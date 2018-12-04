Американские СМИ: гонка за Арктику уже проиграна

США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступили России и Китаю,

Ледокольный флот США находится в ужасающем состоянии: на сегодняшний день на плаву осталось только два старых полярных ледокола, пишет NBC News Ледоколы занимаются сбором научных данных, спасением застрявших во льдах судов и устранением разливов нефтепродуктов в удаленных районах океана, а также они должны защищать интересы Соединенных Штатов в Арктике, учитывая таяние льдов и открывающиеся в связи с этим новые торговые возможности.Но какими силами? Один из ледоколов – «Полярная звезда» – построен 40 лет назад и постоянно ломается. Второй – «Хили» – построен в 2000 году, однако он не предназначен для борьбы с толстым льдом, его главная функция – сбор научных данных.Изучив вопрос обновления ледокольного флота, автор приходит к печальному выводу: новый современный ледокол в Арктике может появиться минимум через 5 лет, тогда как у России в этом регионе уже сегодня 40 ледоколов, и она продолжает их строительство. Но американскому правительству, видимо, важнее «непреодолимая» стена на мексиканской границе, в строительство которой вкладываются огромные деньги, чем интересы государства в Заполярье.Эксперты и политики уже открыто говорят, что Америка уступила Арктику России.цитирует издание конгрессмена Джона Гараменди.Автор отмечает, что расцвет американского ледокольного флота пришелся на годы Второй мировой войны – тогда было построено 7 ледоколов, три из которых постоянно находились у берегов СССР. Но после войны всё закончилось. Теперь США, являясь крупнейшей морской державой, позволяет себе лишь надеяться, что построенный в 1970-х годах корабль сможет продержаться на плаву еще некоторое время, заключает издание.