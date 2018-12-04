ЕС: мандат миссии ОБСЕ не позволяет контролировать Азовское море
Существующий мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не распространяется на Азовское море, для этого необходимо отдельное решение, добиться которого будет сложно, передает РИА Новости заявление сотрудника европейской внешнеполитической службы на слушаниях в Европарламенте (ЕП).
В понедельник в ЕП было проведено совместное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности. Депутаты обсуждали инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе с участием нарушивших российскую границу судов ВМСУ и погранслужбы ФСБ РФ. В ходе совещания встал вопрос, можно ли наблюдателям ОБСЕ, работающим на Украине, поручить мониторинг ситуации в Азовском море.
Как объяснил собравшимся глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель, нынешний мандат СММ ОБСЕ покрывает территорию от Бердянска до Мариуполя, но только сушу, то есть, сами города и порты – на море их полномочия не распространяются. Для этого нужно получить отдельный мандант, который потребует согласие всех стран организации. Добиться такого решения будет непросто, добавил он.
Ранее чиновник в европейских структурах предложил поручить наблюдателям отслеживать ситуацию в Азовском море. Эта инициатива стала реакцией на резолюцию ЕП, в которой отмечалась необходимость оперативного отслеживания ситуации в новом районе напряженности – Азовском море.
В свою очередь представитель НАТО Роберт Пшель, участвовавший в дебатах Европарламента, заявил, что у альянса тоже нет такого мандата, однако ничто не мешает отдельным его странам самостоятельно оказывать помощь Киеву оружием и боеприпасами. По его словам, такая помощь не противоречит международному праву, так как Украина не фигурирует ни в одних черных списках ООН.
Напомним, президент РФ назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей, отметив, что на борту украинских судов находились сотрудники СБУ, которые фактически и руководили операцией.
В понедельник в ЕП было проведено совместное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности. Депутаты обсуждали инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе с участием нарушивших российскую границу судов ВМСУ и погранслужбы ФСБ РФ. В ходе совещания встал вопрос, можно ли наблюдателям ОБСЕ, работающим на Украине, поручить мониторинг ситуации в Азовском море.
Как объяснил собравшимся глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель, нынешний мандат СММ ОБСЕ покрывает территорию от Бердянска до Мариуполя, но только сушу, то есть, сами города и порты – на море их полномочия не распространяются. Для этого нужно получить отдельный мандант, который потребует согласие всех стран организации. Добиться такого решения будет непросто, добавил он.
Ранее чиновник в европейских структурах предложил поручить наблюдателям отслеживать ситуацию в Азовском море. Эта инициатива стала реакцией на резолюцию ЕП, в которой отмечалась необходимость оперативного отслеживания ситуации в новом районе напряженности – Азовском море.
В свою очередь представитель НАТО Роберт Пшель, участвовавший в дебатах Европарламента, заявил, что у альянса тоже нет такого мандата, однако ничто не мешает отдельным его странам самостоятельно оказывать помощь Киеву оружием и боеприпасами. По его словам, такая помощь не противоречит международному праву, так как Украина не фигурирует ни в одних черных списках ООН.
Напомним, президент РФ назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей, отметив, что на борту украинских судов находились сотрудники СБУ, которые фактически и руководили операцией.
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