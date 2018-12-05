США обеспокоены ростом китайского влияния в Африке

Джибути – феномен мировой политики. Страна монетизировала свое расположение и стала самым привлекательным рынком недвижимости для военной инфраструктуры великих держав. Теперь любая перестановка сил в Джибути может обернуться международным кризисом.13 ноября стало известно, что сенаторы США озабочены возможностью перехода в руки Пекина контейнерного терминала в Джибути. Сенаторы убеждены, что это приведет к еще большему усилению позиций Китая в Северо-Восточной Африке.В совместном письме к госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Джеймсу Мэттису сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Кунс выразили обеспокоенность за судьбу контейнерного терминала Дорале в Джибути. Сенаторы опасаются, что национализированный в феврале терминал может стать уступкой Пекину в деле выплаты долгов.Возможность передачи терминала китайской госкомпании сенаторы назвали «тревожащей». Для самой же республики Джибути практика использования своей инфраструктуры во взаимоотношениях с другими государствами вовсе не нова.Джибути располагается в стратегически важном районе — Баб-эль-Мандебском проливе. Он соединяет Красное море и Аденский залив, отделяет Африку и Аравийский п-ов. Через пролив проходят морские коммуникации из Индийского океана в Средиземноморье.Ключевым район является и для КНР. Пролив фигурирует в китайском внешнеэкономическом проекте "Один пояс – один путь" в качестве связующего звена международной торговли. Кроме того, через пролив проходит основной путь доставки суданской нефти в КНР.Джибути – бедная страна. Не имея минеральных ресурсов, ее правительство умело зарабатывает на выгодном географическом положении. К примеру, через порты Джибути проходит вся морская торговля Эфиопии. Владельцами портов в Джибути являются международные компании, базирующиеся в ведущих странах мира.Однако правительство Джибути не ограничивается посредничеством в экспортно-импортных операциях. В отличие от своих соседей, она оплот стабильности на Африканском роге. В данный момент на территории страны находятся военные базы США, Франции, Италии, Японии и Китая приносящие неплохие деньги в бюджет страны.Контейнерный терминал Дорале, за судьбу которого опасаются американские сенаторы, является основным сооружением одноименного порта. Открытый в 2009 г., он был признан наиболее высокотехнологичным на африканском континенте. Терминал важен для экономики страны. Он является самым крупным работодателем и источником дохода в Джибути.До февраля 2018 г. терминал эксплуатировался международным портовым оператором DP World, базирующимся в ОАЭ. В 2014 г. между правительством Джибути и DP World возник конфликт. Правительство страны объявило контракт по эксплуатация несправедливым. Возникший спор разрешил Лондонский международный арбитражный суд. Он отверг претензию Джибути и постановил выплатить компенсацию компании. Однако с решением суда Джибути не согласилось и национализировало терминал в феврале 2018 г.На фоне продолжающегося роста китайского экономического присутствия в Джибути опасения американских сенаторов по поводу того, что контейнерный терминал Дорале может быть передан китайской госкомпании в качестве уплаты долгов, вовсе не выглядят необоснованно.В 2013 г. китайская China Merchants Holdings приобрела 23,5% акций порта Джибути. В 2017 г. она построила многофункциональный порт Дорале приблизительно на 340 млн долларов. В этом же году был открыт порт Губет, построенный China Harbour Engineering Corp. за 64 млн долларов. China Merchants Dalian Port вложила 30 млн долларов в строительство зоны свободной торговли в Джибути.Китайские инвестиции не ограничиваются портовой инфраструктурой. 1 января 2018 г. открылась железная дорога, соединившая Аддис-Абебу и Джибути (столица Джибути). Строительством занимались China Railway Group и China Civil Engineering Construction Corp. Проект стал одним из самых дорогих среди китайских инвестиций. Он обошелся в 490 млн долларов.Комментируя запрос американских сенаторов, пресс-секретарь Пентагона заявил, что военное ведомство приветствует инвестиции в страну. Пентагон одобряет проекты, которые могут пойти на пользу региону. В то же время стране рекомендовано отклонять инвестиции, ведущие к астрономическому росту задолженности.Реакция американских сенаторов также обусловлена ростом военного присутствия Китая в Джибути. 1 августа 2017 г. на территории африканской республики была торжественно открыта первая китайская военно-морская база. Формально – пункт материально-технического обеспечения.Китайская морская база в республике Джибути обходится китайскому правительству в 20 млн. долларов в год. Предполагается, что на территории китайской базы смогут размещаться до 2000 морпехов. По своим масштабам она уступает американской. В данный момент на территории китайской базы уже функционируют командный пункт, подземный комплекс жизнеобеспечения, склады боеприпасов, вооружения, продовольствия, вертолетная площадка.На территории базы также построена взлетно-посадочная полоса. Однако она не позволяет принимать средние транспортные самолеты ВВС НОАК. Тем не менее, ее протяженности достаточно для деятельности разведывательно-ударных беспилотных аппаратов.Открытие китайской военно-морской базы стало поворотным моментом во внешней политике КНР. Ранее Китай всячески подчеркивал, что проводит политику невмешательства во внутренние дела африканских стран. На современном этапе Китай сохраняет «невмешательскую» риторику. Тем не менее, имея внушительное экономическое присутствие на континенте, Поднебесная все больше вовлекается в военно-политические проблемы африканских стран. На это ее вынуждают как реальные внутренние проблемы безопасности стран Африки, так и гипотетически возможные в будущем угрозы от «потенциальных противников».Российская Федерация также заинтересована в развитии собственной инфраструктуры в районе Африканского рога. В 2012-2014 гг. с правительством Джибути даже велись переговоры об аренде участка земли для строительства военной базы. Однако из-за кризисного 2014 г. переговоры закончились неудачно.Безуспешные переговоры с Джибути не стали последней попыткой Москвы установить присутствие в стратегически важном регионе. В августе 2018 г. стало известно, что Россия ведет переговоры с Эритреей, государством-соседом Джибути, об основании в одном из портов страны российского логистического центра. Детали переговоров не были разглашены. Тем не менее, сам факт их проведении говорит о высокой степени заинтересованности обоих сторон.В целом вовлечение России в африканские дела является следованием мировому тренду, в котором лидерами выступают США и КНР. В отличие от старой доброй биполярности на современном этапе оппонентами России в Африке выступают совершенно новые акторы: КНР, Япония, Саудовская Аравия, Индия, а, следовательно, конкуренция выше. Тем не менее, если Россия не хочет окончательно лишиться всякого присутствия в Африке, ей просто необходимо наращивать связи с черным континентом.