Песков заявил о возможном выходе Брилёва из Общественного совета при МО РФ
Информация о том, что у известного телеведущего и модератора крупных форумов Сергея Брилёва имеется британский паспорт, приводит к последствиям. Так, на встрече с журналистами МГИМО пресс-секретарю президента страны в очередной раз пришлось комментировать британское подданство российского журналиста. В частности, обсуждение коснулось вопроса нахождения Брилёва в составе Общественного совета при Минобороне РФ.
Дмитрий Песков предположил, что Сергей Брилёв может покинуть этот Общественный совет.
Пескова цитирует ТАСС:
По словам Дмитрия Пескова, Брилёв «возможно, нарушил положение о работе в общественных советах России». При этом глава пресс-службы Кремля заявил, что настоящим патриотом России можно быть и при «наличии британского гражданства».
С одной стороны, спорное утверждение, а с другой… На самом деле, поливать грязью Россию и впадать в крайнюю степень русофобии, как показывают отдельные известные личности в нашей стране, можно и при наличии единственного паспорта – российского. Хотя… кто знает, сколько «запасных» паспортов припасено у такого рода людей.
Нужно отметить, что Общественный совет при главном оборонном ведомстве занимается выполнением целого ряда задач, среди которых осуществление гражданского контроля деятельности российского министерства обороны. В этой связи действительно странно выглядит ситуация, при которой гражданский контроль российского оборонного ведомства осуществляется лицами с иностранным гражданством, даже если речь о трижды патриотах.
Сам Сергей Брилёв возможный выход из состава упомянутого Общественного совета пока не прокомментировал. Напомним, что журналист планирует выступить одним из ведущих прямой линии с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Фото в метро Лондона
Дмитрий Песков предположил, что Сергей Брилёв может покинуть этот Общественный совет.
Пескова цитирует ТАСС:
Такая ситуация не красит журналиста, но юридически этот «проступок» не подразумевает ответственности, кроме возможного лишения права работать в совете (при Минобороны). Выиграет ли от этого совет? Нет, но (…) есть правила.
По словам Дмитрия Пескова, Брилёв «возможно, нарушил положение о работе в общественных советах России». При этом глава пресс-службы Кремля заявил, что настоящим патриотом России можно быть и при «наличии британского гражданства».
С одной стороны, спорное утверждение, а с другой… На самом деле, поливать грязью Россию и впадать в крайнюю степень русофобии, как показывают отдельные известные личности в нашей стране, можно и при наличии единственного паспорта – российского. Хотя… кто знает, сколько «запасных» паспортов припасено у такого рода людей.
Нужно отметить, что Общественный совет при главном оборонном ведомстве занимается выполнением целого ряда задач, среди которых осуществление гражданского контроля деятельности российского министерства обороны. В этой связи действительно странно выглядит ситуация, при которой гражданский контроль российского оборонного ведомства осуществляется лицами с иностранным гражданством, даже если речь о трижды патриотах.
Сам Сергей Брилёв возможный выход из состава упомянутого Общественного совета пока не прокомментировал. Напомним, что журналист планирует выступить одним из ведущих прямой линии с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/sergey.brilev.3
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