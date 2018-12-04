На NewsOne: Киев собирался ввести военное положение ещё до керченских событий

Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но всё, что нужно я уже сказал, а остальное и так слышно между строк.

Известный на Украине журналист Дмитрий Гордон прокомментировал весьма своеобразное военное положение в стране, введённое президентом Порошенко. В интервью телеканалу NewsOne Гордон рассказал о том, что ему известно по поводу обсуждения вопроса введения военного положения в стране.По словам украинского журналиста, у него есть информация о том, что Петру Порошенко перед его «походом» в Верховную раду позвонили несколько западных лидеров, включая Ангелу Меркель и Йенса Столтенберга. По итогам телефонных переговоров Порошенко был вынужден отказаться от идеи введения военного положения на всей территории Украины, а также от того, чтобы ВП действовало в течение двух месяцев.Дмитрий Гордон также сообщил фактически сенсационную новость . По его словам, введение военного положения планировалось ещё до событий в Чёрном море. Гордон отмечает, что это было нужно «для запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в президенты».Гордон:Фактически этим заявлением Дмитрий Гордон даёт понять, что боится за свою семью. И это вряд ли можно считать удивительным, учитывая то, в каком состоянии находится современная Украина.Напомним, что официальный старт предвыборной гонки намечен на конец декабря. Сами выборы президента Украины пройдут в марте 2019-го. На данный момент у Порошенко около 8,5% «поддержки», и с этими процентами он находится на третьем месте в рейтинге после Тимошенко и Зеленского. Эксперты отмечают, что без искусственных мер Порошенко не сможет выйти даже во второй тур выборов.