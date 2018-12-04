Пушков рассказал о "неумной затее" США

Пользы будет больше.

Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать – не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе. Неумная была бы затея.

Мы уже много сделали для украинцев, и теперь хотим убедиться, что до конца недели выработаем вместе с союзниками единую позицию, чтобы дать целостный ответ.

Представляющий Совет Федерации ФС РФ Алексей Пушков прокомментировал участившиеся заявления американских политиков на предмет того, что необходимо направить натовские корабли в Чёрное море. Речь в первую очередь идёт о заявлениях американского сенатора Дж.Барассо от штата Вайоминг, который фактически и дал понять, что украинскую провокацию в районе Керченского пролива можно использовать для натовской милитаризации Чёрного моря.По словам Алексея Пушкова, г-н Барассо слабо себе представляет соотношение сил в черноморском регионе. Представитель Совфеда отметил, что американскому сенатору было бы лучше успокоиться и заняться, например, вопросами экологии в его родном штате Вайоминг.Пушков:Пушков продолжил:На этом фоне из США приходят сообщения о том, что Вашингтон намерен добиваться от стран НАТО и ЕС «консолидированной позиции» по инциденту в Чёрном море. Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США.Из заявления:Представитель Госдепа отметил, что «проблема в Чёрном море» гораздо «ближе к их (ЕС) дому, чем к нашему (США)».В переводе на общедоступный язык это означает только одно: будут давить на европейцев точно так же, как это делалось по Скрипалям, сбитому ВСУ «Боингу» и другим провокациям. Чехи уже выдали результат давления на себя со стороны США – чешское правительство объявило Россию «главной угрозой». Это притом, что бюджет Чехии пополняется в том числе и за счёт сотен тысяч российских туристов, ежегодно посещающих эту страну.