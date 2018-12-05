Откуда торчат уши секретной бригады?
Сомнений в никчемности украинских пропагандистов нет разве что у самих пропагандистов, с соответствующим материалом можно ознакомиться здесь. В современных условиях, когда информация распространяется порой быстрее, чем успевает произойти то или иное событие, упустить возможность влиять на информационную обстановку на Украине было бы непростительной глупостью. По этой причине Запад решил заткнуть брешь своими специалистами.
В воскресенье «Русская служба Би-би-си» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в этом соединении служат более тысячи человек, «выполняющие военные задачи в интернете, информационные операции и оказывающие психологическое воздействие».
С какой целью была обнародована эта информация, пока можно только догадываться, но факт присутствия западных пропагандистов на Украине был очевиден. Ярким примером их работы стал один из ключевых этапов информационной операции – инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября.
Напряженность в Азовском море начала возникать с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию Крымского моста. С самого начала проекта украинские СМИ были практически переполнены заявлениями экспертов о том, что построить такое сооружение невозможно, что российские репортажи о мосте – «голограмма» и «видеомонтаж».
Когда же в мае 2018 года по мосту прошла первая колонна грузовиков, и Крым воссоединился с Россией этим безусловно важным объектом, галлюциногенные лозунги украинских экспертов сменились экстремистскими. Призывы взорвать мост были не единичными, а в решительности отмороженных украинских радикалов сомневаться не стоит хотя бы по событиям октября 2015 года, когда были взорваны линии электропередач, связывающие полуостров с Украиной.
Адекватной реакцией России на громкие выпады украинских деятелей стало усиление контроля прохода судов через арку Крымского моста, что определило ряд определенных процедур. Так, в целях обеспечения безопасности, необходимо было подать заявки в Морскую администрацию порта Керчь о намерении войти в Керчь-Еникальский канал за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа.
Несмотря на обвинения украинской стороной России в «чрезмерных проверках» до керченского инцидента, Украина выполняла требование о предоставлении заявок на проход судов. Совершенно неожиданно «независимое» государство выразило «необходимость показать свое истинное лицо в Керченском проливе и Азовском море» и проигнорировать эту совершенно пустяковую процедуру. Впрочем, ему это удалось. Совершенно случайно — перед саммитом G20, по такому же нелепому совпадению накануне принятия Верховной радой решения о проведении президентских выборов на Украине.
В результате в граничащих с Россией областях Украины весьма удобно введено военное положение на 30 суток, запрещающее проведение выборов. Запад единогласно требует от России освободить нарушителей государственной границы и уже привычно обвиняет Москву в агрессии. Украина мечтает о присутствии военных кораблей НАТО в Азовском море. Президент США демонстративно, как обиженный ребенок, отменяет встречу с Владимиром Путиным. Готовится новый пакет экономических санкций против России.
Заявления командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Вороненкова о цели прохода украинских боевых катеров, которым столь необходимо было прорываться мимо российских пограничников, и информационный шум никак не вяжутся.
«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив… Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать, все-таки не закрывать свое лицо, показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», — сказал глава ВМС Украины. Он также добавил, что не считает потерянными катера, которые были задержаны российскими представителями.
Остается предположить, что, раз сам главком не смог четко сформулировать, чего конкретно хотела добиться «катерная группа», а скорее всего, понадеялся на память, но, оказавшись перед камерами, просто разволновался и забыл текст, написанный западными специалистами. Учитывая настойчивость украинских моряков и вынуждение российских пограничников к действиям, становится очевидно, что провокацию разрабатывали западные спецслужбы. Украинские спецы сами бы просто не догадались, ну, по крайней мере, самим бы им этого не разрешили.
В воскресенье «Русская служба Би-би-си» сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в этом соединении служат более тысячи человек, «выполняющие военные задачи в интернете, информационные операции и оказывающие психологическое воздействие».
С какой целью была обнародована эта информация, пока можно только догадываться, но факт присутствия западных пропагандистов на Украине был очевиден. Ярким примером их работы стал один из ключевых этапов информационной операции – инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября.
Напряженность в Азовском море начала возникать с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию Крымского моста. С самого начала проекта украинские СМИ были практически переполнены заявлениями экспертов о том, что построить такое сооружение невозможно, что российские репортажи о мосте – «голограмма» и «видеомонтаж».
Когда же в мае 2018 года по мосту прошла первая колонна грузовиков, и Крым воссоединился с Россией этим безусловно важным объектом, галлюциногенные лозунги украинских экспертов сменились экстремистскими. Призывы взорвать мост были не единичными, а в решительности отмороженных украинских радикалов сомневаться не стоит хотя бы по событиям октября 2015 года, когда были взорваны линии электропередач, связывающие полуостров с Украиной.
Адекватной реакцией России на громкие выпады украинских деятелей стало усиление контроля прохода судов через арку Крымского моста, что определило ряд определенных процедур. Так, в целях обеспечения безопасности, необходимо было подать заявки в Морскую администрацию порта Керчь о намерении войти в Керчь-Еникальский канал за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа.
Несмотря на обвинения украинской стороной России в «чрезмерных проверках» до керченского инцидента, Украина выполняла требование о предоставлении заявок на проход судов. Совершенно неожиданно «независимое» государство выразило «необходимость показать свое истинное лицо в Керченском проливе и Азовском море» и проигнорировать эту совершенно пустяковую процедуру. Впрочем, ему это удалось. Совершенно случайно — перед саммитом G20, по такому же нелепому совпадению накануне принятия Верховной радой решения о проведении президентских выборов на Украине.
В результате в граничащих с Россией областях Украины весьма удобно введено военное положение на 30 суток, запрещающее проведение выборов. Запад единогласно требует от России освободить нарушителей государственной границы и уже привычно обвиняет Москву в агрессии. Украина мечтает о присутствии военных кораблей НАТО в Азовском море. Президент США демонстративно, как обиженный ребенок, отменяет встречу с Владимиром Путиным. Готовится новый пакет экономических санкций против России.
Заявления командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Вороненкова о цели прохода украинских боевых катеров, которым столь необходимо было прорываться мимо российских пограничников, и информационный шум никак не вяжутся.
«Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив… Катерная группа шла с буксиром — судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать, все-таки не закрывать свое лицо, показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», — сказал глава ВМС Украины. Он также добавил, что не считает потерянными катера, которые были задержаны российскими представителями.
Остается предположить, что, раз сам главком не смог четко сформулировать, чего конкретно хотела добиться «катерная группа», а скорее всего, понадеялся на память, но, оказавшись перед камерами, просто разволновался и забыл текст, написанный западными специалистами. Учитывая настойчивость украинских моряков и вынуждение российских пограничников к действиям, становится очевидно, что провокацию разрабатывали западные спецслужбы. Украинские спецы сами бы просто не догадались, ну, по крайней мере, самим бы им этого не разрешили.
- Автор:
- Петр Романов
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