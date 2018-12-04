Порошенко рассказал, зачем ввёл военное положение
Пётр Порошенко после многочисленных вопросов со стороны украинских граждан о характере и целесообразности введения военного положения попытался объясниться. Украинский президент утверждает, что военное положение в стране введено для «законодательной защиты действий украинских военных». Таким образом, можно прийти к выводу о том, что уже сам Киев признаёт незаконный характер действий армии в отношении своего же народа, который имел место с 2014 года. Теперь боевые действия решили «легитимизировать».
Порошенко в эфире телеканала ICTV:
Как видно, Порошенко сам подчёркивает, что Киевом выдана индульгенция украинским силовикам на тот случай, если те будут применять оружие в русскоязычных регионах Украины – в тех самых 10 областях, где и введён режим военного положения.
При этом Порошенко своё решение выставляет исключительно как меру по «борьбе с российской агрессией».
В конце интервью Пётр Порошенко заявил, что он «гарантирует проведение выборов на Украине 31 марта 2019 года.
Из заявления:
В комментариях украинцы уже ответили Порошенко:
"Не будет причин, если Вы, пан президент, не найдёте их сами".
Накануне Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". При учёте того, что "Порохом" на Украине кличут самого президента, многие задались вопросом: не собирается ли он заставить украинцев прилагать усилия к тому, чтобы самому не "обмочиться".
Порошенко в эфире телеканала ICTV:
Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели. Первая − ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания − с этого начинают. Есть вторая модель − защитить украинского воина законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединённых сил (за пределами Донбасса, - прим. "ВО"), где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса.
Как видно, Порошенко сам подчёркивает, что Киевом выдана индульгенция украинским силовикам на тот случай, если те будут применять оружие в русскоязычных регионах Украины – в тех самых 10 областях, где и введён режим военного положения.
При этом Порошенко своё решение выставляет исключительно как меру по «борьбе с российской агрессией».
В конце интервью Пётр Порошенко заявил, что он «гарантирует проведение выборов на Украине 31 марта 2019 года.
Из заявления:
Не будет никаких причин для их переноса.
В комментариях украинцы уже ответили Порошенко:
"Не будет причин, если Вы, пан президент, не найдёте их сами".
Накануне Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим". При учёте того, что "Порохом" на Украине кличут самого президента, многие задались вопросом: не собирается ли он заставить украинцев прилагать усилия к тому, чтобы самому не "обмочиться".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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