Сенат США назвал выход из ДРСМД «подарком России»

Прежде чем предпринимать шаги по приостановлению участия в Договоре РСМД, мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с Конгрессом по вопросу последствий такого шага для стратегической стабильности отношений с нашими европейскими и азиатскими союзниками,

Группа американских сенаторов от Демократической партии направила Дональду Трампу письмо, в котором призвала не выходить из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА Новости Сенаторы отметили, что понимают «благие» намерения президента заставить Москву выполнять условия договора, однако односторонний выход из него станет «политическим и геостратегическим подарком России».Они пояснили, что такой шаг администрации лишь отвлечет внимание мирового сообщества от «злонамеренного поведения России» и одновременно поддержит вредные для США разговоры о том, что Вашингтон хочет избавиться от своих обязательств без каких-либо стратегических альтернатив.Кроме того, Москва, получив полную свободу действий, расширит производство запрещенных договором комплексов с ракетами 9M729, которые станут дополнительной угрозой для европейских стран. (Ранее в Вашингтоне заявили, что создание именно этой ракеты нарушает положения ДРСМД).говорится в письме.Сенаторы также посоветовали представителям Белого дома провести консультации с союзниками по НАТО, встреча которых состоится на этой неделеНапомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, Москва «нарушает соглашение». Кроме того, по его словам, целый ряд развитых стран, имеющих ракеты средней и меньшей дальности, не участвуют в указанном договоре.