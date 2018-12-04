Посол США в Варшаве: Польша - бастион против российской угрозы
"Сильная Польша делает более сильной и Америку". Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявила Джорджетт Мосбахер, посол Соединённых Штатов в Варшаве.
Говоря о двусторонних отношениях двух стран, Мосбахер отметила, что президент США Дональд Трамп, поручив ей представлять страну в этом регионе, нацелил на поддержание крепких двусторонних отношений, поскольку Польша играет важнейшую роль для безопасности Соединённых Штатов.
Польше отводится роль своего рода бастиона, который будет "противостоять российским угрозам". По мнению Мосбахер, Россия будет и дальше устраивать провокации, как в случае недавних событий, связанных "с повторной агрессией" в отношении Украины. В этой связи, огромные надежды возлагаются на Польшу, которая будет являться фундаментом стабильности данного региона. Чем сильнее будет этот регион, тем лучше для обеспечения глобальной безопасности, подчеркнула Мосбахер.
Для укрепления же своего польского бастиона США готовы помочь добиться Польше энергетической безопасности, а также вкладывать огромные деньги в бизнес проекты. Видимо, Польша будет ещё одним инвестиционным проектом в портфеле США, которым она, как умелый кукловод, будет управлять и в определённые моменты дёргать за нужные ниточки. Подтверждением тому является терминал СПГ в Польше, который США намереваются использовать для реализации своего газа в Восточную Европу. Для этого такие, как Мосбахер, и должны, по мнению Вашингтона, продвигать идею о "польских бастионах против агрессии России".
Говоря о двусторонних отношениях двух стран, Мосбахер отметила, что президент США Дональд Трамп, поручив ей представлять страну в этом регионе, нацелил на поддержание крепких двусторонних отношений, поскольку Польша играет важнейшую роль для безопасности Соединённых Штатов.
Польше отводится роль своего рода бастиона, который будет "противостоять российским угрозам". По мнению Мосбахер, Россия будет и дальше устраивать провокации, как в случае недавних событий, связанных "с повторной агрессией" в отношении Украины. В этой связи, огромные надежды возлагаются на Польшу, которая будет являться фундаментом стабильности данного региона. Чем сильнее будет этот регион, тем лучше для обеспечения глобальной безопасности, подчеркнула Мосбахер.
Для укрепления же своего польского бастиона США готовы помочь добиться Польше энергетической безопасности, а также вкладывать огромные деньги в бизнес проекты. Видимо, Польша будет ещё одним инвестиционным проектом в портфеле США, которым она, как умелый кукловод, будет управлять и в определённые моменты дёргать за нужные ниточки. Подтверждением тому является терминал СПГ в Польше, который США намереваются использовать для реализации своего газа в Восточную Европу. Для этого такие, как Мосбахер, и должны, по мнению Вашингтона, продвигать идею о "польских бастионах против агрессии России".
- Использованы фотографии:
- Посольство США в Польше
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