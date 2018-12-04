Порошенко рассказал, зачем ввёл военное положение

Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели. Первая − ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания − с этого начинают. Есть вторая модель − защитить украинского воина законодательно, предоставив(за пределами Донбасса, - прим. "ВО"), где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса.