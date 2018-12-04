Анонимы против Лондона. Хакерский скандал на всю Европу
Как и ожидалось, скандал с очередным разоблачением от группы хакеров «Anonymous» продолжает разгораться. В деле появились некоторые нюансы, которые грозят полыхнуть большим политическим расследованием в самой Великобритании. А там и до внеочередных выборов недалеко…
Подробности начавшегося скандала вы можете прочитать в моей предыдущей статье, посвященной этому делу. Поэтому вот лишь некоторые основные детали для понимания.
Сравнительно недавно группа анонимных хакеров, известная под общим названием «Anonymous», обнародовала документы, касающиеся деятельности организации «Integrity Initiative», созданной и финансируемой английскими проправительственными структурами. Цель этой «инициативы» внешне вполне законная: бороться с российским информационным влиянием, «фейковыми новостями» и прочими каверзами этих ужасных русских. Но из опубликованных документов стало ясно, что речь идет о настоящем инструменте информационной войны. И целью организации фактически являлась вербовка агентуры влияния и давление на органы власти различных государств, что, согласитесь, сильно выходит за рамки допустимого в любой суверенной стране.
Бюджет организации точно не известен, но только правительством Великобритании ей на 2018-2019 годы выделено 2,51 млн. долларов (1,96 млн. фунтов). Также спонсорами борцов с российской информационной агрессией являются Госдепартамент США, НАТО и, внимание, соцсеть Facebook. Последнее особенно примечательно: хоть детище Марка Цукерберга и было замечено в подозрительной лояльности к организаторам разных «цветных революций», прямых доказательств сознательного (не по принуждению) сотрудничества «мордокниги» с разведкой пока вроде бы не было. Хотя последнее, в общем, вряд ли было нужно: достаточно посмотреть, как модераторы этой соцсети расправляются с любыми антиукраинскими авторами, чтобы все на этот счет стало ясно.
В первой порции документов были примеры такого влияния, в частности, операция «Монклоа» в Испании, в ходе которой буквально в считанные часы удалось дискредитировать испанского политика и добиться отмены его назначения на высокий пост, связанный с национальной безопасностью. Вся вина политика состояла в том, что он, видите ли, казался каким-то пророссийским, то есть не спешил брать «под козырек» при каждом окрике из Лондона.
Но, как я уже сказал, ситуация развивается, и новые подробности носят весьма пикантный характер. Но сначала отметим, что представители «Integrity Initiative» фактически признали существование разветвленной агентурной сети по всей Европе. Правда, ими было заявлено, что списки «уже не актуальны», да и вообще никогда не использовались. Признали они и факт кражи этих списков, что ставит точку на обсуждении вопроса о том, не являются ли списки фальшивкой.
Подтвержден и факт финансирования организации правительством Великобритании. Но более того: МИД Великобритании заявил о важности работы, которую проводит данная организация, и о том, что она нуждается в финансовой поддержке. В общем, все крайне респектабельно и по-джентльменски, и вроде как даже глупо думать, что к таким приличным людям может пристать клевета каких-то грязных анонимных провокаторов.
Но так было до понедельника, 3 декабря, когда был опубликован очередной пакет документов ИИ. И там среди прочего упоминается эпизод, когда данная организация, опираясь на статью британской «Times», фактически начала кампанию травли уже британского политика, Шеймаса Милна, ближайшего соратника лидера лейбористов Джереми Корбина. Шеймас был описан как мрачная, почти демоническая фигура со сталинистским взглядом на мир, к тому же имеющая некие «связи в России».
Публикации в Twitter, сделанные по этому поводу, уже удалены. Но очевидно, что консерваторы, попытавшиеся использовать подобный инструмент внутри страны против своих извечных противников, серьезно подставились. Таких вещей в политике западных стран обычно не прощают, и вопрос лишь в том, хватит ли у лейбористов влияния и сил для того, чтобы выжать максимум из данного скандала. Но, вероятно, предпосылки для этого есть, и мы можем ожидать весьма интересного продолжения.
В свете вероятного скандала заявление британского МИД заиграло особыми красками. Хотя достаточно и того, что неправительственная организация, оказавшаяся в центре скандала, финансируется из бюджета и напрямую связана с английской разведкой. Подконтрольность ИИ правительству консерваторов не подлежит сомнению, и «рвануть» может знатно.
Но не Англией единой, как говорится. В опубликованных в понедельник файлах затронута, например, и организационная структура «Integrity Initiative» в Германии. В частности, есть серьезные основания полагать, что германским «кластером» ИИ заведует отставной сотрудник MI-6, британский политик Харольд Эллетсон. В частности, его статья, посвященная российской угрозе и способам противодействия ей, используется членами ячейки в качестве учебного пособия.
«Integrity Initiative» активно проявила себя в Испании, во время каталонского кризиса, связанного с референдумом о независимости этой испанской провинции. Не обошлось без неё и в Греции: она активно противодействовала страшному русскому влиянию на греков во время их переговоров с Македонией. Под удар попал, в частности, греческий бизнесмен Иван Саввиди.
Не осталась в стороне и Россия. Оказалось, что среди сотрудников «британского кластера» ИИ числится небезызвестный Иван Сутягин: предатель, осужденный в России за шпионаж в пользу иностранного государства и приговоренный к 15 годам лишения свободы, а потом обменянный, вместе с другими тремя предателями (в частности, вместе с небезызвестным Скрипалем), на группу российских разведчиков-нелегалов, задержанных в США. Числится там и Уильям Браудер, тоже известный любитель России и борец с фейками.
Ещё более примечательно, что среди людей, получавших финансирование через ИИ, упоминается и Владимир Ашурков, близкий соратник Алексея Навального.
Кстати, российское посольство в Великобритании уже запросило у министерства иностранных дел этой страны разъяснения по данному поводу. И хотя мы прекрасно понимаем цену таких разъяснений, радует уже то, что наш МИД не закрывает глаза на беспредел «партнеров».
А ещё больше радует то, что группировка «Anonymous» пообещала продолжить свои разоблачения до тех пор, пока по делу «Integrity Initiative» не будет проведено широкое международное расследование. То есть, похоже, у них ещё есть, чем нас порадовать.
Подробности начавшегося скандала вы можете прочитать в моей предыдущей статье, посвященной этому делу. Поэтому вот лишь некоторые основные детали для понимания.
Сравнительно недавно группа анонимных хакеров, известная под общим названием «Anonymous», обнародовала документы, касающиеся деятельности организации «Integrity Initiative», созданной и финансируемой английскими проправительственными структурами. Цель этой «инициативы» внешне вполне законная: бороться с российским информационным влиянием, «фейковыми новостями» и прочими каверзами этих ужасных русских. Но из опубликованных документов стало ясно, что речь идет о настоящем инструменте информационной войны. И целью организации фактически являлась вербовка агентуры влияния и давление на органы власти различных государств, что, согласитесь, сильно выходит за рамки допустимого в любой суверенной стране.
Бюджет организации точно не известен, но только правительством Великобритании ей на 2018-2019 годы выделено 2,51 млн. долларов (1,96 млн. фунтов). Также спонсорами борцов с российской информационной агрессией являются Госдепартамент США, НАТО и, внимание, соцсеть Facebook. Последнее особенно примечательно: хоть детище Марка Цукерберга и было замечено в подозрительной лояльности к организаторам разных «цветных революций», прямых доказательств сознательного (не по принуждению) сотрудничества «мордокниги» с разведкой пока вроде бы не было. Хотя последнее, в общем, вряд ли было нужно: достаточно посмотреть, как модераторы этой соцсети расправляются с любыми антиукраинскими авторами, чтобы все на этот счет стало ясно.
В первой порции документов были примеры такого влияния, в частности, операция «Монклоа» в Испании, в ходе которой буквально в считанные часы удалось дискредитировать испанского политика и добиться отмены его назначения на высокий пост, связанный с национальной безопасностью. Вся вина политика состояла в том, что он, видите ли, казался каким-то пророссийским, то есть не спешил брать «под козырек» при каждом окрике из Лондона.
Но, как я уже сказал, ситуация развивается, и новые подробности носят весьма пикантный характер. Но сначала отметим, что представители «Integrity Initiative» фактически признали существование разветвленной агентурной сети по всей Европе. Правда, ими было заявлено, что списки «уже не актуальны», да и вообще никогда не использовались. Признали они и факт кражи этих списков, что ставит точку на обсуждении вопроса о том, не являются ли списки фальшивкой.
Подтвержден и факт финансирования организации правительством Великобритании. Но более того: МИД Великобритании заявил о важности работы, которую проводит данная организация, и о том, что она нуждается в финансовой поддержке. В общем, все крайне респектабельно и по-джентльменски, и вроде как даже глупо думать, что к таким приличным людям может пристать клевета каких-то грязных анонимных провокаторов.
Но так было до понедельника, 3 декабря, когда был опубликован очередной пакет документов ИИ. И там среди прочего упоминается эпизод, когда данная организация, опираясь на статью британской «Times», фактически начала кампанию травли уже британского политика, Шеймаса Милна, ближайшего соратника лидера лейбористов Джереми Корбина. Шеймас был описан как мрачная, почти демоническая фигура со сталинистским взглядом на мир, к тому же имеющая некие «связи в России».
Публикации в Twitter, сделанные по этому поводу, уже удалены. Но очевидно, что консерваторы, попытавшиеся использовать подобный инструмент внутри страны против своих извечных противников, серьезно подставились. Таких вещей в политике западных стран обычно не прощают, и вопрос лишь в том, хватит ли у лейбористов влияния и сил для того, чтобы выжать максимум из данного скандала. Но, вероятно, предпосылки для этого есть, и мы можем ожидать весьма интересного продолжения.
В свете вероятного скандала заявление британского МИД заиграло особыми красками. Хотя достаточно и того, что неправительственная организация, оказавшаяся в центре скандала, финансируется из бюджета и напрямую связана с английской разведкой. Подконтрольность ИИ правительству консерваторов не подлежит сомнению, и «рвануть» может знатно.
Но не Англией единой, как говорится. В опубликованных в понедельник файлах затронута, например, и организационная структура «Integrity Initiative» в Германии. В частности, есть серьезные основания полагать, что германским «кластером» ИИ заведует отставной сотрудник MI-6, британский политик Харольд Эллетсон. В частности, его статья, посвященная российской угрозе и способам противодействия ей, используется членами ячейки в качестве учебного пособия.
«Integrity Initiative» активно проявила себя в Испании, во время каталонского кризиса, связанного с референдумом о независимости этой испанской провинции. Не обошлось без неё и в Греции: она активно противодействовала страшному русскому влиянию на греков во время их переговоров с Македонией. Под удар попал, в частности, греческий бизнесмен Иван Саввиди.
Не осталась в стороне и Россия. Оказалось, что среди сотрудников «британского кластера» ИИ числится небезызвестный Иван Сутягин: предатель, осужденный в России за шпионаж в пользу иностранного государства и приговоренный к 15 годам лишения свободы, а потом обменянный, вместе с другими тремя предателями (в частности, вместе с небезызвестным Скрипалем), на группу российских разведчиков-нелегалов, задержанных в США. Числится там и Уильям Браудер, тоже известный любитель России и борец с фейками.
Ещё более примечательно, что среди людей, получавших финансирование через ИИ, упоминается и Владимир Ашурков, близкий соратник Алексея Навального.
Кстати, российское посольство в Великобритании уже запросило у министерства иностранных дел этой страны разъяснения по данному поводу. И хотя мы прекрасно понимаем цену таких разъяснений, радует уже то, что наш МИД не закрывает глаза на беспредел «партнеров».
А ещё больше радует то, что группировка «Anonymous» пообещала продолжить свои разоблачения до тех пор, пока по делу «Integrity Initiative» не будет проведено широкое международное расследование. То есть, похоже, у них ещё есть, чем нас порадовать.
- Автор:
- Виктор Кузовков
- Использованы фотографии:
- Pete Linforth
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