогда задача патриота — объяснить собственному народу, да и министру обороны с президентом на пару, где должна быть война. И почему эту войну противник обязательно начнет по указанному сценарию.В 21-м веке средств коммуникации достаточно. И противник, даже на самом верху, будет достаточно быстро знать содержание «стратегических» планов «патриота», которые он выложит в интернет, например.Более того, доказывая необходимость войны именно там, где он считает возможным, «патриот» будет козырять знаниями ситуации в воинских частях и соединениях, расположением боевых подразделений. Сам не понимая того, «патриот» делает работу специальных подразделений противника. Не всех, но достаточно многих.Ну и последняя фаза работы «патриота» — доклад собственного плана войны. Причем доклад с обеих сторон. И за своих, и за чужих. С подробным разбором кто, куда и когда должен пойти и что из этого получится.Естественно, идеальным вариантом для проявления такого патриотизма будет тот, где рассказывать о предстоящей беде будет человек, который имеет вес в глазах какой-то части населения, человек, известный своими военными заслугами, человек "на слуху". А лучше сразу два таких человека. Или три...Сразу после инцидента в керченском проливе мы натолкнулись в интернете на интересный такой канал – «Сталинград». Уже по названию понятно, что канал патриотический. Хотя, если говорить честно, совершенно не известный. Мало ли на просторах сети таких каналов и блогов?Вообще, нормально, но хотелось бы и побольше. Но не суть, главное не в названии, главное в содержании. А вот содержание-то и заинтересовало по полной программе.Именно там и транслировалась беседа ведущего с двумя экспертами — Игорем Гиркиным/Стрелковым и Константином Сивковым. И тема была интересная. Что произошло в керченском проливе, что ожидать от украинской хунты и какая реакция будет российской власти?Проще говоря, что было, что есть и что будет. Этакое вангование на заданную тему.Этот материал долго отлеживался в голове и упорно не хотел выходить. Хотя беседа уже стала достоянием публики, 130 тысяч – это не мало для такой беседы. В конечном итоге, зная квалификацию и взгляды большинства наших читателей, решили все-таки выразить собственное мнение об этой беседе.Начало беседы было вполне достойным. Оба эксперта дали прекрасную оценку сложившейся ситуации. И о подготовленной провокации. И о вполне достойных действиях наших моряков. И даже о нежелании брать ответственность на себя у некоторых командиров и начальников, что привело к 12-часовой экскурсии украинских военных катеров возле стратегического моста.Но не был бы эксперт Гиркин Стрелковым, если бы не сделал из этих 12 часов трагедии. Причем трагедии общероссийского масштаба. Процитирую близко к тексту: «Значит, можно вторгнуться на нашу территорию, и никто не сможет принять решение. Примерно так же было 08.08.08 в Грузии, когда наш миротворческий батальон поливали огнем 10 часов».А дальше Стрелков куда-то пропал, а господин Гиркин стал собой. Начался до боли уже знакомый сценарий «все пропало, нас предали».То, что началось, иначе как шабашем ума, назвать сложно. Это была какая-то вакханалия. Видимо, Гиркин так соскучился по аудитории, что устроил «отжигай-пати», уложившись в рекордно короткий срок.ВСУ всеми силами пойдут в атаку на Донецк, и, пока мы 10 часов будем думать, что делать, заберут всю ЛДНР и встанут на украинско-российской границе! Вот так. Просто и со вкусом. Как будто нет там корпусов народной милиции. Как будто нет там приличного обстрелянного в боях прошлых лет резерва. Как будто те, кто воюет уже пятый год, все ещё шахтеры и вахтеры...Я понимаю "любовь" господина Стрелкова к Донецку. Более того, я помню реакцию почти на любое событие там после его ухода. Даже помню, как всенародная любовь к боевому офицеру достаточно быстро сменилась безразличием, если не больше. Особенно жителей тех домов, которые Стрелков приказал взорвать. Народ-то на Донбассе тот же. Там дом у этого самого народа. Все помнит...Ну, ладно бы только Донбасс. Тема уже настолько заезжена в данном исполнении, что никто бы и внимания не обратил на очередное «нас предали». Но во второй части беседы эксперты раскрыли возможные замыслы «наших и ваших».Знаете, читаешь данные прогнозы и возникает ощущение, что авторы этих выкладок просто жаждут «маякнуть» Киеву о наиболее удобном месте для следующей провокации.Большинство читателей не обратили внимание на то, что британский флот получил добро от Киева на временное базирование в Одессе. Ну, зайдет очередной корабль в Черное море. Покрасуется малость на фоне Крыма и домой. Никакой серьезной опасности этот флот не несет даже для нашего Черноморского флота.Это вы так думаете. А эксперты дают другой расклад. Британский корабль или корабли, если их будет два, полностью перекрывают небо над Приднестровьем, и ВСУ там быстро проводит сухопутную операцию. Любую, по блокаде, по захвату, не важно. Главное – проводит.Как вам выводы? Стрелков спятил? Или не владеет информацией о российских ВКС? Да нет. Владеет. Видимо, очень ему хочется, чтобы так случилось...Спасибо Константину Сивкову. Успокоил разошедшегося Гиркина. Но так скажем, тоже не без спецэффектов. Не будет вторжения. В ПМР тоже не мальчики для битья живут. Будет… блокада. Здравствуй, второй Ленинград, здравствуй, вторая Малая земля, короче, место, куда рванут наши морские пехотинцы для пробивания коридора в Тирасполь.Здравствуй, третья мировая война, зачинщиками которой будем мы как агрессор! А что?Британские корабли мы разбомбим, чтобы не мешали нам высаживать десант. Значит, НАТО обязана вмешаться! НАТО, но почему-то без США. Американцы опять будут в стороне, пока мы на европейском ТВД друг другу головы отрываем...Уфф…Понятно, что всегда хочется быть на слуху. Понятно, что хочется иметь много сторонников. Понятно, что хоть политика и грязное дело, но победителей не судят. Но не до такой же степени.Патриотизм может быть тем рычагом, с помощью которого можно перевернуть мир. Только пользоваться этим рычагом нужно чистыми руками. С чистым сердцем и чистыми помыслами. Иначе твои же сторонники, которых ты обманул, отведут тебя потом на плаху и с удовольствием вздернут.Стоит об этом помнить, особенно тому, кто в свое время без оглядки дважды бежал, словно Наполеон из Москвы. Конечно, Славянск и Донецк не чета Москве, но все же…