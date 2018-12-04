Порошенко: Россия проигнорировала решение ЕСПЧ по украинским морякам

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Запад теперь должен дать «жёсткий ответ» на то, что Россия проигнорировала решение Европейского суда по правам человека. Напомним, что ранее из Киева в ЕСПЧ было направлено заявление о необходимости принятия решения в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.ЕСПЧ решил обязать Россию предоставить «всю информацию об украинских моряках, полученных ими ранениях, состоянии их здоровья, методах лечения, а также о юридических основаниях их задержания».При этом ЕСПЧ «дали» России на ответ несколько часов. Москва эти требования европейского суда проигнорировала, фактически давая понять, что его юрисдикцию на территории РФ ставит под сомнение (в связи с нарушением прав российской делегации в ПАСЕ и с выборами судей ЕСПЧ без участия России).Здесь нужно подчеркнуть немаловажную деталь: о «решении» ЕСПЧ и об отказе России его выполнять известно исключительно со слов г-на Порошенко. Официальные лица в ЕСПЧ и в МИД РФ эти заявления на данный момент не комментируют.Порошенко заявил, что возмущён позицией России по игнорированию решения суда международной инстанции, и призвал «весь мир объединиться против России».Примечательно, что задержанных моряков ВМС ВСУ и представителей СБУ Порошенко называет «пленными». При этом всего несколько дней назад в интервью одному из западных СМИ украинский президент сообщил, что «не Украина воюет с Россией, а Россия с Украиной».Интересная позиция… Тогда как же быть с заявлениями о том, что Украина имеет «богатый опыт войны с Российской Федерации и уже 5-й год сдерживает российскую армию»?