Экипаж "Союза" благополучно перешёл на МКС

МКС-58 (58-я миссия космонавтов на борту станции, - прим. «ВО») — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос).

Экипаж космического корабля «Союз», пристыковавшегося к МКС, успешно перешёл на станцию. Об этом сообщили в центре управления полётами. Это первая отправка космонавтов на МКС после аварии, в результате которой предыдущий экипаж не смог добраться до орбиты, но, к частью, остался жив в результате срабатывания системы аварийного спасения.Сближение «Союза» со станцией проводилось по так называемой 4-витковой схеме.В составе нового экипажа Международной космической станции – три космонавта и астронавта: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Если для Сен-Жака и Макклейн это первый космический полёт, то для российского космонавта – уже четвёртый.Из сообщения пресс-службы «Роскосмоса»:На 20 декабря намечено возвращение предыдущего экипажа в составе россиянина Сергея Прокопьева, а также астронавтов NASA и EKA Серины Ауньён-Чанселор и Александра Герста.«Роскосмос» провёл трансляции стыковки космического корабля «Союз МС-11», а также перехода космонавтов нового экипажа на борт МКС. Стыковка проходила в штатном режиме. Она состоялась накануне в 20:33 (мск), чётко сработала автоматика. Переход был осуществлён после выравнивания давления.Полёт космического корабля «Союз МС-11» привлекал к себе особое внимание именно в связи с предыдущей аварией при попытке вывести экипаж на околоземную орбиту.